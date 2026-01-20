To je najlepše ime na svetu

Kognitivni jezikoslovec in raziskovalec z Univerze v Birminghamu je izvedel študijo z več udeleženci, ti so poslušali, kako so jim našteli več kot sto imen, znanstveniki pa so analizirali njihove reakcije. In eno ime je zaradi melodičnega zvoka in muzikalnosti v različnih jezikih še posebej izstopalo – to ime pa je Sofija.

Poleg tega, da je zelo melodično, se ljudem običajno tudi sam pomen imena zdi zelo privlačen. Ime izhaja iz grške besede 'sophos', ki pomeni modrost. Gre za klasično ime, zaradi svoje dolge zgodovine je priljubljeno že stoletja, saj so ga nosile mnoge zgodovinske osebnosti. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v Sloveniji več kot tisoč deklic s tem imenom, kar ga uvršča med bolj priljubljena imena v zadnjih letih.