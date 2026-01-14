X Æ A-Xii, Strider, Comet: Elon Musk razkril pomen imen

Elon Musk, slavni podjetnik, ki ima skupaj kar 14 otrok, je nedavno razkril, kaj ga je navdihnilo pri poimenovanju svojih dvojčkov in drugih otrok, katerih imena že leta burijo domišljijo ljudi po vsem svetu.
Dvojčka z imeni, ki združujejo literaturo, znanost in popkulturo
Dvojčka Strider Sekhar in Comet Azure, ki ju ima s Shivon Zilis, sta dobila imeni z močno simboliko. Musk je pojasnil, da ime Strider izhaja iz lika Aragorna iz knjižne in filmske sage Gospodar prstanov, kjer je Aragorn znan prav po tem vzdevku. Gre za lik, ki simbolizira pogum, potovanje in voditeljstvo.
Srednje ime Sekhar pa ni naključno – gre za poklon indijskemu astrofiziku Subrahmanyanu Chandrasekharju, enemu najpomembnejših znanstvenikov 20. stoletja, ki je s svojim delom pomembno zaznamoval razumevanje zvezdne evolucije in vesolja.
Drugi dvojček, Comet Azure, ima ime, navdihnjeno z videoigro Elden Ring. Comet Azure je v igri eden najmočnejših čarovniških napadov, ime pa združuje kozmično simboliko in sodobno geek kulturo, ki je Musku zelo blizu.
Futuristična imena kot osebni izraz
Nenavadna imena niso izjema v Muskovi družini. S pevko Grimes ima tri otroke z izrazito futurističnimi imeni: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl in Techno Mechanicus. Ta imena združujejo elemente matematike, tehnologije, umetnosti in simbolike ter se povsem oddaljujejo od klasičnih poimenovalnih tradicij.
X Æ A-Xii
– kombinacija matematike, umetne inteligence in letalske tehnologije
– simbol prihodnosti in tehnološkega napredka
Exa Dark Sideræl
– Exa: izraz iz računalništva
– Dark: navezava na temno snov
– Sideræl: povezava z zvezdami in vesoljem
Techno Mechanicus
– ime, ki neposredno odraža fascinacijo s tehnologijo in stroji
Otroci Elona Muska
Z Justine Wilson (prva žena):
Nevada Alexander Musk (umrl kot dojenček leta 2002)
Griffin Musk (dvojček)
Vivian Jenna Wilson (rojena kot Xavier Musk, kasneje pravno spremenila ime)
Kai Musk
Saxon Musk
Damian Musk
Z glasbenico Grimes (Claire Boucher):
X Æ A-Xii Musk
Exa Dark Sideræl Musk (vzdevek Y)
Techno Mechanicus Musk (vzdevek Tau)
S Shivon Zilis (vodilna pri Neuralinku):
Strider Sekhar Musk (dvojček)
Azure Musk (dvojček)
Arcadia Musk
Seldon Lycurgus Musk
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV