X Æ A-Xii, Strider, Comet: Elon Musk razkril pomen imen

Elon Musk , slavni podjetnik, ki ima skupaj kar 14 otrok, je nedavno razkril, kaj ga je navdihnilo pri poimenovanju svojih dvojčkov in drugih otrok, katerih imena že leta burijo domišljijo ljudi po vsem svetu.

Dvojčka Strider Sekhar in Comet Azure, ki ju ima s Shivon Zilis, sta dobila imeni z močno simboliko. Musk je pojasnil, da ime Strider izhaja iz lika Aragorna iz knjižne in filmske sage Gospodar prstanov, kjer je Aragorn znan prav po tem vzdevku. Gre za lik, ki simbolizira pogum, potovanje in voditeljstvo.

Srednje ime Sekhar pa ni naključno – gre za poklon indijskemu astrofiziku Subrahmanyanu Chandrasekharju, enemu najpomembnejših znanstvenikov 20. stoletja, ki je s svojim delom pomembno zaznamoval razumevanje zvezdne evolucije in vesolja.

Drugi dvojček, Comet Azure, ima ime, navdihnjeno z videoigro Elden Ring. Comet Azure je v igri eden najmočnejših čarovniških napadov, ime pa združuje kozmično simboliko in sodobno geek kulturo, ki je Musku zelo blizu.