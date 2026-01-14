Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

X Æ A-Xii, Strider, Comet: Elon Musk razkril pomen imen

B.R.
Otroška imena 0
14. 01. 2026 03.29

Elon Musk, eden najvplivnejših inovatorjev sodobnega časa, že dolgo ne preseneča le s svojimi tehnološkimi idejami, temveč tudi z zelo osebnimi odločitvami – med njimi so tudi nenavadna imena njegovih otrok.

Elon Musk in X

Elon Musk, slavni podjetnik, ki ima skupaj kar 14 otrok, je nedavno razkril, kaj ga je navdihnilo pri poimenovanju svojih dvojčkov in drugih otrok, katerih imena že leta burijo domišljijo ljudi po vsem svetu.

Dvojčka z imeni, ki združujejo literaturo, znanost in popkulturo

Dvojčka Strider Sekhar in Comet Azure, ki ju ima s Shivon Zilis, sta dobila imeni z močno simboliko. Musk je pojasnil, da ime Strider izhaja iz lika Aragorna iz knjižne in filmske sage Gospodar prstanov, kjer je Aragorn znan prav po tem vzdevku. Gre za lik, ki simbolizira pogum, potovanje in voditeljstvo.

Srednje ime Sekhar pa ni naključno – gre za poklon indijskemu astrofiziku Subrahmanyanu Chandrasekharju, enemu najpomembnejših znanstvenikov 20. stoletja, ki je s svojim delom pomembno zaznamoval razumevanje zvezdne evolucije in vesolja.

Drugi dvojček, Comet Azure, ima ime, navdihnjeno z videoigro Elden Ring. Comet Azure je v igri eden najmočnejših čarovniških napadov, ime pa združuje kozmično simboliko in sodobno geek kulturo, ki je Musku zelo blizu.

Elon Musk in sin X Æ A-12.
Elon Musk in sin X Æ A-12. FOTO: Profimedia

Futuristična imena kot osebni izraz

Nenavadna imena niso izjema v Muskovi družini. S pevko Grimes ima tri otroke z izrazito futurističnimi imeni: X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl in Techno Mechanicus. Ta imena združujejo elemente matematike, tehnologije, umetnosti in simbolike ter se povsem oddaljujejo od klasičnih poimenovalnih tradicij.

X Æ A-Xii

– kombinacija matematike, umetne inteligence in letalske tehnologije

– simbol prihodnosti in tehnološkega napredka

Exa Dark Sideræl

– Exa: izraz iz računalništva

– Dark: navezava na temno snov

– Sideræl: povezava z zvezdami in vesoljem

Techno Mechanicus

– ime, ki neposredno odraža fascinacijo s tehnologijo in stroji

Grimes in Elon Musk
Grimes in Elon Musk FOTO: Profimedia

Otroci Elona Muska

Z Justine Wilson (prva žena):

Nevada Alexander Musk (umrl kot dojenček leta 2002)

Griffin Musk (dvojček)

Vivian Jenna Wilson (rojena kot Xavier Musk, kasneje pravno spremenila ime)

Kai Musk

Saxon Musk

Damian Musk

Z glasbenico Grimes (Claire Boucher):

X Æ A-Xii Musk

Exa Dark Sideræl Musk (vzdevek Y)

Techno Mechanicus Musk (vzdevek Tau)

S Shivon Zilis (vodilna pri Neuralinku):

Strider Sekhar Musk (dvojček)

Azure Musk (dvojček)

Arcadia Musk

Seldon Lycurgus Musk

Elon Musk naj bi imel skrivni načrt za 5.000 otrok
Preberi še
Elon Musk naj bi imel skrivni načrt za 5.000 otrok
Elon Musk imena otrok X Æ A-Xii Gospodar prstanov vesolje
Naslednji članek
Otroška imena

Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440