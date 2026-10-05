Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900

Po podatkih, ki temeljijo na podatkovni bazi Statističnega urada Republike Slovenije, je bilo 1. januarja 2026 v Sloveniji 875 moških z imenom Ožbej.

Ime se sicer počasi krepi. Leta 2008 je bilo Ožbejev 225, do začetka leta 2026 pa se je njihovo število povečalo na 875.

Še bolj zanimivi so podatki o novorojenčkih.

Leta 2025 je ime Ožbej dobilo 26 dečkov, kar ga je uvrstilo na 78. mesto med moškimi imeni, ki so jih v tistem letu dobili novorojenčki. Leto prej je bilo Ožbejev prav tako 26.

Ime torej ni množično, vendar ga starši še vedno izbirajo.