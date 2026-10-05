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Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900

S.B.
Otroška imena 0
05. 10. 2026 01.30

Ožbej je slovenska oblika imena Ožbalt, ki je povezano z germanskim imenom Oswald. Slovenska različica Ožbej se je posebej uveljavila na območju Koroške, sčasoma pa se je razširila tudi v druge dele Slovenije.

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Koliko Ožbejev živi v Sloveniji?

Po podatkih, ki temeljijo na podatkovni bazi Statističnega urada Republike Slovenije, je bilo 1. januarja 2026 v Sloveniji 875 moških z imenom Ožbej.

Ime se sicer počasi krepi. Leta 2008 je bilo Ožbejev 225, do začetka leta 2026 pa se je njihovo število povečalo na 875.

Še bolj zanimivi so podatki o novorojenčkih.

Leta 2025 je ime Ožbej dobilo 26 dečkov, kar ga je uvrstilo na 78. mesto med moškimi imeni, ki so jih v tistem letu dobili novorojenčki. Leto prej je bilo Ožbejev prav tako 26.

Ime torej ni množično, vendar ga starši še vedno izbirajo.

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Kratko, slovensko in drugačno

V zadnjih letih so med slovenskimi starši priljubljena kratka imena, kot so Luka, Lan, Liam, Leo, Nik in druga, medtem ko Ožbej ponuja nekaj bolj tradicionalnega in manj pričakovanega. Podatki SURS kažejo, da je bila na začetku leta 2025 med prebivalci Slovenije najpogostejše moško ime Franc, sledili so Janez, Marko, Andrej in Ivan, medtem ko je bil Luka med prvimi desetimi.

Ožbej je od teh imen precej manj pogost in prav zato lahko pritegne starše, ki želijo, da njihov otrok ne bo eden izmed mnogih v razredu z istim imenom, hkrati pa ne želijo poseči po popolnoma tujem imenu.

Ožbej je slovenska oblika imena Ožbalt, ki je povezano z germanskim imenom Oswald.
Ožbej je slovenska oblika imena Ožbalt, ki je povezano z germanskim imenom Oswald. FOTO: Adobe Stock

Ime z zgodovino, ki ne zveni staromodno

Čeprav ima ime stare korenine, Ožbej danes ne zveni nujno starinsko. Prav posebna kombinacija je, da ima močan tradicionalni značaj, vendar precej svež zven.

To je morda tudi razlog, da se je v zadnjih desetletjih število njegovih nosilcev povečalo. Leta 1996 je ime dobilo le sedem dečkov, leta 2008 jih je bilo 49, v zadnjih letih pa se številka praviloma giblje okoli nekaj deset novorojenčkov na leto.

Ožbej je tako lahko izbira za starše, ki iščejo nekaj med klasičnim in posebnim, ime, ki ima slovenske korenine, vendar ga ne slišimo vsak dan.

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Bi svojemu sinu dali ime Ožbej?

Vir: SURS

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