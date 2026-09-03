Iščete posebno ime za otroka? Navdih zanj se skriva v najlepšem letnem času

Če pričakujete jesenskega dojenčka ali pa vas preprosto privlačijo imena z naravnim pridihom, vas bodo morda navdušili naslednji predlogi.

Imena, navdihnjena z jesenskimi polji in žetvijo

Ajda Ajda je eno najlepših slovenskih imen, ki ga povezujemo z domačnostjo, naravo in tradicionalnim podeželjem. Hkrati je kratko, sodobno in preprosto za izgovorjavo. Ime nosi pridih topline in slovenske tradicije, zato ni čudno, da ostaja priljubljena izbira med mladimi starši. Vita Jesen je čas, ko pobiramo sadove vsega, kar je narava ustvarjala skozi leto. Prav zato je Vita, ki pomeni življenje, čudovita simbolna izbira za otroka, rojenega v tem obdobju. Oskar Ime germanskega izvora pomeni "božje kopje" oziroma "bojevnik". Čeprav ni neposredno povezano z jesenjo, ga pogosto uvrščajo med imena, ki izražajo moč, odločnost in notranjo stabilnost, lastnosti, ki jih pogosto povezujemo z zrelim letnim obdobjem.

icon-expand Ajda je eno najlepših slovenskih imen, ki ga povezujemo z domačnostjo, naravo in tradicionalnim podeželjem. FOTO: Shutterstock

Imena, ki jih navdihujejo drevesa

Jeseni drevesa pokažejo svojo najlepšo podobo. Njihove krošnje zažarijo v toplih odtenkih rdeče, oranžne in zlate barve. Bor Kratko slovensko ime, ki izhaja iz drevesa bora. Simbolizira trdnost, vztrajnost in odpornost. Javor Čeprav ime pri nas ni pogosto, postaja vse zanimivejša izbira. Javor jeseni navdušuje z osupljivimi rdečimi in oranžnimi listi, zato je močno povezan prav s tem letnim časom. Brina Izvira iz besede brin. Brin je zimzelena rastlina, ki simbolizira zaščito, moč in dolgoživost. Ime zveni moderno, hkrati pa ohranja stik z naravo. Oliver oz. Olivija Izvira iz oljke, drevesa, ki že stoletja simbolizira mir, modrost in dolgoživost. V zadnjih letih je ime priljubljeno tudi med slovenskimi starši.

Imena v barvah jeseni

Jesen je čas toplih zlatih, bakrenih in rdečih odtenkov. Nekatera imena s svojim pomenom ali občutkom, ki ga vzbudijo, spominjajo prav na to barvito letno obdobje. Zlata Starinsko slovensko ime, ki simbolizira dragocenost, toplino in sijaj. V času, ko se nekatera tradicionalna imena vračajo med mlajše generacije, ga starši znova odkrivajo. Zala Nežno slovensko ime, ki ga mnogi povezujejo s svetlostjo, lepoto in naravno eleganco. Tako kot jesensko sonce deluje preprosto, a hkrati izstopajoče. Jantar V tujini postaja Amber že dolgo priljubljeno ime za deklice. Slovenska različica Jantar je precej redkejša, a zelo zanimiva. Jantarjeva barva nas takoj spomni na jesenske odtenke. Ruj Ruj je rastlina, ki jeseni zažari v osupljivih rdečih tonih. Kot ime je izjemno redko, vendar ponuja nekaj povsem drugačnega.

icon-expand Nekatera imena s svojim pomenom ali občutkom, ki ga vzbudijo, spominjajo prav na to barvito letno obdobje. FOTO: Adobe Stock

Imena, ki simbolizirajo toplino in dom

Jesen ni le narava. Je tudi čas, ko se več zadržujemo doma, pečemo pecivo, pijemo čaj in preživljamo večere pod odejo. Zato so lahko lep navdih tudi imena, ki simbolizirajo toplino, bližino in svetlobo:

- Mila

- Sara

- Ela

- Vid

- Svit

- Lucija Vsa v sebi nosijo pozitivna sporočila, povezana s svetlobo, prijaznostjo ali življenjsko energijo.

Kako izbrati pravo jesensko ime?

Pri izbiri ni treba iskati neposredne povezave z jesenjo. Včasih je dovolj že občutek. Morda vas navduši ime, ki spominja na zlat gozd, domač vrt, jesensko sadje ali spokojnost narave. Najlepša imena so pogosto tista, ki imajo svojo zgodbo. In če je ta zgodba povezana z letnim časom, v katerem se bo rodil vaš otrok, lahko postane še toliko bolj posebna. Jesen namreč ni le konec poletja, temveč tudi čas novih začetkov. In prav tak začetek predstavlja rojstvo otroka.