V Sloveniji živijo tudi Bela, Lila in Modra: preverite, koliko jih je

Čeprav so nekatera od teh imen danes precej redka, dokazujejo, da starši pri izbiri imen že skozi zgodovino niso segali le po klasičnih imenih, ampak tudi po navdihu iz narave, predmetov in barv.

Najpogostejše med barvnimi imeni je Zlata

Po podatkih, ki jih je objavil SURS, v Sloveniji živi: 649 žensk z imenom Zlata,

370 žensk z imenom Roza,

101 ženska z imenom Lila,

39 žensk z imenom Bela,

8 žensk z imenom Modra,

6 žensk z imenom Vijola,

Rumena in Zelena pa sta tako redki imeni, da ju ima manj kot pet oseb. Med vsemi naštetimi tako močno izstopa ime Zlata, ki ima v slovenskem prostoru tudi dolgo tradicijo. Ime povezujemo z vrednostjo, dragocenostjo in nečim posebnim, podobno kot zlato samo.

icon-expand Med vsemi naštetimi tako močno izstopa ime Zlata, ki ima v slovenskem prostoru tudi dolgo tradicijo. FOTO: Shutterstock

Roza ni bila vedno samo barva

Ime Roza, ki ga danes mnogi najprej povežejo z nežno rožnato barvo, je pravzaprav tudi samostojno osebno ime z dolgo zgodovino. Barvni pomen se je skozi čas prepletel z imenom, ki je povezano tudi z imenom Rosa. Podobno velja za ime Lila, ki je v slovenščini poznano tudi kot oznaka za bledo vijoličasto barvo.

Nekatera imena so prava redkost

Med bolj nenavadnimi imeni sta zagotovo Modra in Vijola. Čeprav ju danes večina ljudi najprej razume kot poimenovanji za barvi, sta pri nas tudi osebni imeni. Še bolj posebni sta Rumena in Zelena, ki ju v Sloveniji nosi zelo malo ljudi. Prav zaradi redkosti bi takšno ime skoraj zagotovo izstopalo že ob prvem spoznavanju.

icon-expand Ime Roza, ki ga danes mnogi najprej povežejo z nežno rožnato barvo. FOTO: Adobe Stock

Zakaj starši izberejo barvna imena?

Imena, povezana z barvami, pogosto nosijo simbolni pomen Bela lahko predstavlja čistost, svetlobo in nežnost, Zlata nekaj dragocenega in posebnega, Lilo povezujejo z ustvarjalnostjo in nežnostjo, Roza z mehkobo in toplino, Zeleno z naravo, življenjem in svežino, Modro z mirom in modrostjo. Barve so tudi pomemben del slovenske identitete Zelena, modra in bela se pogosto pojavljajo v povezavi s slovensko naravo in podobo države.

Bi danes kdo otroku izbral ime Modra ali Zelena?