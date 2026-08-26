Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?

Statistični urad Republike Slovenije (SURS) je ob filmski uspešnici Odiseja preveril, kako pogosto Slovenci obiskujemo kinodvorane in katera imena, povezana z Odisejevo zgodbo, še vedno živijo med nami.

Kino ostaja priljubljena poletna razvada

Čeprav danes filme pogosto gledamo doma prek različnih pretočnih platform, kino še vedno ohranja posebno mesto. Veliko ljudi si poleti vroče dni popestri prav z obiskom klimatizirane kinodvorane. Po najnovejših podatkih SURS-a je v zadnjem letu kino obiskalo 22 odstotkov prebivalcev Slovenije, starejših od 15 let. Med njimi jih je 4 odstotke kino obiskalo več kot trikrat. Najbolj zvesti obiskovalci kinodvoran so mladi. Največji delež tistih, ki so si ogledali vsaj eno filmsko predstavo, je med osebami, starimi od 16 do 24 let. Med starejšimi od 65 let pa je kino v zadnjem letu obiskalo le okoli 5 odstotkov ljudi.

icon-expand Zvezdnice filma Odiseja. FOTO: AP

Ali med Slovenci živijo Odiseji, Penelope in drugi junaki?

Ob filmski vrnitvi Odiseja se postavlja zanimivo vprašanje: ali lahko katerega od junakov iz starogrške zgodbe najdemo tudi med slovenskimi imeni? Ime Odisej je pri nas zelo redko, zato bi se njegov nosilec hitro znašel v središču pozornosti. Nekoliko bolj poznana so druga imena iz grške mitologije, na primer Helena, Lara ali Nika, ki so se skozi zgodovino močno zasidrala tudi v Sloveniji. Odisejeva žena Penelopa, simbol zvestobe in potrpežljivosti, je danes sicer še vedno prepoznavno ime, a pri nas ni med najpogostejšimi.

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