Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum

Med njimi izstopa sveta Barbara , ki jo praznujemo 4. decembra. Znana kot zaščitnica rudarskega poklica, je Barbara navdihnila številna dekleta, ki nosijo to staro, a močno ime.

Po podatkih je število prebivalk Slovenije z imenom Barbara 9.087. To ime je po pogostnosti med ženskimi imeni na 12. mestu, med vsemi imeni pa na 36. mestu. Kljub temu da se ime danes redkeje daje novorojenim deklicam, ostaja prepoznavno in cenjeno.

Ime Barbara spada predvsem med starejša imena. V preteklem stoletju, zlasti okoli sredine 20. stoletja, je bilo med najpogostejšimi imeni, od sedemdesetih let dalje pa njegova priljubljenost postopoma upada.

Zanimivo pa je, da je izid filma Barbie leta 2023 nekoliko povečal zanimanje za ime Barbara oziroma njegov ljubkovalni vzdevek Barbie v anglosaksonskih državah. Po nekaterih podatkih je število iskanj imena Barbie poskočilo za približno 603 %, Barbara pa je v ZDA doživela blag porast: leta 2022 je ime dobilo 271 deklic, leta 2023 pa 305 – kar je +34 %, piše People.