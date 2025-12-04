Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum

Med njimi izstopa sveta Barbara, ki jo praznujemo 4. decembra. Znana kot zaščitnica rudarskega poklica, je Barbara navdihnila številna dekleta, ki nosijo to staro, a močno ime.
Barbara v Sloveniji
Po podatkih je število prebivalk Slovenije z imenom Barbara 9.087. To ime je po pogostnosti med ženskimi imeni na 12. mestu, med vsemi imeni pa na 36. mestu. Kljub temu da se ime danes redkeje daje novorojenim deklicam, ostaja prepoznavno in cenjeno.
Ime Barbara spada predvsem med starejša imena. V preteklem stoletju, zlasti okoli sredine 20. stoletja, je bilo med najpogostejšimi imeni, od sedemdesetih let dalje pa njegova priljubljenost postopoma upada.
Zanimivo pa je, da je izid filma Barbie leta 2023 nekoliko povečal zanimanje za ime Barbara oziroma njegov ljubkovalni vzdevek Barbie v anglosaksonskih državah. Po nekaterih podatkih je število iskanj imena Barbie poskočilo za približno 603 %, Barbara pa je v ZDA doživela blag porast: leta 2022 je ime dobilo 271 deklic, leta 2023 pa 305 – kar je +34 %, piše People.
Pomen imena Barbara
Ime Barbara izhaja iz grške besede bárbaros, ki je prvotno pomenila "tujec" ali "oseba, ki ne govori grško". V zgodnjem krščanstvu se je povezalo s sveto Barbaro, zaščitnico rudarskega poklica, gasilcev, topnikov in vseh, ki opravljajo nevarna dela.
Zaradi svetnice, znane po pogumu in moči, je ime Barbara dobilo pozitivno simboliko:
- moč
- pogum
- zaščita
Katere so značilnosti žensk, ki nosijo ime Barbara?
Praktične
Barbara je stabilna, organizirana in se večinoma odloča na podlagi logike. Pogosteje izbere praktičen pristop kot dramatične reakcije.
Močne, samostojne in odločne
Barbara sledi svoji poti in se ne pusti zlahka odvrniti od svojih ciljev.
Zaščitniško naravnane
Zaradi povezave s sveto Barbaro pogosto čutijo potrebo po zaščiti drugih:
- branijo šibkejše
- stojijo ob strani družini in prijateljem
- odločno reagirajo ob občutku nepravičnosti
Diskretne in rezervirane v začetku
Barbara se ne odpira vsakomur. Ko pa nekoga spusti blizu, pokaže toplino, iskrenost in vdanost.
Nagnjene k perfekcionizmu
Površnost ji ni po godu, rada ima nadzor nad situacijo in si prizadeva za popolnost v tem, kar počne.
