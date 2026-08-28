O Marija, koliko Marij! Nekoč povsod, danes vse redkeje

Marija ostaja na vrhu lestvice

Na začetku leta 2026 je bilo v Sloveniji 41.402 žensk z imenom Marija, kažejo najnovejši podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Marija tako ostaja prepričljivo najpogostejše žensko ime v državi, pred Ano, ki jo ima 21.605 prebivalk, in Majo, s katero je poimenovanih 13.800 žensk. Razlika med prvim in drugim mestom je precejšnja. Marij je tako skoraj dvakrat toliko kot An, kar pomeni, da se na vrhu lestvice ženskih imen kljub postopnemu upadanju imena še nekaj časa najverjetneje ne bo zgodila večja sprememba.

icon-expand Število deklic z imenom Marija hitro upada. FOTO: Adobe Stock

A število Marij hitro upada

Čeprav je Marija še vedno na prvem mestu, statistika kaže izrazit generacijski premik. SURS je na začetku leta 2026 zabeležil 1.633 Marij manj kot leto prej. Pred desetletjem jih je bilo približno 59.000, kar pomeni, da jih je danes okoli 17.000 manj. Še izrazitejša je razlika v primerjavi z letom 1971, ko je bilo žensk z imenom Marija približno 100.000 več kot danes. Ime je torej še vedno izjemno pogosto, vendar ga nove generacije staršev izbirajo precej redkeje. To potrjuje tudi podatek o novorojenih deklicah. V zadnjih 25 letih se je po podatkih SURS rodilo 482 deklic z imenom Marija.

Povprečna Marija je stara 73 let

Podatek, ki lepo pokaže, kako močno je ime povezano s starejšimi generacijami, je povprečna starost. Marije so v povprečju stare 73,1 leta, kar jih uvršča med najstarejše prebivalke z najpogostejšimi ženskimi imeni v Sloveniji. Za primerjavo: povprečna Ana je stara 53,1 leta, Maja 37,8 leta, Sara pa samo 22,6 leta. Prav starostna razporeditev pojasnjuje, zakaj se lahko število Marij hitro zmanjšuje, čeprav je ime še vedno tako daleč pred tekmicami. Med mlajšimi generacijami je namreč precej manj pogosto.

icon-expand Marija je najpogostejša v vseh statističnih regijah. FOTO: Adobe Stock

Marija je najpogostejša v vseh statističnih regijah

Posebnost imena Marija je tudi njegova razširjenost po Sloveniji. Ne gre za ime, ki bi bilo izrazito povezano samo z določenim delom države, saj je po podatkih SURS najpogostejše žensko ime v vseh statističnih regijah. Tudi pri kombinaciji imena in priimka se Marija pojavlja zelo pogosto. Najpogostejša ženska kombinacija imena in priimka v Sloveniji je Marija Horvat, ki jo je imelo na začetku leta 2026 kar 240 prebivalk. Sledili sta Marija Novak z 231 prebivalkami in Ana Novak s 143.

Ime Marija ni izginilo, le vse redkeje ga izbirajo

Čeprav je danes precej manj novorojenih deklic z imenom Marija kot nekoč, bo ime na lestvici najpogostejših ženskih imen očitno ostalo še dolgo. Razlog je preprost: v Sloveniji živi še vedno več kot 41.000 žensk s tem imenom. Tudi če se bo njihovo število še naprej zmanjševalo, je razlika do drugouvrščene Ane tako velika, da bo za večjo spremembo na vrhu potrebnih še precej let. Zanimiv je tudi podatek, da se ime Marija pojavlja pri moških. SURS je na začetku leta 2026 zabeležil sedem moških z imenom, pri katerem je Marija del sestavljenega imena. Marija tako ostaja eden najbolj prepoznavnih delov slovenske imenjske tradicije. Čeprav danes starši za deklice pogosteje izbirajo krajša in sodobnejša imena, številke kažejo, da bo Marija še kar nekaj časa ostala trdno na prvem mestu.