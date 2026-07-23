Čakate julijskega dojenčka? Morda vas bodo navdihnila ta lepa imena

Ko z zaprtimi očmi pozitivno razmišljamo o juliju, si v spominu pričaramo poletne počitnice, vroče in sončne dni, brezmejne plaže ter brezskrbne in sproščene užitke. Vse našteto ob običajno več prostega časa kar kliče po novih, svežih začetkih, po osvežitvi in po osebnostni preobrazbi. "Sedmi mesec vedno ponudi nekaj več vpogleda v samega sebe. Lažje razumemo lastne mehanizme delovanja in miselne vzorce, na podlagi katerih delujemo," je opisala numerologinja Lili Sorum. "Julija se lažje koncentriramo in učimo. Takrat je ponujena izvrstna priložnost za osebno in duhovno rast ter za odmik vase, v lastne misli in spomine," je pojasnila.

icon-expand "Rojeni julija so senzibilni in hitro zaznajo laž. Niso ljubitelji neiskrenih oseb," je pojasnila numerologinja Lili Sorum. FOTO: osebni arhiv

Drugi poletni mesec zaznamuje energija števila sedem, "ki jo povezujemo z globino in spoznavanjem sebe, raziskovanjem ter analiziranjem". Tudi zato so julijski otroci globoki ter izjemno čuječi in dojemljivi. "Rojeni julija so senzibilni in hitro zaznajo laž. Ne marajo neiskrenosti," jih je opisala. Znajo biti tudi preveč samokritični. Zelo verjetno je, da bodo "razumevajoči do drugih, a hkrati nekoliko prestrogi do sebe. Pomembno je, da se ne posvečajo preveč eni podrobnosti, ki morda niti ni najbolj ključna." Sedmica, ki jo prinaša julij, nosi nekoliko bolj resnobno oziroma natančno energijo. Z njo je po priporočilih numerologov smiselno uskladiti imena, ki bodo energijsko podpirala otroke. Vibracije števila sedem najdemo v črkah P, G in v naši abecedi nepoznani črki Y. Zato za punčke, rojene julija, Lili Sorum priporoča čudovita imena Patricija, Petra in Greta, za fantke pa Primož, Gregor in Peter. Čudovita imena nosijo lepe pomene. Patricija izhaja iz latinske besede "patricius" in pomeni "plemenita". Greta je različica imen Margareta oziroma Marjeta, ki imata germanski izvor s pomenom "biser". Petra in Peter imata enak izvor in spadata med najpogostejša slovenska imena. Izhajata iz latinske in grške besede "petra", ki prevedeno v slovenščino pomeni "skala". Gregor izhaja iz "gregorius" v pomenu "buden, živ, pozoren, čuječ". Primož ima izvor v latinski besedi "primus", ki je "prvi, najboljši". So pa nekdaj imeli Rimljani navado, da z vrstilnimi števniki poimenujejo otroka. Tako je bil prvi sin denimo Primus, drugi Secundus, tretji Tercius in tako dalje, medtem ko so bile hčerke Prima, Secunda, Tertia ...

icon-expand Julij je dobil ime po Juliju Cesarju. FOTO: Adobe Stock

Za zgornjimi imeni se torej skrivajo prav posebni pomeni in po numerologiji v življenje rojenih julija prinašajo harmonijo. Numerologi namreč verjamejo, da lahko z imenom vsaj delno zarišemo življenjsko pot otročka. Numerologija že stoletja uči, da ime skupaj s priimkom in datumom rojstva vpliva na osebnost in dušo ter narekuje usodo. Izbira imena je torej pomemben dejavnik za življenjsko pot otročka. Čeprav je v resnici le delček numeroloških osebnih izračunov, saj je treba upoštevati tudi rojstni datum. Dokončni izračuni in izbira imena se zatorej običajno zgodijo, ko se otroček rodi, saj imamo lahko šele takrat celosten in globok vpogled, je obrazložila numerologinja Lili Sorum. Ime človeka običajno spremlja vse življenje in ga zaznamuje. Lepih imen je veliko in konec koncev je najlepše in idealno ime tisto, ki razveseljuje tako starše kot tudi otroka. Če je obenem še usklajeno z mesecem in števili, pa je sploh čudovito. V povezavo med črkami in števili so namreč verjeli že naši predniki, ki so bili prepričani, da lahko dajo otroku s premišljeno izbiro imena dobro popotnico za življenje. Lepe želje in prava gesta za začetek, kajne?