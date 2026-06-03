Ljubka imena za otroke, rojene junija

Šestemu mesecu je ime podarila rimska boginja Junona, Jupiterjeva sestra in hkrati njegova žena, zaveznica plodnosti, rojstva, porodnic, nevest, poročenih žensk in Lune. Junij velja za najbolj sončnega v letu in na severni polobli prinaša poletje, najprej meteorološkega, ki se začne s prvim dnem, zatem pa s solsticijem tudi astrološkega. Tedaj se namreč zgodi Sončev obrat, ki naznani lepe, dolge, vroče in s soncem obsijane poletne dni ter kratke tople noči. Junij je z numerološkega vidika obenem mesec ljubezni, ki ga povezujemo z energijo števila šest. "Vedno nam postreže z lekcijami postavljanja mej v medsebojnih odnosih, predvsem osebam, ki so nam najbližje. Običajno gre za čas, ki ga raje preživimo s svojimi ljubimi in ko se obdamo z več živimi barvami. Prinaša posebne trenutke, ki jih še dolgo nosimo s seboj v srčku," je pojasnila numerologinja Lili Sorum.

icon-expand Izbira imena je pomemben dejavnik za življenjsko pot otročka, je pojasnila numerologinja Lili Sorum. FOTO: osebni arhiv

Junij je šesti po vrsti, zaznamuje ga šestica, ki simbolizira toplino in poseben odnos do doma in svojih domačih ter nas uči zdrave ljubezni do sebe. "Osebam, rojenim junija, običajno veliko pomenita toplina doma in lepota življenja. A pazijo naj, da se ne bodo preveč razdajale," je pozvala. Za junija rojene punčke predlaga imena Olivija, Otilija in Fiona, za fantke pa Oliver, Oton in Franci. "Črke, ki jih povezujemo z energijo števila šest, so F, O in v naši abecedi nepoznana črka X. Nanizana imena imajo močno prisotno energijo števila šest, ki jih energijsko podpira na njihovi poti," je razložila. Ime Olivija ima latinske korenine. Nosila ga je katoliška svetnica Olivia, ki velja za zaščitnico italijanskega mesta Trivigliano. Sicer izvira iz Olivera in pomeni oliva, oljka, oljčna vejica, ki je simbol miru, in označuje plemenito, pošteno in družabno osebo. Otilija medtem izvira iz nemškega imena Ottilie, ki je v stari nemščini pomenilo bogastvo, premoženje, posest, domovina, blaginja in sreča, Fiona pa izhaja iz Italije in pomeni lepa, bela, zlata, plavolasa in zlatolasa. Oliverja v povezavi z latinskim izvorom povezujejo z oljkami, oljkarji, olivami, oljčno vejico, ki je simbol miru, pa tudi z nordijskim Olafom, ki pomeni dober, povezovalen, sledilen in potomec ter z germanskim Alfher v pomenu vojščak, bojevnik in zmagovalec. Prvi, ki so ga poimenovali Oliver, je bil vitez ali vazal Karla Velikega, omenjen v epu Pesem o Rolandu iz 11. ali 12. stoletja.

icon-expand Junijski otročki so pravi mali sončki. FOTO: Shutterstock