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Ljubka imena za otroke, rojene junija

Špela Zupan
Otroška imena 1
03. 06. 2026 04.00

Junij prinaša sladkobo, omamne dišave in pisanost. Takrat končno dozorijo jagode in češnje, zacvetijo vrtnice, hortenzije in številne medonosne cvetlice. Dan je dolg, noči so kratke in tople. Numerološko gledano je šesti mesec v letu poklon ljubezni, povezovanju, družini in razmerjem. Skratka, časti vse lepo, kar nas obdaja in tudi junijski otroci so pravi mali sončki. Preverite, kakšna imena zanje predlaga numerologinja Lili Sorum.

Ta cvet predstavlja radost, sonce in prijateljstvo ...

Šestemu mesecu je ime podarila rimska boginja Junona, Jupiterjeva sestra in hkrati njegova žena, zaveznica plodnosti, rojstva, porodnic, nevest, poročenih žensk in Lune. Junij velja za najbolj sončnega v letu in na severni polobli prinaša poletje, najprej meteorološkega, ki se začne s prvim dnem, zatem pa s solsticijem tudi astrološkega. Tedaj se namreč zgodi Sončev obrat, ki naznani lepe, dolge, vroče in s soncem obsijane poletne dni ter kratke tople noči.

Junij je z numerološkega vidika obenem mesec ljubezni, ki ga povezujemo z energijo števila šest. "Vedno nam postreže z lekcijami postavljanja mej v medsebojnih odnosih, predvsem osebam, ki so nam najbližje. Običajno gre za čas, ki ga raje preživimo s svojimi ljubimi in ko se obdamo z več živimi barvami. Prinaša posebne trenutke, ki jih še dolgo nosimo s seboj v srčku," je pojasnila numerologinja Lili Sorum.

Izbira imena je pomemben dejavnik za življenjsko pot otročka, je pojasnila numerologinja Lili Sorum.
Izbira imena je pomemben dejavnik za življenjsko pot otročka, je pojasnila numerologinja Lili Sorum. FOTO: osebni arhiv

Junij je šesti po vrsti, zaznamuje ga šestica, ki simbolizira toplino in poseben odnos do doma in svojih domačih ter nas uči zdrave ljubezni do sebe. "Osebam, rojenim junija, običajno veliko pomenita toplina doma in lepota življenja. A pazijo naj, da se ne bodo preveč razdajale," je pozvala.

Za junija rojene punčke predlaga imena Olivija, Otilija in Fiona, za fantke pa Oliver, Oton in Franci. "Črke, ki jih povezujemo z energijo števila šest, so F, O in v naši abecedi nepoznana črka X. Nanizana imena imajo močno prisotno energijo števila šest, ki jih energijsko podpira na njihovi poti," je razložila. 

Ime Olivija ima latinske korenine. Nosila ga je katoliška svetnica Olivia, ki velja za zaščitnico italijanskega mesta Trivigliano. Sicer izvira iz Olivera in pomeni oliva, oljka, oljčna vejica, ki je simbol miru, in označuje plemenito, pošteno in družabno osebo. Otilija medtem izvira iz nemškega imena Ottilie, ki je v stari nemščini pomenilo bogastvo, premoženje, posest, domovina, blaginja in sreča, Fiona pa izhaja iz Italije in pomeni lepa, bela, zlata, plavolasa in zlatolasa.

Oliverja v povezavi z latinskim izvorom povezujejo z oljkami, oljkarji, olivami, oljčno vejico, ki je simbol miru, pa tudi z nordijskim Olafom, ki pomeni dober, povezovalen, sledilen in potomec ter z germanskim Alfher v pomenu vojščak, bojevnik in zmagovalec. Prvi, ki so ga poimenovali Oliver, je bil vitez ali vazal Karla Velikega, omenjen v epu Pesem o Rolandu iz 11. ali 12. stoletja.

Junijski otročki so pravi mali sončki.
Junijski otročki so pravi mali sončki.FOTO: Shutterstock

Oton izvira iz nemščine in pomeni posestvo, bogastvo, fevd in premoženje. Imena, kot so Otto, Odo in Otta, razlagajo kot skrajšane oblike iz zloženih germanskih imen, katerih prvi del je Ot- ali Od- ali Aud-, ime pa lahko zasledimo že v starih listinah in dokumentih, tudi že okoli leta 1065.

Franci izhaja iz Franc, ki je kot tradicionalno ime po pogostosti med prvimi moškimi v Sloveniji. Sicer starši dandanes manjkrat poimenujejo otroke Franc ali Franci, ampak morda vseeno najdete navdih v klasiki, ki po eni razlagi pomeni francoski ali frankovski, po drugi pa svoboden, svobodnjak in prost.

Za zgornjimi imeni se torej skrivajo prav posebni pomeni in po numerologiji v življenje rojenih junija prinašajo harmonijo. Numerologi namreč verjamejo, da lahko z imenom vsaj delno zarišemo življenjsko pot otročka. Numerologija že stoletja uči, da ime skupaj s priimkom in datumom rojstva vpliva na osebnost in dušo ter narekuje usodo.

Izbira imena je torej pomemben dejavnik za življenjsko pot otročka. Čeprav je v resnici le delček numeroloških osebnih izračunov, kajti potrebno je upoštevati tudi rojstni datum. Dokončni izračuni in izbira imena se zatorej običajno zgodijo, ko se otroček rodi, saj imamo lahko šele takrat celosten in globok vpogled, je obrazložila numerologinja Lili Sorum.

Ime človeka običajno spremlja vse življenje in ga zaznamuje. Lepih imen je veliko in konec koncev je najlepše in idealno ime, ki razveseljuje tako starše kot tudi otroka. Če je obenem še usklajeno z mesecem in števili, pa je sploh čudovito. V povezavo med črkami in števili so namreč verjeli že naši predniki, ki so bili prepričani, da lahko dajo otroku s premišljeno izbiro imena dobro popotnico za življenje. Lepe želje in prava gesta za začetek, kajne?

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Komentarji (1)

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son?ek11 14. 06. 2024 08.33
Imena niso za punčke ali fantke ampak so ženska in moška imena, saj jih ljudje nosijo celo življenje!!!
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