Prelepa imena za otroke, rojene v marcu

"Pomladni marec je mesec, ko se prebuja narava in mi z njo. Prinaša obdobje, ko se nam rado kaj posreči, ko lažje izražamo svoja čustvena doživljanja in ko se običajno obdajamo z bolj živimi barvami. Na področju osebne rasti govorimo o času povezovanja z našim otroštvom in notranjim otrokom," je opisala numerologinja Lili Sorum.
Rojeni marca so resnično posebni, "sveži" in ustvarjalni. "Tretji mesec v letu povezujemo z bujno domišljijo, kreativnostjo in tudi senzibilnostjo. Rojeni marca uživajo v lepoti življenja, a lahko postanejo črnogledi, če so dlje časa izpostavljeni pritiskom in stresu. V morebitnih težkih časih pa jih rešuje ustvarjanje, pa naj bo to petje, ples, slikanje, delo z glino ali kaj drugega kreativnega," je nanizala.
Marec je tretji mesec v letu in njegova energija je torej usklajena s številom tri. "S številom tri povezujemo črke C, L in U, zato so to dobrodošle začetnice imen. Tudi sami seštevki navedenih imen nosijo ugodno harmonično povezavo s številom tri, ki je mehko, nežno in čustveno intenzivno," je pojasnila. Za marec zato predlaga imena Cvetka, Lidija in Ula za punčke ter Ciril, Luka in Urban za fantke.
Tako kot vedno gre za čudovita imena z lepim pomenom. Cvetka je slovenska oblika latinskega imena Flora, ki je v starorimski mitologiji boginja cvetja, pomladi in materinstva, v latinščini pa je "flos" cvetlica. Lidija je svetopisemsko svetniško ime ter izhaja iz latinskega in starogrškega imena Lydia, ki označuje prebivalko staroveške maloazijske pokrajine Lidije. Ula je izpeljanka iz Uršula in "ursula" po latinsko pomeni medvedka.
Ciril ima grški izvor in pomeni "božji" oziroma "pripadajoč Bogu". Luka izhaja iz latinskega imena Lucas. Njegov prvotni pomen naj bi bil "izhajajoč iz južne italijanske pokrajine Lukanije", poimenovanje povezujejo tudi z latinsko besedo "lux", ki pomeni svetloba, sijaj. Vir za ime Urban se skriva v "urbanus", kar v latinščini pomeni meščanski, uglajen, olikan.
Ime, priimek in datum rojstva so energijski zapisi
Starši se izbire imena praviloma lotijo resno in odgovorno. Prav je tako, saj lahko vsaj delno zarišejo življenjsko pot otročka. Numerologija namreč že stoletja uči, da ime skupaj s priimkom in datumom rojstva vpliva na osebnost in dušo ter narekuje usodo. Po pojasnilih numerologinje Lili Sorum sicer ne morete izbrati imena, ki bi otroku zagotovilo srečo, zdravje ter vse drugo lepo in pozitivno, "lahko pa se izognemo neharmonijam v imenu, ki običajno povzročajo nihanje iz enega ekstrema v drugega".
Izbira imena je torej pomemben dejavnik za srečno življenjsko pot otročka, čeprav je v resnici le delček numeroloških osebnih izračunov, je dodatno razložila. Ob numeroloških izračunih je namreč treba upoštevati tudi rojstni datum, "zato se dokončni izračuni in izbira imena običajno zgodijo, ko se otroček rodi, saj imamo lahko šele takrat celosten, globok vpogled".
Ime človeka običajno spremlja vse življenje in ga zaznamuje. Lepih imen je veliko in konec koncev je najlepše in idealno ime, ki razveseljuje tako starše kot tudi otroka. Če je obenem še usklajeno z mesecem in števili, pa je sploh čudovito. V povezavo med črkami in števili so namreč verjeli že naši predniki, ki so bili prepričani, da lahko dajo otroku s premišljeno izbiro imena dobro popotnico za življenje. Lepe želje in prava gesta za začetek, kajne?
