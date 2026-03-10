Prelepa imena za otroke, rojene v marcu

"Pomladni marec je mesec, ko se prebuja narava in mi z njo. Prinaša obdobje, ko se nam rado kaj posreči, ko lažje izražamo svoja čustvena doživljanja in ko se običajno obdajamo z bolj živimi barvami. Na področju osebne rasti govorimo o času povezovanja z našim otroštvom in notranjim otrokom," je opisala numerologinja Lili Sorum.

Rojeni marca so resnično posebni, "sveži" in ustvarjalni. "Tretji mesec v letu povezujemo z bujno domišljijo, kreativnostjo in tudi senzibilnostjo. Rojeni marca uživajo v lepoti življenja, a lahko postanejo črnogledi, če so dlje časa izpostavljeni pritiskom in stresu. V morebitnih težkih časih pa jih rešuje ustvarjanje, pa naj bo to petje, ples, slikanje, delo z glino ali kaj drugega kreativnega," je nanizala.

Marec je tretji mesec v letu in njegova energija je torej usklajena s številom tri. "S številom tri povezujemo črke C, L in U, zato so to dobrodošle začetnice imen. Tudi sami seštevki navedenih imen nosijo ugodno harmonično povezavo s številom tri, ki je mehko, nežno in čustveno intenzivno," je pojasnila. Za marec zato predlaga imena Cvetka, Lidija in Ula za punčke ter Ciril, Luka in Urban za fantke.

Tako kot vedno gre za čudovita imena z lepim pomenom. Cvetka je slovenska oblika latinskega imena Flora, ki je v starorimski mitologiji boginja cvetja, pomladi in materinstva, v latinščini pa je "flos" cvetlica. Lidija je svetopisemsko svetniško ime ter izhaja iz latinskega in starogrškega imena Lydia, ki označuje prebivalko staroveške maloazijske pokrajine Lidije. Ula je izpeljanka iz Uršula in "ursula" po latinsko pomeni medvedka.

Ciril ima grški izvor in pomeni "božji" oziroma "pripadajoč Bogu". Luka izhaja iz latinskega imena Lucas. Njegov prvotni pomen naj bi bil "izhajajoč iz južne italijanske pokrajine Lukanije", poimenovanje povezujejo tudi z latinsko besedo "lux", ki pomeni svetloba, sijaj. Vir za ime Urban se skriva v "urbanus", kar v latinščini pomeni meščanski, uglajen, olikan.