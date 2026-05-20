Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?

S.B.
Otroška imena 0
20. 05. 2026 04.00

Raziskave iz različnih držav kažejo, da ime lahko vpliva na to, kako okolica otroka dojema, vendar rezultat ni enoznačen: ime samo po sebi redko povzroči nasilje ali dolgotrajno zbadanje, lahko pa postane "tarča", če v razredu že obstaja splošna dinamika izključevanja.

otrok

Ime kot prva socialna oznaka

Psihološke študije kažejo, da ljudje, tudi otroci, oblikujejo prve vtise na podlagi imen. Bolj redka, težje izgovorljiva ali neobičajna imena lahko sprožijo začetno radovednost ali celo stereotipe. V eni od raziskav so udeleženci dosledno bolje ocenjevali pogosta in znana imena kot nenavadna, ki so jih povezovali z manj pozitivnimi lastnostmi.

To pomeni, da ime lahko vpliva na prve reakcije vrstnikov, še preden otroka sploh spoznajo.

Otroci raje izbirajo "znano"

Raziskave pri otrocih so pokazale, da imajo že zelo mladi udeleženci pogosto raje znana in enostavna imena, saj jih lažje izgovorijo in si jih zapomnijo.

To ne pomeni, da bodo otroka z nenavadnim imenom nujno zavračali, lahko pa pomeni, da bo njegovo ime hitreje postalo predmet opazk ali šal, predvsem v zgodnjem šolskem obdobju.

Pogosteje gre za širše socialne dinamike v razredu, otroci, ki iščejo “tarčo”, jo običajno najdejo ne glede na ime.FOTO: Shutterstock

Ali ime res povzroča zbadanje?

Sodobne raziskave in poročila učiteljev kažejo, da ime praviloma ni glavni razlog za zbadanje. Pogosteje gre za širše socialne dinamike v razredu, otroci, ki iščejo "tarčo", jo običajno najdejo ne glede na ime.

Nekatere študije celo kažejo, da imajo "nenavadna imena" lahko nevtralen ali v določenih okoliščinah tudi pozitiven učinek, saj otroci z njimi razvijejo več individualnosti in samozavesti.

Kaj se dogaja v praksi?

Izkušnje iz šolskega okolja so mešane. V nekaterih razredih so nenavadna imena vir šal ali napačnih izgovorjav, v drugih pa otroci hitro sprejmejo raznolikost, še posebej v bolj multikulturnih okoljih. Učitelji pogosto poročajo, da se zbadanje osredotoča na osebnost, vedenje ali situacije, ne zgolj na ime.

Sodobni trend: vedno več različnih imen

Zaradi globalizacije, vpliva pop kulture in migracij je v šolah danes več raznolikih imen kot kadarkoli prej. To pomeni, da se "nenavadnost" imena hitro zmanjšuje, saj postaja nova normalnost.

Nenavadno ime samo po sebi ne pomeni, da bo otrok pogosteje tarča zbadanja

Lahko pa v določenih okoljih postane prvi "izgovor" za pozornost vrstnikov, še posebej v mlajših letih, ko so razlike bolj opazne. Ključno vlogo imajo zato okolje, razredna dinamika in predvsem odziv odraslih. 

Ko je sprejemanje raznolikosti norma, tudi imena izgubijo svojo "moč drugačnosti" in postanejo samo to, kar v resnici so: osebna zgodba vsakega otroka.

Viri: researchgate.net/ tandfonline.com

otrok ime zbadanje socializacija starševstvo
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
