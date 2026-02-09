Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi

Marija ostaja na vrhu ženskih imen

Čeprav se število prebivalk z imenom Marija počasi zmanjšuje, je bilo ime na začetku lanskega leta tako pogosto, da bo verjetno še dolgo ohranilo vodilno mesto na lestvici najpogostejših ženskih imen. Po podatkih statističnega urada je število žensk z imenom Marija skoraj dvakrat večje kot število žensk z drugim najpogostejšim imenom Ana. "To je ime, ki ima močno tradicijo v Sloveniji in se prenaša iz generacije v generacijo. Kljub upadu v novem stoletju ostaja izjemno pogosto," pojasnjujejo na statističnem uradu.

Pri moških se vrh spreminja

Pri moških je razlika med najpogostejšim in drugim najpogostejšim imenom precej manjša. Franc ostaja na prvem mestu, a ga Janez dohiteva – razlika je le 762 nosilcev imena. Zaradi te majhne razlike lahko v prihodnjih letih pričakujemo spremembe na vrhu lestvice moških imen. "Razlike so zdaj majhne, zato bi lahko Janez v bližnji prihodnosti prevzel vodilno mesto. Trendi v poimenovanju so se v zadnjih desetletjih precej spremenili," dodajajo na statističnem uradu.

Trendi v poimenovanju