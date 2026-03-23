Najlepša imena v Sloveniji? Njihov pomen vas bo očaral

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ima Slovenija več kot 60.000 različnih imen, pri čemer jih je velika večina zelo redkih ali celo unikatnih. To kaže, da starši iščejo posebnost, a hkrati tudi pomen. Strokovnjaki poudarjajo, da ime lahko vpliva na občutek identitete, samozavest in celo na to, kako posameznika dojemajo drugi.

icon-expand Izbira otrokovega imena je ena pomembnejših odločitev. FOTO: Adobe Stock

Ženska imena z močnim pomenom

Ana – pomeni milost, naklonjenost, eno najbolj brezčasnih imen. Eva – življenje, simbol začetka in novih poti. Maja – povezujejo ga s pomladjo in rastjo. Nika – izhaja iz grške besede za zmago. Zala – slovensko ime, ki pomeni lepa, svetla. Mila – pomeni ljubljena, prijazna. Vita – iz latinskega izvora, pomeni življenje. Ta imena niso le lepa na posluh, temveč nosijo tudi pozitivno energijo in simboliko.

Moška imena z močnim pomenom

Luka – pomeni svetlobo. Jakob – tisti, ki sledi ali vztrajen. Matej – Božji dar. Tine – izpeljanka iz imen, ki pomenijo dragocen, vreden. Vid – videti, znanje, modrost. Lev – simbolizira moč in pogum. Bor – povezava z naravo in trdnostjo. Gre za imena, ki združujejo tradicijo in sodoben zven, hkrati pa izražajo vrednote, kot so moč, modrost in svetloba.

icon-expand Strokovnjaki poudarjajo, da ime lahko vpliva na občutek identitete, samozavest in celo na to, kako posameznika dojemajo drugi. FOTO: Adobe Stock

Zakaj starši izbirajo imena z pomenom?

Raziskave in trendi kažejo, da starši danes ne izbirajo imena zgolj po zvoku, temveč tudi glede na to, kaj predstavlja. Razlogi za to so želja po globljem pomenu in simboliki, poudarek na identiteti in vrednotah, vračanje k tradiciji in naravi ter vpliv kulture in zgodovine.