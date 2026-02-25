Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Najlepša grška imena, ki očarajo na prvi pogled

N.R.A.
Otroška imena 0
25. 02. 2026 15.11

Grška imena slovijo po bogati simboliki, mitoloških koreninah in pomenih, ki so preživeli tisočletja.

dojenček

Zakaj so grška imena tako posebna

Kot piše Behind the Name, so grška imena med najstarejšimi ohranjenimi osebnimi imeni v Evropi, njihovi pomeni pa izvirajo iz mitologije, filozofije in starogrškega jezika. Zaradi svoje zgodovinske globine nosijo močne simbolne vrednosti, ki jih sodobni starši pogosto iščejo pri izbiri imena.

Povezava med imenom in identiteto

Portal Etymology Online navaja, da osebna imena pogosto odražajo kulturne vrednote in idealizirane lastnosti, ki jih družba pripisuje posamezniku. Grška imena so zato pogosto povezana z modrostjo, močjo, svetlobo, pogumom ali božanskimi atributi.

Dojenček
DojenčekFOTO: Adobe Stock

Najlepša grška imena in njihov pomen

Sophia

Ime Sophia izhaja iz starogrške besede sophía, ki pomeni modrost. Kot poroča Britannica, je bilo to ime v antiki povezano z idealom razuma in notranje jasnosti. Danes ostaja eno najpogosteje izbranih imen zaradi svoje elegance in univerzalnega pomena.

Alexander

Ime Alexander izhaja iz besed aléxein (braniti) in anr (mož). Behind the Name navaja, da pomeni branilec ljudi. Zaradi zgodovinskih osebnosti, kot je Aleksander Veliki, ime simbolizira pogum, voditeljstvo in strateško moč.

Dojenček
DojenčekFOTO: iStockphoto

Eleni

Eleni je grška oblika imena Helena. Greek Reporter piše, da izhaja iz besede helene, ki pomeni svetlobo ali baklo. Ime je pogosto povezano s sijajem, toplino in notranjo energijo, zato je priljubljeno v številnih kulturah.

Nikolas

Ime Nikolas izhaja iz grških besed níkē (zmaga) in laós (ljudstvo). Etymology Online navaja, da pomeni zmaga ljudstva. Zaradi svoje pozitivne simbolike je ime razširjeno po vsem svetu in ostaja brezčasna izbira.

Grška imena združujejo tradicijo, lepoto in pomen, zato ostajajo ena najbolj priljubljenih izbir med starši, ki iščejo nekaj brezčasnega in simbolno bogatega.

Viri: Behind the Name, Etymology Online, Britannica, Greek Reporter

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
grška imena pomeni imen izbira imena starševstvo mitologija
Naslednji članek
Otroška imena

Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522