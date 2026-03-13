Najlepša fantovska imena z le tremi črkami

Zadnjih nekaj let so izjemno popularna in priljubljena čim krajša imena za deklice, pa tudi za dečke. Če iščete kratko fantovsko ime, ki vsebuje zgolj tri črke, pa smo za vas pripravili nekaj krasnih predlogov.
Nik – je krajša oblika imena Nikolaj. Ime izhaja iz latinskega imena Nicolaus in grškega Nikolaos, sestavljeno pa je iz dveh besed, ki pomenita 'zmaga v boju' ter 'narod, ljudstvo'.
Žan – je okrajšava imena Janez, ki je pri nas prvič nastala že v starih časih s podomačitvijo furlanskega imena Zuan. Pomeni pa 'biti milostljiv'.
Neo – ima dva izvora: v južnoafriškem jeziku Tswana pomeni 'darilo', v grščini pa izvira iz besede neos in pomeni 'nov'.
Tim – je okrajšava imen Timon ali Timotej. Timon v grščini pomeni 'nagrada', Timotej pa v grščini pomeni 'častilec boga'.
Vid – ime Vid izhaja iz latinskega imena Vitus. To se povezuje z latinskim vita 'življenje', tudi z latinskim vitulus 'mladič' ali avus 'ded', domnevno pa tudi s korenom *vitus 'rad, voljan'.
Lan – ime slovanskega izvora. Izvira iz imena rastline z drobnimi modrimi cvetovi, ki je bila za naše prednike zelo pomembna.
Gal – ime izhaja iz latinskega imena Gallus z nekdanjim pomenom 'Galec', ki se povezuje s kimbrijskim 'gallu', kar pomeni 'moč, zmožnost, oblast, vpliv; biti zmožen'.
Maj – gre za moško obliko imena Maja, ki izhaja iz imena Marija oziroma Magdalena. Rimsko boginjo polja in plodnosti Majo povezujejo s pomladjo, ko se narava prebuja. In po njej se zaradi tega imenuje tudi peti mesec v letu – maj.
Val – nastalo je s skrajšanjem imen, ki vsebujejo -val-. Najpogosteje ga povezujemo z imenom Valentin. Pomeni pa 'biti zdrav, krepak, močen, mogočen, vreden'.
Teo – je krajša različica imena Teodor, kar izvira iz grškega Theódôros, ki je zloženo iz grških besed theos 'bog' in dôron 'dar'.
Bor – je slovensko in zelo redko južnoslovansko ime, ki izhaja iz imena drevesa 'bor', to pa iz praindoevropske besede za iglavca. Je pa tudi zloženka iz velelnika 'bori' glagola 'boriti se' in sestavine 'slav' v pomenu 'slaven'. Ime Borislav je torej prvotno pomenilo 'kdor je slaven po borbi, kdor naj bi se boril za slavo'.
Rok – v tej obliki ga poznamo le v Sloveniji. Izhaja iz italijanskega imena Rocco, to pa iz latinskega imena Rochus, kar naj bi bila latinizirana oblika imena Rochwald, zloženega iz dveh starovisokonemških besed, rohôn, kar je starodavna beseda za 'rjoveti', in waltan 'vladati'.
