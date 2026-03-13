Najlepša fantovska imena z le tremi črkami

Zadnjih nekaj let so izjemno popularna in priljubljena čim krajša imena za deklice, pa tudi za dečke. Če iščete kratko fantovsko ime, ki vsebuje zgolj tri črke, pa smo za vas pripravili nekaj krasnih predlogov.

Nik – je krajša oblika imena Nikolaj. Ime izhaja iz latinskega imena Nicolaus in grškega Nikolaos, sestavljeno pa je iz dveh besed, ki pomenita 'zmaga v boju' ter 'narod, ljudstvo'.

Žan – je okrajšava imena Janez, ki je pri nas prvič nastala že v starih časih s podomačitvijo furlanskega imena Zuan. Pomeni pa 'biti milostljiv'.

Neo – ima dva izvora: v južnoafriškem jeziku Tswana pomeni 'darilo', v grščini pa izvira iz besede neos in pomeni 'nov'.

Tim – je okrajšava imen Timon ali Timotej. Timon v grščini pomeni 'nagrada', Timotej pa v grščini pomeni 'častilec boga'.

Vid – ime Vid izhaja iz latinskega imena Vitus. To se povezuje z latinskim vita 'življenje', tudi z latinskim vitulus 'mladič' ali avus 'ded', domnevno pa tudi s korenom *vitus 'rad, voljan'.

Lan – ime slovanskega izvora. Izvira iz imena rastline z drobnimi modrimi cvetovi, ki je bila za naše prednike zelo pomembna.

Gal – ime izhaja iz latinskega imena Gallus z nekdanjim pomenom 'Galec', ki se povezuje s kimbrijskim 'gallu', kar pomeni 'moč, zmožnost, oblast, vpliv; biti zmožen'.