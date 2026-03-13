Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Najlepša fantovska imena z le tremi črkami

S.B.
Otroška imena 0
13. 03. 2026 04.00

Za vas smo poiskali najlepša fantovska imena, ki vsebujejo le tri črke. Preverite še njihove pomene.

Materinstvo

Zadnjih nekaj let so izjemno popularna in priljubljena čim krajša imena za deklice, pa tudi za dečke. Če iščete kratko fantovsko ime, ki vsebuje zgolj tri črke, pa smo za vas pripravili nekaj krasnih predlogov. 

Nik – je krajša oblika imena Nikolaj. Ime izhaja iz latinskega imena Nicolaus in grškega Nikolaos, sestavljeno pa je iz dveh besed, ki pomenita 'zmaga v boju' ter 'narod, ljudstvo'.

Žan – je okrajšava imena Janez, ki je pri nas prvič nastala že v starih časih s podomačitvijo furlanskega imena Zuan. Pomeni pa 'biti milostljiv'.

Neo ima dva izvora: v južnoafriškem jeziku Tswana pomeni 'darilo', v grščini pa izvira iz besede neos in pomeni 'nov'.

Tim – je okrajšava imen Timon ali Timotej. Timon v grščini pomeni 'nagrada', Timotej pa v grščini pomeni 'častilec boga'.

Vid – ime Vid izhaja iz latinskega imena Vitus. To se povezuje z latinskim vita 'življenje', tudi z latinskim vitulus 'mladič' ali avus 'ded', domnevno pa tudi s korenom *vitus 'rad, voljan'. 

Lan – ime slovanskega izvora. Izvira iz imena rastline z drobnimi modrimi cvetovi, ki je bila za naše prednike zelo pomembna. 

Gal – ime izhaja iz latinskega imena Gallus z nekdanjim pomenom 'Galec', ki se povezuje s kimbrijskim 'gallu', kar pomeni 'moč, zmožnost, oblast, vpliv; biti zmožen'.

V Sloveniji so zelo priljubljena kratka fantovska imena.
V Sloveniji so zelo priljubljena kratka fantovska imena. FOTO: Shutterstock

Maj – gre za moško obliko imena Maja, ki izhaja iz imena Marija oziroma Magdalena. Rimsko boginjo polja in plodnosti Majo povezujejo s pomladjo, ko se narava prebuja. In po njej se zaradi tega imenuje tudi peti mesec v letu – maj.

Val – nastalo je s skrajšanjem imen, ki vsebujejo -val-. Najpogosteje ga povezujemo z imenom Valentin. Pomeni pa 'biti zdrav, krepak, močen, mogočen, vreden'. 

Teo je krajša različica imena Teodor, kar izvira iz grškega Theódôros, ki je zloženo iz grških besed theos 'bog' in dôron 'dar'. 

Bor je slovensko in zelo redko južnoslovansko ime, ki izhaja iz imena drevesa 'bor', to pa iz praindoevropske besede za iglavca. Je pa tudi zloženka iz velelnika 'bori' glagola 'boriti se' in sestavine 'slav' v pomenu 'slaven'. Ime Borislav je torej prvotno pomenilo 'kdor je slaven po borbi, kdor naj bi se boril za slavo'.

Rok v tej obliki ga poznamo le v Sloveniji. Izhaja iz italijanskega imena Rocco,  to pa iz latinskega imena Rochus, kar naj bi bila latinizirana oblika imena Rochwald, zloženega iz dveh starovisokonemških besed, rohôn, kar je starodavna beseda za 'rjoveti', in waltan 'vladati'. 

Pevka razkrila, kdo je dal njenemu sinu tako nenavadno ime
Preberi še
Pevka razkrila, kdo je dal njenemu sinu tako nenavadno ime
ime imena izbira predlogi pomen pomeni imen otrosko otrok ideje rok bor ian lan gal gaj
Naslednji članek
Otroška imena

Prelepa imena za otroke, rojene v marcu

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558