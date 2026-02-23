Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja

Nekatera imena pomenijo svetlobo, druga moč, tretja pa so kot nežna sporočila, dar, ljubezen ali upanje. Za vas smo pripravili izbor najlepših dekliških imen, ki nosijo prav poseben pomen. Morda bo med njimi tudi tisto, ki bo za vedno zaznamovalo vašo malo princesko.

Ta imena so kot nežna zahvala za novo življenje.

Pomeni božanska, pogosto pa jo povezujejo tudi z idejo daru in zaščite.

Krajša oblika Doroteje, zato nosi enak pomen, popolno za starše, ki imajo radi kratka, nežna imena.

V hebrejščini pomeni 'Bog je milostljiv', kar mnogi razumejo kot dar milosti.

Za deklice, ki v življenje prinesejo toplino in optimizem.

Pomeni 'svetloba', 'žarek'. Kratko, mehko in vedno bolj priljubljeno.

Iz latinskega lux – svetloba. Ime, ki nikoli ne izgine iz mode.

Za deklice, ki bodo rasle samozavestno in pokončno.

Pomeni 'čista', 'nedolžna', v nekaterih razlagah pa tudi 'zaščitnica'.

V arabščini pomeni 'cvet', v hebrejščini pa 'princesa' ali 'moč'.

Za starše, ki želijo ime, polno topline.

Pomeni 'ljubeča', 'prijazna', 'draga'. Eno najbolj nežnih imen pri nas.

Povezuje se z besedo 'nežna', 'mehka', v nekaterih jezikih pa pomeni tudi 'svetla'.

Pri izbiri imena si lahko pomagate z nekaj preprostimi vprašanji:

- Kako ime zveni skupaj s priimkom?

- Ali ima ime pomen, ki vas nagovori?

- Je ime bolj klasično ali bolj moderno – kaj vam je bližje?

- Si želite, da je ime redko ali bolj pogosto?

- Kako ga bodo izgovarjali stari starši, prijatelji, učitelji?

Na koncu pa je najpomembnejše to: ime mora ogreti vaše srce. Ko ga izgovorite in začutite, da je to to, potem ste našli pravo.