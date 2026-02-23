Bibaleze.si
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja

N.R.A.
Otroška imena 0
23. 02. 2026 14.24

Ko starši izbiramo ime za svojo deklico, ne iščemo le melodije, ki lepo zveni. Ime nosi zgodbo, energijo in željo, ki jo položimo v otroka.

Spomladanska nosečnost

Nekatera imena pomenijo svetlobo, druga moč, tretja pa so kot nežna sporočila, dar, ljubezen ali upanje. Za vas smo pripravili izbor najlepših dekliških imen, ki nosijo prav poseben pomen. Morda bo med njimi tudi tisto, ki bo za vedno zaznamovalo vašo malo princesko.

Imena, ki pomenijo 'dar' ali 'božji dar'

Ta imena so kot nežna zahvala za novo življenje.

Dajana / Diana

Pomeni božanska, pogosto pa jo povezujejo tudi z idejo daru in zaščite.

Nosečnost
NosečnostFOTO: AdobeStock

Doroteja

Iz grščine: doron (dar) + theos (bog) = 'božji dar'.

Tea / Teja

Krajša oblika Doroteje, zato nosi enak pomen, popolno za starše, ki imajo radi kratka, nežna imena.

Jana

V hebrejščini pomeni 'Bog je milostljiv', kar mnogi razumejo kot dar milosti.

Otrok
OtrokFOTO: Adobe Stock

Imena, ki pomenijo 'svetloba', 'sonce' ali 'žarek'

Za deklice, ki v življenje prinesejo toplino in optimizem.

Ela

Pomeni 'svetloba', 'žarek'. Kratko, mehko in vedno bolj priljubljeno.

Lucija

Iz latinskega lux – svetloba. Ime, ki nikoli ne izgine iz mode.

Alina

V nekaterih jezikih pomeni 'svetla', 'lepa', 'plemenita'.

Mamica, dojenček
Mamica, dojenčekFOTO: Adobe Stock

Imena, ki pomenijo 'moč', 'pogum' ali 'zaščito'

Za deklice, ki bodo rasle samozavestno in pokončno.

Valentina

Pomeni 'močna', 'zdrava', 'pogumna'. Ime z veliko topline.

Kaja

Pomeni 'čista', 'nedolžna', v nekaterih razlagah pa tudi 'zaščitnica'.

Brina

Izvira iz besede brin – zimzeleno drevo, simbol vztrajnosti in trdnosti.

Zara

V arabščini pomeni 'cvet', v hebrejščini pa 'princesa' ali 'moč'.

Deklica
DeklicaFOTO: Adobe Stock

Imena, ki pomenijo 'ljubezen', 'nežnost' ali 'lepoto'

Za starše, ki želijo ime, polno topline.

Mila

Pomeni 'ljubeča', 'prijazna', 'draga'. Eno najbolj nežnih imen pri nas.

Lana

Povezuje se z besedo 'nežna', 'mehka', v nekaterih jezikih pa pomeni tudi 'svetla'.

Amelia / Amelija

Pomeni 'ljubeča', 'delavna', 'skrbna'. Ime z zelo prijetno melodijo.

Sara

Pomeni 'princesa', 'plemenita dama'. Klasično, a vedno čarobno.

Dojenček
DojenčekFOTO: Adobe Stock

Kako izbrati pravo ime?

Pri izbiri imena si lahko pomagate z nekaj preprostimi vprašanji:

- Kako ime zveni skupaj s priimkom?

- Ali ima ime pomen, ki vas nagovori?

- Je ime bolj klasično ali bolj moderno – kaj vam je bližje?

- Si želite, da je ime redko ali bolj pogosto?

- Kako ga bodo izgovarjali stari starši, prijatelji, učitelji?

Na koncu pa je najpomembnejše to: ime mora ogreti vaše srce. Ko ga izgovorite in začutite, da je to to, potem ste našli pravo.

