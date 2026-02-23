Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja

Nekatera imena pomenijo svetlobo, druga moč, tretja pa so kot nežna sporočila, dar, ljubezen ali upanje. Za vas smo pripravili izbor najlepših dekliških imen, ki nosijo prav poseben pomen. Morda bo med njimi tudi tisto, ki bo za vedno zaznamovalo vašo malo princesko.
Imena, ki pomenijo 'dar' ali 'božji dar'
Ta imena so kot nežna zahvala za novo življenje.
Dajana / Diana
Pomeni božanska, pogosto pa jo povezujejo tudi z idejo daru in zaščite.
Doroteja
Iz grščine: doron (dar) + theos (bog) = 'božji dar'.
Tea / Teja
Krajša oblika Doroteje, zato nosi enak pomen, popolno za starše, ki imajo radi kratka, nežna imena.
Jana
V hebrejščini pomeni 'Bog je milostljiv', kar mnogi razumejo kot dar milosti.
Imena, ki pomenijo 'svetloba', 'sonce' ali 'žarek'
Za deklice, ki v življenje prinesejo toplino in optimizem.
Ela
Pomeni 'svetloba', 'žarek'. Kratko, mehko in vedno bolj priljubljeno.
Lucija
Iz latinskega lux – svetloba. Ime, ki nikoli ne izgine iz mode.
Alina
V nekaterih jezikih pomeni 'svetla', 'lepa', 'plemenita'.
Imena, ki pomenijo 'moč', 'pogum' ali 'zaščito'
Za deklice, ki bodo rasle samozavestno in pokončno.
Valentina
Pomeni 'močna', 'zdrava', 'pogumna'. Ime z veliko topline.
Kaja
Pomeni 'čista', 'nedolžna', v nekaterih razlagah pa tudi 'zaščitnica'.
Brina
Izvira iz besede brin – zimzeleno drevo, simbol vztrajnosti in trdnosti.
Zara
V arabščini pomeni 'cvet', v hebrejščini pa 'princesa' ali 'moč'.
Imena, ki pomenijo 'ljubezen', 'nežnost' ali 'lepoto'
Za starše, ki želijo ime, polno topline.
Mila
Pomeni 'ljubeča', 'prijazna', 'draga'. Eno najbolj nežnih imen pri nas.
Lana
Povezuje se z besedo 'nežna', 'mehka', v nekaterih jezikih pa pomeni tudi 'svetla'.
Amelia / Amelija
Pomeni 'ljubeča', 'delavna', 'skrbna'. Ime z zelo prijetno melodijo.
Sara
Pomeni 'princesa', 'plemenita dama'. Klasično, a vedno čarobno.
Kako izbrati pravo ime?
Pri izbiri imena si lahko pomagate z nekaj preprostimi vprašanji:
- Kako ime zveni skupaj s priimkom?
- Ali ima ime pomen, ki vas nagovori?
- Je ime bolj klasično ali bolj moderno – kaj vam je bližje?
- Si želite, da je ime redko ali bolj pogosto?
- Kako ga bodo izgovarjali stari starši, prijatelji, učitelji?
Na koncu pa je najpomembnejše to: ime mora ogreti vaše srce. Ko ga izgovorite in začutite, da je to to, potem ste našli pravo.
