Najbolj nenavadna imena, ki so jih slavni dali svojim otrokom

Fawnie Golden

Vplivneža Nara in Lucky Blue Smith sta pred časom pozdravila svojega četrtega otroka, hčerko Fawnie Golden Smith. Glede na to, da se njeni bratci in sestrice imenujejo Rumble Honey (4), Slim Easy (3) in Whimsy Lou (18 mesecev), Fawnie v družini zagotovo ne bo edina z nenavadnim imenom.

Rocki Irish

icon-expand Rihanna in A$AP Rocky sta septembra postala starša tretjemu otroku - hčerki in ji nadela ime Rocki Irish Mayers. FOTO: Profimedia

Rihanna in A$AP Rocky sta septembra postala starša tretjemu otroku, hčerki in ji nadela ime Rocki Irish Mayers. Rocki se je pridružila starejšima bratoma RZA in Riot Rose, s čimer par nadaljuje tradicijo imen, ki se začnejo s črko R. Ime Rocki je tudi ženska različica očetovega umetniškega imena – ljubek poklon, ki ga mnogi oboževalci pozdravljajo.

Saga Blade

Machine Gun Kelly je junija letos na Instagramu razkril polno ime hčerke, ki jo ima z Megan Fox – Saga Blade Fox-Baker. Zdi se, da ima Megan rada nenavadna imena, saj ima s svojim nekdanjim partnerjem Brianom Austinom Greenom sina z imenom Journey, kar v prevodu pomeni potovanje.

Olin

Ryan Reynolds je ime najmlajšega otroka, ki ga ima z Blake Lively, razkril na premieri filma Deadpool & Wolverine. V govoru je namreč omenil svojo ljubezen do svojih otrok – Jamesa, Inez, Betty in Olina. Čeprav je javnost že poznala imena treh starejših, je bilo to prvič, da je par razkril ime svojega četrtega otroka, rojenega leta 2023.

Techno Mechanicus, Exa Dark Sideræl in X Æ A-Xii

Grimes in Elon Musk sta svetu predstavila nekaj najbolj nenavadnih imen v zgodovini slavnih. Ime Techno Mechanicus naj bi bilo navdihnjeno z igro Warhammer 40.000. Exa se nanaša na računalniški pojem exaFLOPS, medtem ko Dark simbolizira neznano. "Ljudje se teme bojijo, a v resnici gre za odsotnost svetlobe. Temna snov je čudovita skrivnost našega vesolja," je pojasnila Grimes.

icon-expand Grimes in Elon Musk sta svetu predstavila nekaj najbolj nenavadnih imen v zgodovini slavnih. FOTO: Profimedia

Sideræl se nanaša na lik Galadriel iz Gospodarja prstanov in pomeni zvezdni čas, torej pravo kozmično merilo časa, drugačno od zemeljskega. Ime sina X Æ A-Xii (izgovorjeno X Aš A 12) pa zveni kot glavni junak znanstvenofantastične zgodbe, je pojasnila mamica: "Upam, da mu bo ustrezalo."

North, Saint, Chicago in Psalm

Ta imena so izbrala Kim Kardashian in Ye (Kanye West). Imeni Saint in Chicago sta bili po poročanju Kimina ideja – Chicago kot poklon Kanyejevemu rojstnemu mestu. Njena mama Kris Jenner je predlagala ime Psalm, medtem ko je North (v prevodu sever) nastalo iz šale voditelja Jaya Lena, ki je pozneje postala resničnost.

Aire in Stormi

Kylie Jenner in Travis Scott sta hčerki dala ime Stormi, sinu pa Aire. Kylie je pojasnila, da je želela posebno ime s pomenom, zato sta izbrala Aire – hebrejsko ime, ki pomeni Božji lev.

Apple

Nekoč eno najbolj razvpitih imen v Hollywoodu, danes pa skoraj običajno. Gwyneth Paltrow in Chris Martin sta hčerki nadela ime Apple (jabolko). "Jabolka so sladka, zdrava in biblijska. Preprosto se mi je zdelo, da zveni lepo," je povedala Paltrow v oddaji Oprah Winfrey leta 2004.

Blue Ivy

Beyoncé in Jay-Z sta sprva razmišljala, da bi hčerki dala ime Brooklyn, a sta jo med nosečnostjo iz šale klicala Blueberry (borovnica). Na koncu sta se odločila za ime Blue Ivy – poklon njunim spominom in simboliki modre barve, ki jima veliko pomeni.

Pilot Inspektor

Beth Riesgraf in Jason Lee sta svojemu sinu nadela izjemno nenavadno ime Pilot Inspektor. Jason Lee je povedal, da ga je navdihnila pesem z albuma The Sophtware Slump skupine Grandaddy iz leta 2000.

icon-expand Uma Thurman in Arpad Busson sta svojo hčerko poimenovala Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence. FOTO: Profimedia

Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence

Uma Thurman in Arpad Busson sta svojo hčerko poimenovala Rosalind Arusha Arkadina Altalune Florence, ljubkovalno Luna. Vsak del imena ima poseben pomen in simbolizira različne vidike njunih življenj, je ob neki priložnosti razložila igralka.

Moroccan in Monroe

Mariah Carey in Nick Cannon sta dvojčkoma izbrala imeni, ki se začneta z isto črko kot materino ime – M. Deklica Monroe je dobila ime po ikoni Marilyn Monroe, medtem ko je Moroccan navdihnjen z dekorjem zgornjega nadstropja v Mariahinem penthousu.

Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela in drugi

Britanski kuhar Jamie Oliver in njegova žena Juliette Norton sta znana po domiselnih imenih svojih otrok: Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice in River Rocket Blue Dallas. Vsako ime ima svojo zgodbo – denimo River je poklon restavraciji, v kateri se je začela Jamiejeva kariera.

Lyra Antarctica