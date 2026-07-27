To staro slovensko ime se vrača: vse več staršev ga izbira za svoje hčerke

Čeprav ga mlajše generacije pogosto povezujejo z babicami ali prababicami, številni starši danes prav v takšnih imenih vidijo nekaj posebnega. So prepoznavna, elegantna in imajo močne korenine.

Ime Marjeta izhaja iz grškega imena Margarites, ki pomeni biser. V številnih kulturah biser simbolizira čistost, modrost, dragocenost in notranjo lepoto, zato ime že stoletja velja za eno najlepših klasičnih ženskih imen.

V Sloveniji je bilo ime Marjeta še posebej priljubljeno v drugi polovici prejšnjega stoletja, nato pa ga je za nekaj desetletij zasenčil val sodobnejših imen. Zdaj pa se vse pogosteje vrača med izbire mladih staršev, ki si želijo nekaj drugačnega od najbolj razširjenih imen.

Pp podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pri nas živi kar 4.982 prebivalk z imenom Marjeta. To ime je po pogostnosti med ženskimi imeni na 50. mestu , med vsemi imeni pa na 105. mestu. Največ Marjet pa se nahaja v osrednjeslovenski regiji.