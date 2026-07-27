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To staro slovensko ime se vrača: vse več staršev ga izbira za svoje hčerke

S.B.
Otroška imena 0
27. 07. 2026 09.09

Izbira imena za otroka je ena prvih velikih odločitev bodočih staršev. Medtem ko so bila v zadnjih letih v ospredju kratka mednarodna imena, se vse več družin znova ozira k slovenski tradiciji. Med imeni, ki v zadnjem času pridobivajo priljubljenost, je tudi Marjeta, ime z bogato zgodovino, lepim pomenom in brezčasnim zvenom.

deklica

Čeprav ga mlajše generacije pogosto povezujejo z babicami ali prababicami, številni starši danes prav v takšnih imenih vidijo nekaj posebnega. So prepoznavna, elegantna in imajo močne korenine.

Ime z dolgo tradicijo

Ime Marjeta izhaja iz grškega imena Margarites, ki pomeni biser. V številnih kulturah biser simbolizira čistost, modrost, dragocenost in notranjo lepoto, zato ime že stoletja velja za eno najlepših klasičnih ženskih imen.

V Sloveniji je bilo ime Marjeta še posebej priljubljeno v drugi polovici prejšnjega stoletja, nato pa ga je za nekaj desetletij zasenčil val sodobnejših imen. Zdaj pa se vse pogosteje vrača med izbire mladih staršev, ki si želijo nekaj drugačnega od najbolj razširjenih imen.

Pp podatkih Statističnega urada Republike Slovenije pri nas živi kar 4.982 prebivalk z imenom Marjeta. To ime je po pogostnosti med ženskimi imeni na 50. mestu , med vsemi imeni pa na 105. mestu. Največ Marjet pa se nahaja v osrednjeslovenski regiji.

Ime Marjeta izhaja iz grškega imena Margarites, ki pomeni biser.
Ime Marjeta izhaja iz grškega imena Margarites, ki pomeni biser.FOTO: Adobe Stock

Zakaj se vračajo stara slovenska imena?

Po besedah strokovnjakov se pri izbiri imen vse bolj kaže želja po edinstvenosti. Starši si želijo, da otrok ne bi imel enakega imena kot polovica sošolcev, hkrati pa cenijo imena z zgodbo in pomenom.

Prav zato se vračajo imena, kot so Marjeta, Vida, Zala, Neža, Mila in Maruša. Gre za imena, ki so globoko vpeta v slovensko kulturno dediščino, obenem pa zvenijo sveže tudi v sodobnem času.

Lepo tudi v različnih različicah

Marjeta ponuja več ljubkih različic in ljubkovalnih oblik, kot so Meta, Metka, Marjetka ali Megi, zato lahko ime raste skupaj z otrokom in se prilagaja različnim življenjskim obdobjem.

Ime Marjeta nosi dolgo tradicijo.
Ime Marjeta nosi dolgo tradicijo.FOTO: Adobe Stock

Brezčasen trend

V času, ko številni starši iščejo navdih v preteklosti, postajajo klasična slovenska imena ponovno priljubljena. Njihova prednost je, da nikoli zares ne izginejo, le za nekaj časa stopijo v ozadje.

Če razmišljate o imenu za deklico, je Marjeta zagotovo ena izmed tistih izbir, ki združuje tradicijo, eleganco in lep pomen. Morda prav zato znova osvaja srca slovenskih staršev.

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Vir: SURS

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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