Ime, ki ga je za svojo hčerko izbral znan hrvaški pevec

Ime Maris izvira iz latinščine, iz besede mare, ki pomeni morje. Najpogostejši pomen imena je zato: - tista, ki prihaja iz morja - tista, ki živi ob morju Zaradi tega ima ime močno simboliko, povezujemo ga z naravo, svobodo, globino in čustveno močjo. Kot poroča hrvaški portal Index, obstaja tudi druga razlaga izvora: ime Maris naj bi bilo povezano z rimskim imenom Marius, ki izhaja iz imena boga vojne Marsa. V tem primeru ime simbolizira tudi moč, pogum in odločnost.

Maris je ime, ki izraža simboliko morja, globine in moči.

Kje se pojavlja najpogosteje?

Ime Maris ni med najpogostejšimi, a je razširjeno v več delih sveta: - v sredozemskih državah (zaradi povezave z morjem), - v državah nemškega govornega območja, kjer se uporablja tudi kot moško ime, - v zadnjih letih pa postaja vse bolj priljubljeno tudi na Hrvaškem in v širši regiji. Statistike kažejo, da je ime razmeroma redko, kar pomeni, da je prepoznavno, a ne pogosto – dobra izbira za starše, ki želijo nekaj posebnega. (namedary.com)

Priljubljenost imena

Čeprav ime ni med najbolj množičnimi, njegova priljubljenost počasi raste. V zadnjih letih se pojavlja vse več novorojenčkov s tem imenom, predvsem deklic. Posebej zanimivo je, da se ime pogosto pojavlja v obalnih območjih, kjer ima simbolika morja še dodatno težo.

Znane osebnosti, ki so izbrale ime Maris

Čeprav ime Maris še vedno velja za nekoliko bolj posebno in redkejše, ga vse pogosteje izbirajo tudi znani starši. Med njimi izstopajo predvsem hrvaški športniki, ki so v tem imenu prepoznali lepoto, simboliko in mednarodno zvočnost. Med najbolj znanimi je Domagoj Duvnjak, eden najboljših rokometašev na svetu, ki je svojo hčerko poimenoval Ana Maris. Ime Maris se pojavlja tudi pri Mateu Paviću, vrhunskem tenisaču in zmagovalcu turnirjev za grand slam, ter pri Jerku Mariniću Kragiću, uspešnem vaterpolistu. Ime se pojavlja tudi v popularni kulturi, na primer kot ime lika v znani seriji Frasier, kar je dodatno prispevalo k njegovi prepoznavnosti v angleško govorečem svetu. Za svojo hčer pa ga je izbral tudi priljubljeni hrvaški pevec Marko Škugor. Njegova povezanost z morjem, svobodo in naravo je še posebej blizu ljudem iz sredozemskega okolja, hkrati pa je dovolj preprosto in mednarodno, da deluje sodobno kjerkoli po svetu.

Zakaj izbrati ime Maris?

Maris je ime z bogato zgodovino in poetičnim pomenom. Njegova povezava z morjem daje občutek miru, globine in svobode, hkrati pa zaradi svoje redkosti deluje moderno in posebno. Prav zato postaja vse bolj priljubljena izbira med starši, ki iščejo nekaj drugačnega, a še vedno elegantnega.