Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic

B.R.
Otroška imena 0
24. 01. 2026 03.49

Ime sodi med izjemno redka osebna imena v Sloveniji, a kljub temu nosi bogato simboliko in dolgo zgodovino.

deklica

Po podatkih o imenih prebivalcev, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije, v Sloveniji trenutno živi le šest deklic z imenom Lael, zaradi česar ime velja za pravo redkost.

Izvor in pomen imena

Ime Lael izvira iz hebrejščine, kjer pomeni 'posvečen bogu' ali 'božji'. Kot je zapisano v bibličnih virih, se ime pojavlja že v Stari zavezi, kjer je Lael naveden kot levit. V sodobnem času se ime uporablja kot uniseks ime, predvsem v angleško govorečem svetu, kar mu daje sodoben in mednaroden značaj.

Zaradi kratke oblike in jasne izgovorjave ime deluje hkrati starodavno in moderno, brez izrazite spolne zaznamovanosti.

Značaj, ki se tradicionalno pripisuje imenu Lael

Imenom se v različnih kulturah pogosto pripisujejo simbolni pomeni in značajske lastnosti. Kot poročajo tuje onomastične in etimološke razlage imen, se ime Lael povezuje z naslednjimi lastnostmi:

- notranji mir in stabilnost,

- razvita intuicija in empatija,

- samosvojost in neodvisnost,

- duhovna ali ustvarjalna naravnanost,

- tiha, a izrazita notranja moč.

Lael naj bi bila oseba, ki deluje premišljeno, zadržano in z močnim občutkom za notranje vrednote, pri čemer ne išče pozornosti, temveč globino.

Primerjava z imeni podobnega zvena

Ime Lael se pogosto primerja z drugimi kratkimi in zvenečimi imeni, ki so v Sloveniji bolj razširjena. Lea je klasično svetopisemsko ime in eno najpogostejših pri nas. Deluje domače, nežno in tradicionalno.

Laia, ki izvira iz mediteranskega prostora, deluje igrivo in toplo, medtem ko ima Lael bolj umirjen, introspektiven značaj.

Lian je sodobno uniseks ime, pogosto povezano z naravo in gibanjem, Lael pa se bolj povezuje z duhovnostjo in simbolnim pomenom.

Kot poudarjajo poznavalci imen, je Lael manj podvržen modnim trendom in zato deluje brezčasno.

Zakaj izbrati ime Lael?

Ime Lael je po mnenju strokovnjakov za poimenovanja primerna izbira za starše, ki iščejo:

- izjemno redko ime (v Sloveniji le šest deklic),

- ime z globokim pomenom in zgodovinsko podlago,

- zvočno preprostost in mednarodno uporabnost,

- občutek miru, individualnosti in notranje moči.

