Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?

Med tremi kralji sta Gašper in Miha precej pogosti moški imeni.

Gašper ima danes v Sloveniji 5671 nosilcev, kar ga uvršča med pogostejša tradicionalna imena.

Miha, še bolj priljubljen, ima kar 9436 nosilcev, kar priča o dolgi priljubljenosti tega imena med slovenskimi družinami.

Obe imeni sta povezani z versko tradicijo in praznovanjem svetih treh kraljev, a ju pogosto srečujemo tudi zunaj verskega konteksta.