Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?

B.R. , SURS
Otroška imena 0
06. 01. 2026 12.17

6. januarja obeležujemo praznik svetih treh kraljev, znan tudi kot epifanija. Praznik je povezan z legendarnim obiskom modrih mož – Gašperja, Mihe in Boltežarja. Vsako od teh imen nosi svoj pomen in tradicijo, poglejmo si tudi, kako pogosta so v Sloveniji.

fantek

Gašper simbolizira modrost in potovanje.

Miha predstavlja moč in varstvo.

Boltežar nosi pomen blaginje in zaščite.

Gašper in Miha: najbolj znani kraljevski imeni

Med tremi kralji sta Gašper in Miha precej pogosti moški imeni.

Gašper ima danes v Sloveniji 5671 nosilcev, kar ga uvršča med pogostejša tradicionalna imena.

Miha, še bolj priljubljen, ima kar 9436 nosilcev, kar priča o dolgi priljubljenosti tega imena med slovenskimi družinami.

Obe imeni sta povezani z versko tradicijo in praznovanjem svetih treh kraljev, a ju pogosto srečujemo tudi zunaj verskega konteksta.

Boltežar: redko, a značilno ime

Najbolj zanimivo je ime Boltežar, ki je danes precej redko. V Sloveniji se po pogostosti uvršča šele na 2736. mesto, nosi pa ga le devet moških. Ime izhaja iz starodavnega germanskega imena, ki naj bi pomenilo nekaj v smislu "bogat zaščitnik" ali "gospodar zaklada". Boltežar je tako predvsem zgodovinsko in kulturno zanimivo ime, ki ga večina Slovencev verjetno še ni slišala.

sveti trije kralji Gašper Miha Boltežar imena v Sloveniji ime osebno ime otroško ime
