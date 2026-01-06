Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?

Gašper simbolizira modrost in potovanje.
Miha predstavlja moč in varstvo.
Boltežar nosi pomen blaginje in zaščite.
Gašper in Miha: najbolj znani kraljevski imeni
Med tremi kralji sta Gašper in Miha precej pogosti moški imeni.
Gašper ima danes v Sloveniji 5671 nosilcev, kar ga uvršča med pogostejša tradicionalna imena.
Miha, še bolj priljubljen, ima kar 9436 nosilcev, kar priča o dolgi priljubljenosti tega imena med slovenskimi družinami.
Obe imeni sta povezani z versko tradicijo in praznovanjem svetih treh kraljev, a ju pogosto srečujemo tudi zunaj verskega konteksta.
Boltežar: redko, a značilno ime
Najbolj zanimivo je ime Boltežar, ki je danes precej redko. V Sloveniji se po pogostosti uvršča šele na 2736. mesto, nosi pa ga le devet moških. Ime izhaja iz starodavnega germanskega imena, ki naj bi pomenilo nekaj v smislu "bogat zaščitnik" ali "gospodar zaklada". Boltežar je tako predvsem zgodovinsko in kulturno zanimivo ime, ki ga večina Slovencev verjetno še ni slišala.
