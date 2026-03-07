Ime za deklice, ki spominja na pomlad

Druga razlaga pomena imena Maja je, da ima to izvor v grški mitologiji in prihaja iz imena , ki je bila ena od sedmih hčera titana Atlasa in okeanide Plejone, ki so bile rojene na gori Silene. Maja je bila najstarejša, najlepša in obenem tudi najbolj sramežljiva. V njo naj bi se po mitologiji zaljubil bog Zevs, ki mu je rodila sina, boga Hermesa.
To pa nista edini razlagi priljubljenega imena. Nekateri etimologi namreč trdijo, da ima prihaja iz indoevropskega korena 'meg', ki pomeni 'velik', po mnenju drugih pa je koren imena 'ma', kar pomeni 'dobra mati'.
Kakšne osebe naj bi bile Maje po numerologiji?
Osebe z imenom Maja naj bi močno privlačila astrologija in vse, kar je malo drugačno in v kar večina ljudi ne verjame. In prav zaradi tega je drugačno tudi njihovo življenje. Maje imajo zelo močno intuicijo, ki jo znajo poslušati, so polne energije in z veliko željo po tem, da bi svet spremenile na bolje. Čeprav delujejo tihe in sramežljive, pa se v krogu pravih ljudi hitro odprejo in razživijo. Ves čas hrepenijo po novem znanju in ga zelo rade delijo z drugimi. So zelo dobre prijateljice, ki znajo prisluhniti in družina jim pomeni največ v življenju. So zveste in predane svojemu partnerju.
Maja je pogosto slovensko ime. Ne le kot različica Marije, pojavlja se samostojno. V Sloveniji je 13.500 prebivalk s tem imenom, med letoma 2011 in 2018 je bilo ime podeljeno 714-krat in je na 23. mestu priljubljenosti. Najbolj priljubljeno je bilo med letoma 1981 in 1990.
