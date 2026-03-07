Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Ime za deklice, ki spominja na pomlad

Bibaleze.si
Otroška imena 3
07. 03. 2026 04.00

Ste vedeli, da ime Maja, ki nas spominja na pomlad, izhaja iz imena Marija oziroma Magdalena? Gre za ime, ki ima več pomenov, eden izmed njih je tudi ta, da je bila Maja rimska boginja polja in plodnosti, ki se povezuje s pomladjo, ko se narava prebuja. In po njej se zaradi tega imenuje tudi peti mesec v letu – maj.

deklica

Druga razlaga pomena imena Maja je, da ima to izvor v grški mitologiji in prihaja iz imena , ki je bila ena od sedmih hčera titana Atlasa in okeanide Plejone, ki so bile rojene na gori Silene. Maja je bila najstarejša, najlepša in obenem tudi najbolj sramežljiva. V njo naj bi se po mitologiji zaljubil bog Zevs, ki mu je rodila sina, boga Hermesa. 

To pa nista edini razlagi priljubljenega imena. Nekateri etimologi namreč trdijo, da ima prihaja iz indoevropskega korena 'meg', ki pomeni 'velik', po mnenju drugih pa je koren imena 'ma', kar pomeni 'dobra mati'. 

Ste vedeli, da ime Maja, ki nas spominja na pomlad, izhaja iz imena Marija oziroma Magdalena?
Ste vedeli, da ime Maja, ki nas spominja na pomlad, izhaja iz imena Marija oziroma Magdalena?FOTO: Adobe Stock

Kakšne osebe naj bi bile Maje po numerologiji?

Osebe z imenom Maja naj bi močno privlačila astrologija in vse, kar je malo drugačno in v kar večina ljudi ne verjame. In prav zaradi tega je drugačno tudi njihovo življenje. Maje imajo zelo močno intuicijo, ki jo znajo poslušati, so polne energije in z veliko željo po tem, da bi svet spremenile na bolje. Čeprav delujejo tihe in sramežljive, pa se v krogu pravih ljudi hitro odprejo in razživijo. Ves čas hrepenijo po novem znanju in ga zelo rade delijo z drugimi. So zelo dobre prijateljice, ki znajo prisluhniti in družina jim pomeni največ v življenju. So zveste in predane svojemu partnerju.

ocka
ockaFOTO: Shutterstock

Maja je pogosto slovensko ime. Ne le kot različica Marije, pojavlja se samostojno. V Sloveniji je 13.500 prebivalk s tem imenom, med letoma 2011 in 2018 je bilo ime podeljeno 714-krat in je na 23. mestu priljubljenosti. Najbolj priljubljeno je bilo med letoma 1981 in 1990. 

Žensko ime, ki predstavlja boginjo zmage
Preberi še
Žensko ime, ki predstavlja boginjo zmage
maja ime otroska imena pomen
Naslednji članek
Otroška imena

Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje

Komentarji (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kofetarica 16. 02. 2021 15.24
Ste morda preverili ime Vesna in pomen tega imena?
ODGOVORI
0 0
Uporabnik963486 16. 02. 2021 09.33
+2
Ime Maria se pojavi v starem Rimu v čas nove zaveze in izhaja iz imena kega imena Maryam ali Miriam. Že veliko pred tem, je to ime nosila mati Siddharte, Myja, beseda v sanskrtu pomeni iluzijo, čarobnost, Maia je bila tudi dojilja Tutankhamona v 14. stoletju p.n.š. Ime poznajo tudi arabci. Tako, da če že pišete take članke, ne odpret samo slo wikipedije pa prepisat.
ODGOVORI
2 0
Cesar Millan - Vodja krdela 03. 04. 2020 20.57
+3
Kako bedast prispevk ime Maja !! Kolikor jaz vem je ravno takrat leta 1975 začala ta priljubljena risanka o čebelici MAJA !!!!!
ODGOVORI
4 1
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558