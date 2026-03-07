Ime za deklice, ki spominja na pomlad

Druga razlaga pomena imena Maja je, da ima to izvor v grški mitologiji in prihaja iz imena , ki je bila ena od sedmih hčera titana Atlasa in okeanide Plejone, ki so bile rojene na gori Silene. Maja je bila najstarejša, najlepša in obenem tudi najbolj sramežljiva. V njo naj bi se po mitologiji zaljubil bog Zevs, ki mu je rodila sina, boga Hermesa.

To pa nista edini razlagi priljubljenega imena. Nekateri etimologi namreč trdijo, da ima prihaja iz indoevropskega korena 'meg', ki pomeni 'velik', po mnenju drugih pa je koren imena 'ma', kar pomeni 'dobra mati'.