To fantovsko ime ima svetopisemske korenine in čudovit pomen

Ime Jona izvira iz hebrejskega imena Yonah oziroma Yōnā (), ki pomeni "golob". Golob je v številnih kulturnih in verskih tradicijah povezan z mirom, nežnostjo in upanjem. V slovenščini je Jona opredeljen kot moško osebno ime. Slovenski pravopis ga navaja kot ime svetopisemskega preroka Jona.

Prerok, ki je skušal pobegniti pred svojo nalogo

Jona je eden najbolj prepoznavnih svetopisemskih prerokov. Njegova zgodba je zapisana v Knjigi preroka Jona, njegovo ime pa se pojavi tudi v drugi knjigi Stare zaveze. Po svetopisemski pripovedi je Jona dobil nalogo, naj gre v Ninive in tam opozori prebivalce na njihovo ravnanje. Namesto da bi nalogo izpolnil, se je odločil pobegniti. Vkrcal se je na ladjo, nato pa je morje zajel silovit vihar. Najbolj znan del zgodbe je seveda tisti, v katerem Jona konča v trebuhu velike ribe. Prav ta motiv je skozi stoletja postal eden najbolj prepoznavnih svetopisemskih prizorov. Ime ima zato zanimiv kontrast: Jona pomeni golob, njegova svetopisemska zgodba pa je vse prej kot mirna.

icon-expand Jona je svetopisemsko ime. FOTO: Adobe Stock

Ime je kratko, a ima veliko različic

Jona je del širše skupine imen, ki izhajajo iz iste hebrejske osnove. V različnih jezikih najdemo več podob: Jona – slovensko, hrvaško in v nekaterih drugih jezikih, Jonah – angleško, Jonas – zelo razširjena različica v številnih evropskih jezikih, Jonáš – češko in slovaško, Jonás – špansko, Jónás – madžarsko, Yunus – turška oblika, Yonah oziroma Yona – hebrejska oblika.

Jona je tudi ime znanih oseb

Čeprav je najbolj znameniti Jona svetopisemski prerok, ime najdemo tudi pri številnih sodobnih osebnostih. Med njimi je Jona Lewie, angleški pevec, tekstopisec in multiinstrumentalist, znan predvsem po glasbi iz poznega 20. stoletja. Ime Jona nosijo tudi nizozemski zgodovinar Jona Lendering, britanski športnik Jona Efoloko in avstralski kitarist Jona Weinhofen. Pri mednarodno bolj prepoznavni angleški obliki Jonah pa najdemo igralca Jonaha Hilla, igralca Jonaha Hauer-Kinga in nekdanjega novozelandskega igralca ragbija Jonaha Lomuja.

icon-expand Jona je eden najbolj prepoznavnih svetopisemskih prerokov. FOTO: Adobe Stock

Kako pogosto je ime Jona v Sloveniji?

Če razmišljate o imenu Jona, vas bo morda zanimalo, da v Sloveniji še zdaleč ne sodi med najbolj običajna fantovska imena. Statistični urad Republike Slovenije ime Jona uvršča med moška imena v svoji aktualni podatkovni zbirki Imena dečkov, Slovenija, letno. Tabela trenutno vključuje podatke od leta 1992 do leta 2025. V Sloveniji je po njihovih podatkih trenutno 42 moških z imenom Jona. To pomeni, da je Jona zanimiva izbira za starše, ki želijo svetopisemsko ime, ki je prepoznavno, vendar v slovenskem prostoru ni med najbolj množičnimi.

Kratko ime z zelo močnim pomenom

Jona je tako ime, pri katerem se srečata dve precej različni podobi. Po eni strani je tu svetopisemski prerok z dramatično zgodbo, po drugi pa ime, ki v hebrejščini pomeni golob – simbol miru in nežnosti. Prav zato lahko Jona deluje nekoliko drugače kot številna druga svetopisemska imena. Je kratko, enostavno za izgovorjavo tudi v tujini in dovolj prepoznavno, da ga ni treba posebej razlagati, hkrati pa ni med najbolj pogostimi imeni.

Anketa Arhiv Bi svojega sina poimenovali z imenom Jona? Zelo mi je všeč, kratko in lepo Všeč mi je predvsem zaradi svetopisemskega pomena Je zanimivo, vendar bi izbrala drugo ime Ne, ime mi ni všeč Jona se mi zdi bolj primerno za deklico Moški Ženska Zelo mi je všeč, kratko in lepo 2 Všeč mi je predvsem zaradi svetopisemskega pomena 1 Je zanimivo, vendar bi izbrala drugo ime 0 Ne, ime mi ni všeč 2 Jona se mi zdi bolj primerno za deklico 2 Zelo mi je všeč, kratko in lepo 1 Všeč mi je predvsem zaradi svetopisemskega pomena 1 Je zanimivo, vendar bi izbrala drugo ime 0 Ne, ime mi ni všeč 1 Jona se mi zdi bolj primerno za deklico 1 Zelo mi je všeč, kratko in lepo 1 Všeč mi je predvsem zaradi svetopisemskega pomena 0 Je zanimivo, vendar bi izbrala drugo ime 0 Ne, ime mi ni všeč 1 Jona se mi zdi bolj primerno za deklico 1 Skupaj Moški Ženska