To ime nosi več kot 2.400 Slovenk

B.R.
Otroška imena 1
22. 12. 2025 02.23

December je čas, ko domove krasijo jelke, ulice zadišijo po smrekah, prazniki pa nas nežno spomnijo na toplino, naravo in družino. Prav v tem obdobju so na Statističnem uradu Republike Slovenije pogledali nekoliko drugače – v imena prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki so navdihnjena z drevesi in grmovnicami.

deklica

Podatki razkrivajo zanimivo zgodbo o imenih, ki v sebi nosijo simboliko narave, moči in rasti – vrednote, ki si jih starši pogosto želimo tudi za svoje otroke.

Jelka da, Smreka ne

Med vsemi drevesnimi imeni v Sloveniji kraljuje Jelka. To ime nosi kar 2.402 prebivalki Slovenije, kar ni presenetljivo – ime je mehko, domače in v tem času še posebej praznično obarvano.

Zanimivo pa je, da se ime Smreka v Sloveniji ne pojavi niti enkrat, čeprav gre za eno najpogostejših dreves v naših gozdovih. Očitno niso vsa drevesa enako primerna za osebna imena.

Najpogostejša drevesna imena v Sloveniji

Po podatkih Statističnega urada RS (stanje na 1. 1. 2025) je v Sloveniji registriranih naslednje število oseb z imeni, povezanimi z drevesi in grmovnicami:

Jelka – 2.402

Iva – 1.983

Bor – 1.575

Jasmin – 1.502

Brin – 809

Gaber – 693

Tisa – 538

Kalina – 133

Višnja – 120

Ruj – 87

Dren – 31

Javor – 21

Brest – 6

Ime Iva izvira iz poimenovanja za vrbo, Jasmin pa je ime dišečega cvetočega grma. Bor in Brin sta v zadnjih letih postala zelo priljubljena tudi med mlajšimi starši, saj sta kratka, zvočna in sodobna, hkrati pa močno povezana z naravo. Prav ta kombinacija – naravnost, preprostost in simbolika – je pogosto razlog, da se starši odločajo za tovrstna imena.

Redka imena za posebne otroke

Na seznamu najdemo tudi zelo redka imena, kot so Brest, Javor ali Dren, ki jih nosi le peščica prebivalcev. Gre za imena, ki so močna in izrazita, a jih starši izbirajo redkeje – prav zato delujejo še bolj edinstveno.

Ko ime nosi sporočilo

V prazničnem času, ko razmišljamo o prihodnosti, novih začetkih in željah za svoje otroke, so takšna imena lep opomnik, kako globoko je narava vtkana v našo kulturo. Drevesa simbolizirajo rast, trdnost, zaščito in življenje – lastnosti, ki jih starši pogosto želimo prenesti tudi na svoje otroke.

Morda prav med božičnimi prazniki nastane tudi kakšna nova ideja za ime, ki bo – tako kot drevo – pognala močne korenine in rasla skupaj z otrokom.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
imena drevesna imena Statistični urad RS Jelka priljubljena imena
Ricinus 22. 12. 2025 11.20
Jelka Smrekar, koliko je pa teh?
