To ime nosi več kot 2.400 Slovenk

Podatki razkrivajo zanimivo zgodbo o imenih, ki v sebi nosijo simboliko narave, moči in rasti – vrednote, ki si jih starši pogosto želimo tudi za svoje otroke.

Jelka da, Smreka ne

Med vsemi drevesnimi imeni v Sloveniji kraljuje Jelka. To ime nosi kar 2.402 prebivalki Slovenije, kar ni presenetljivo – ime je mehko, domače in v tem času še posebej praznično obarvano. Zanimivo pa je, da se ime Smreka v Sloveniji ne pojavi niti enkrat, čeprav gre za eno najpogostejših dreves v naših gozdovih. Očitno niso vsa drevesa enako primerna za osebna imena.

Najpogostejša drevesna imena v Sloveniji

Po podatkih Statističnega urada RS (stanje na 1. 1. 2025) je v Sloveniji registriranih naslednje število oseb z imeni, povezanimi z drevesi in grmovnicami: Jelka – 2.402 Iva – 1.983 Bor – 1.575 Jasmin – 1.502 Brin – 809 Gaber – 693 Tisa – 538 Kalina – 133 Višnja – 120 Ruj – 87 Dren – 31 Javor – 21 Brest – 6

Ime Iva izvira iz poimenovanja za vrbo, Jasmin pa je ime dišečega cvetočega grma. Bor in Brin sta v zadnjih letih postala zelo priljubljena tudi med mlajšimi starši, saj sta kratka, zvočna in sodobna, hkrati pa močno povezana z naravo. Prav ta kombinacija – naravnost, preprostost in simbolika – je pogosto razlog, da se starši odločajo za tovrstna imena.

Redka imena za posebne otroke

Na seznamu najdemo tudi zelo redka imena, kot so Brest, Javor ali Dren, ki jih nosi le peščica prebivalcev. Gre za imena, ki so močna in izrazita, a jih starši izbirajo redkeje – prav zato delujejo še bolj edinstveno.

Ko ime nosi sporočilo