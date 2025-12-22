To ime nosi več kot 2.400 Slovenk

Podatki razkrivajo zanimivo zgodbo o imenih, ki v sebi nosijo simboliko narave, moči in rasti – vrednote, ki si jih starši pogosto želimo tudi za svoje otroke.
Jelka da, Smreka ne
Med vsemi drevesnimi imeni v Sloveniji kraljuje Jelka. To ime nosi kar 2.402 prebivalki Slovenije, kar ni presenetljivo – ime je mehko, domače in v tem času še posebej praznično obarvano.
Zanimivo pa je, da se ime Smreka v Sloveniji ne pojavi niti enkrat, čeprav gre za eno najpogostejših dreves v naših gozdovih. Očitno niso vsa drevesa enako primerna za osebna imena.
Najpogostejša drevesna imena v Sloveniji
Po podatkih Statističnega urada RS (stanje na 1. 1. 2025) je v Sloveniji registriranih naslednje število oseb z imeni, povezanimi z drevesi in grmovnicami:
Jelka – 2.402
Iva – 1.983
Bor – 1.575
Jasmin – 1.502
Brin – 809
Gaber – 693
Tisa – 538
Kalina – 133
Višnja – 120
Ruj – 87
Dren – 31
Javor – 21
Brest – 6
Ime Iva izvira iz poimenovanja za vrbo, Jasmin pa je ime dišečega cvetočega grma. Bor in Brin sta v zadnjih letih postala zelo priljubljena tudi med mlajšimi starši, saj sta kratka, zvočna in sodobna, hkrati pa močno povezana z naravo. Prav ta kombinacija – naravnost, preprostost in simbolika – je pogosto razlog, da se starši odločajo za tovrstna imena.
Redka imena za posebne otroke
Na seznamu najdemo tudi zelo redka imena, kot so Brest, Javor ali Dren, ki jih nosi le peščica prebivalcev. Gre za imena, ki so močna in izrazita, a jih starši izbirajo redkeje – prav zato delujejo še bolj edinstveno.
Ko ime nosi sporočilo
V prazničnem času, ko razmišljamo o prihodnosti, novih začetkih in željah za svoje otroke, so takšna imena lep opomnik, kako globoko je narava vtkana v našo kulturo. Drevesa simbolizirajo rast, trdnost, zaščito in življenje – lastnosti, ki jih starši pogosto želimo prenesti tudi na svoje otroke.
Morda prav med božičnimi prazniki nastane tudi kakšna nova ideja za ime, ki bo – tako kot drevo – pognala močne korenine in rasla skupaj z otrokom.
