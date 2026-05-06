Imena za rojene v maju, ki jih predlaga numerologinja

Maja so barve še bolj žive, dnevi so dolgi in sončni žarki pridobivajo moč. Takrat vroče poletje že navihano kuka izza vogala in poletna razposajenost se živahno prenaša. "Rojeni maja običajno potrebujejo veter v laseh. Zelo težko se prilagodijo, če čutijo prisilo. Lahko so izjemno trmasti in uporniški ter se le stežka premaknejo z mesta ali pa – ravno obratno – v spremembah in nestanovitnosti najdejo uteho in svobodo," je ponazorila numerologinja Lili Sorum. Po njenih pojasnilih je zelo pomembno, da imajo vedno občutek izbire, četudi se kdaj zdi, da je v resnici ni. Sicer pa so "majčki" spontani, ne bojijo se drugačnosti in neradi dolgo časa kuhajo zamero.

icon-expand "Ključno je ravnovesje med njimi in med osebnimi numerološkimi števili, ki jih izračunamo iz vseh naštetih," je razložila numerologinja Lili Sorum. FOTO: osebni arhiv

Ime za maj izvira iz latinske besede "maius", kar je bila na starorimskem koledarju krajšava od "Maius mēnsis" oziroma Majin mesec. Maja je bila rimska boginja pomladi in plodnosti, bila je sinonim za rodovitnost, novo življenje in prebujenje. "Maj kot peti mesec vedno prinaša spremembe in željo po več svobode. V petem mesecu uzaveščamo, kje se počutimo ujete in kje morda opeharjene. Zato bomo iskali drugačen način in spremembe. Energija meseca maja medtem podpira potovanja, selitve in spremembe videza," je orisala. Čeprav ga večina preneseno dojema tudi kot mesec ljubezni, pa je z numerološkega vidika mesec ljubezni junij, ki ga povezujemo z energijo števila 6. Maj medtem nosi energijo števila 5 in črke, ki jih povezujemo s petico, so E, N in W. "Zadnja sicer ni del slovenske abecede, a zaradi nje v nabor dodajam tudi ime Edwin, ker so tuja imena vse pogostejša. Obenem predlagam še imena Enej in Nejc za fantke ter Eva, Estera in Nežka za punčke. Črke nanizanih imen vsebujejo energijo števila 5, ki je zelo dinamična. Označujejo osebo, ki potrebuje svojo svobodo in identiteto, pri čemer jih predlagana imena podpirajo," je poudarila Lili Sorum.

icon-expand Vsa čudovita imena imajo zanimive pomene. FOTO: Adobe Stock

Vsa čudovita imena imajo zanimive pomene. Edwin, poslovenjeno Edvin, izhaja iz staroangleškega Eadwin, ki je zloženka iz besede "ead" oziroma posest in "wine" oziroma prijatelj, kar bi lahko pomenilo dober sosed. Iz grške besede "ainos" je nastal Enej, ki je "vreden pohvale". Nejc je skrajšano svetopisemsko ime Jernej, ki pomeni sin Talmaja oziroma orača, svetopisemsko pa je zavetnik številnih, med drugim krojačev, čevljarjev, kmetov, vinogradnikov, pekov in pastirjev. Prelepo ime Eva pomeni življenje in ima različne izvore. Tako denimo izhaja iz latinskega Eva, grškega "Eua", iz hebrejskega imena "havvah", kar razlagajo kot "živeča mati". Po Stari zavezi je to prva ženska in tudi po islamski veri je Hava oziroma Eva ime prve ženske na svetu. Estera izhaja iz svetopisemskega imena Ester, kar pomeni zvezda, ki sveti in izpopolnjuje ter prinaša srečo, ljubezen in plodnost. Nežka je pomanjševalnica imena Neža. Izhaja iz latinskega imena Agnes in nosi več pomenov. Razlagajo ga s pomočjo grške besede "a", ki pomeni "čisto, nedolžno", latinske besede "agnus" oziroma jagnje in francoskega izraza "agnes", ki je sinonim za nedolžno dekle.

icon-expand Estera izhaja iz svetopisemskega imena Ester, kar pomeni zvezda, ki sveti in izpopolnjuje ter prinaša srečo, ljubezen in plodnost. FOTO: Adobe Stock

S pravim imenom je lahko življenje v večjem ravnovesju