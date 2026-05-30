Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom

Na začetku leta 2026 je bilo v Sloveniji skoraj 67.000 različnih imen in več kot 146.000 različnih priimkov. Kljub vse večji raznolikosti pa nekatera tradicionalna imena ostajajo močno zasidrana med prebivalci.

Franc in Marija še vedno na vrhu

Najpogostejše moško ime v Sloveniji ostaja Franc, ki ga nosi 17.590 prebivalcev. Med ženskami je še vedno daleč najpogostejša Marija z več kot 41.000 nosilkami. Čeprav število obeh imen skozi leta upada, sta še vedno pomemben del slovenske identitete. Francu sledita Marko in Janez, med ženskimi imeni pa Ana in Maja. Zanimivo je, da se je med deset najpogostejših ženskih imen letos prvič uvrstila Sara, ki velja tudi za eno najmlajših imen med najpogostejšimi. Povprečna starost prebivalcev razkriva zanimiv generacijski razkorak. Franci so v povprečju stari 71 let, Marije pa dobrih 73 let. Po drugi strani so Luke in Sare med najmlajšimi prebivalci Slovenije.

Več kot 71 odstotkov imen je unikatnih

Slovenija postaja vse bolj raznolika tudi na področju poimenovanj. Kar 47.836 imen je unikatnih, kar pomeni, da jih nosi samo ena oseba. Takšnih imen je več kot 71 odstotkov vseh imen v državi. Tudi priimkov je iz leta v leto več. Najpogostejši ostaja Novak, sledita Horvat in Kovačič. Priimek Novak prevladuje predvsem v osrednjeslovenski, savinjski in posavski regiji, medtem ko je Horvat najpogostejši v Pomurju.

Zakaj ravno Jožef Horvat?

Čeprav bi marsikdo pričakoval, da bo najpogostejša kombinacija Franc Novak ali Marija Novak, statistika kaže drugače. Največ moških v Sloveniji nosi ime in priimek Jožef Horvat, takih je 148. Med ženskami pa je največ Marij Horvat, kar 240. Posebej zanimivo je, da kar tri četrtine vseh Jožefov Horvatov živi v pomurski statistični regiji. Tudi največ Marij Horvat prihaja prav iz Pomurja, kjer živi skoraj 43 odstotkov vseh prebivalk s to kombinacijo imena in priimka. Na lestvici najpogostejših kombinacij sledijo Janez Novak, Jože Novak in Marko Novak med moškimi ter Marija Novak in Ana Novak med ženskami.

Tradicionalna imena še vedno zaznamujejo Slovenijo