Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Slovenci ostajamo zvesti tradicionalnim imenom

S.B.
Otroška imena 0
30. 05. 2026 04.00

Čeprav se število različnih imen in priimkov v Sloveniji iz leta v leto povečuje, vrh lestvic ostaja presenetljivo stabilen. Po najnovejših podatkih Statističnega urada Republike Slovenije sta najpogostejši kombinaciji imena in priimka med prebivalci še vedno Jožef Horvat pri moških ter Marija Horvat pri ženskah.

dedek

Na začetku leta 2026 je bilo v Sloveniji skoraj 67.000 različnih imen in več kot 146.000 različnih priimkov. Kljub vse večji raznolikosti pa nekatera tradicionalna imena ostajajo močno zasidrana med prebivalci.

Franc in Marija še vedno na vrhu

Najpogostejše moško ime v Sloveniji ostaja Franc, ki ga nosi 17.590 prebivalcev. Med ženskami je še vedno daleč najpogostejša Marija z več kot 41.000 nosilkami. Čeprav število obeh imen skozi leta upada, sta še vedno pomemben del slovenske identitete.

Francu sledita Marko in Janez, med ženskimi imeni pa Ana in Maja. Zanimivo je, da se je med deset najpogostejših ženskih imen letos prvič uvrstila Sara, ki velja tudi za eno najmlajših imen med najpogostejšimi.

Povprečna starost prebivalcev razkriva zanimiv generacijski razkorak. Franci so v povprečju stari 71 let, Marije pa dobrih 73 let. Po drugi strani so Luke in Sare med najmlajšimi prebivalci Slovenije.

Najpogostejše moško ime v Sloveniji ostaja Franc, ki ga nosi 17.590 prebivalcev.
Najpogostejše moško ime v Sloveniji ostaja Franc, ki ga nosi 17.590 prebivalcev. FOTO: Adobe Stock

Več kot 71 odstotkov imen je unikatnih

Slovenija postaja vse bolj raznolika tudi na področju poimenovanj. Kar 47.836 imen je unikatnih, kar pomeni, da jih nosi samo ena oseba. Takšnih imen je več kot 71 odstotkov vseh imen v državi.

Tudi priimkov je iz leta v leto več. Najpogostejši ostaja Novak, sledita Horvat in Kovačič. Priimek Novak prevladuje predvsem v osrednjeslovenski, savinjski in posavski regiji, medtem ko je Horvat najpogostejši v Pomurju.

Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Preberi še
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let

Zakaj ravno Jožef Horvat?

Čeprav bi marsikdo pričakoval, da bo najpogostejša kombinacija Franc Novak ali Marija Novak, statistika kaže drugače. Največ moških v Sloveniji nosi ime in priimek Jožef Horvat, takih je 148. Med ženskami pa je največ Marij Horvat, kar 240.

Posebej zanimivo je, da kar tri četrtine vseh Jožefov Horvatov živi v pomurski statistični regiji. Tudi največ Marij Horvat prihaja prav iz Pomurja, kjer živi skoraj 43 odstotkov vseh prebivalk s to kombinacijo imena in priimka.

Na lestvici najpogostejših kombinacij sledijo Janez Novak, Jože Novak in Marko Novak med moškimi ter Marija Novak in Ana Novak med ženskami.

Tradicionalna imena ostajajo simbol generacij, družinske dediščine in regionalne pripadnosti.
Tradicionalna imena ostajajo simbol generacij, družinske dediščine in regionalne pripadnosti.FOTO: Adobe Stock

Tradicionalna imena še vedno zaznamujejo Slovenijo

Podatki kažejo, da se slovenska družba sicer spreminja in postaja vse bolj raznolika, vendar tradicionalna imena in priimki še vedno močno zaznamujejo slovenski prostor. Imena, kot so Franc, Marija, Jožef ali Ana, ostajajo simbol generacij, družinske dediščine in regionalne pripadnosti.

Obenem pa vse več unikatnih imen kaže tudi na sodobne trende, vpliv tujine in željo staršev po posebnosti. Slovenija tako danes združuje tradicijo in individualnost, tudi pri imenih.

Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
Preberi še
Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko
imena v Sloveniji najpogostejša imena tradicija statistika izbira imena za dojenčka
Naslednji članek
Otroška imena

Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke

Bibaleze.si Najpogostejši imeni v Sloveniji: tradicija še vedno vodi
Bibaleze.si Sestavljena imena, ki kraljujejo v Sloveniji – ali jih poznate?
Bibaleze.si To je še vedno najbolj priljubljeno žensko ime v Sloveniji
Bibaleze.si Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
24ur.com Ime Marija nosi več kot 43.000 prebivalk Slovenije
Bibaleze.si Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
24ur.com Zakaj slovenski evroposlanci v Bruslju nimajo vpliva?
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1734