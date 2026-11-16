Numerologinja razkriva: Ta imena prinašajo srečo

Pregovorno miren november nas pred veselim decembrom spodbudi k razmišljanju, kaj vse lepega imamo v življenju in kako zelo srečni smo lahko za vse blagoslove. Jesen je v polnem zamahu in občutki so pozitivni ter intenzivni. Res smo lahko hvaležni za vse lepo.

Lepa je tudi narava. Hudomušno ponuja raznolikost – novembrska toplota v nekem trenutku spominja na zgodnje poletne jutranje temperature, novembrski hlad v drugem hipu napoveduje skorajšnji in nezadržni prihod zimskih mrzlih dni. Vlažno in megleno je; vetrič lahko zapiha toplo ali hladno, a praviloma nikoli ne premočno.

Dnevi so kratki, deževni, megleni, turobni, pa tudi sončni, jasni in prelepi. Daljši večeri in noči kmetom in naravi omogočajo zaslužen počitek. Ljudje pridnih rok presojajo in razporejajo letino, vino v sodih končno dozori, s kostanjevih piknikov omamno dišijo še zadnji kostanji.

Novembrska narava je pisana, pestra, z obujenim upanjem odpira možnosti za nove začetke, za preusmeritve in osredotočanje v bolj duhovno. "November je mesec intuicije, pogleda vase in dela na sebi. Kot mojstrski mesec nas nekako usmerja v bolj duhovne vode. Dogodki tega meseca nas običajno spodbudijo k večji refleksiji, analitičnosti in osebni rasti. To je čas prepoznavanja klica naše duše," je opisala numerologinja Lili Sorum.

Tako kot je zaželen dolgo pričakovani november, so toplo dobrodošli novembrski dojenčki. Prav posebni in dragoceni so; intuitivni so, kajti rojeni so v mojstrskem mesecu. "November smatramo za mojstrski mesec, zato so rojeni v 11. mesecu običajno zelo intuitivni. Ker je število 11 močno, so seveda intenzivne tudi takrat rojene osebe," je pojasnila.

Njihovo življenje in tudi odzivi "gredo lahko kaj hitro iz enega ekstrema v drugega. Sicer pa govorimo o posameznikih, ki razmišljajo s svojo glavo in ki včasih težje sprejemajo ukaze. Predvsem, če so povelja nespoštljiva." Novembrčki torej zahtevajo in si tudi zaslužijo spoštovanje.

Da bo njihovo življenje kar se da harmonično, Lili Sorum za punčke, rojene novembra, predlaga imena Sanja, Janja in Anja, za dečke pa Simon, Janez in Arne. "Vse kombinacije (z izjemo imena Arne) posnemajo število 11, saj se začenjajo s črkami števila 1, ki se ponovijo. Tudi sami seštevki so energijsko zelo harmonični z energijo posebnega števila 11," je razložila.