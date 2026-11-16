Numerologinja razkriva: Ta imena prinašajo srečo

Pregovorno miren november nas pred veselim decembrom spodbudi k razmišljanju, kaj vse lepega imamo v življenju in kako zelo srečni smo lahko za vse blagoslove. Jesen je v polnem zamahu in občutki so pozitivni ter intenzivni. Res smo lahko hvaležni za vse lepo.
Lepa je tudi narava. Hudomušno ponuja raznolikost – novembrska toplota v nekem trenutku spominja na zgodnje poletne jutranje temperature, novembrski hlad v drugem hipu napoveduje skorajšnji in nezadržni prihod zimskih mrzlih dni. Vlažno in megleno je; vetrič lahko zapiha toplo ali hladno, a praviloma nikoli ne premočno.
Dnevi so kratki, deževni, megleni, turobni, pa tudi sončni, jasni in prelepi. Daljši večeri in noči kmetom in naravi omogočajo zaslužen počitek. Ljudje pridnih rok presojajo in razporejajo letino, vino v sodih končno dozori, s kostanjevih piknikov omamno dišijo še zadnji kostanji.
Novembrska narava je pisana, pestra, z obujenim upanjem odpira možnosti za nove začetke, za preusmeritve in osredotočanje v bolj duhovno. "November je mesec intuicije, pogleda vase in dela na sebi. Kot mojstrski mesec nas nekako usmerja v bolj duhovne vode. Dogodki tega meseca nas običajno spodbudijo k večji refleksiji, analitičnosti in osebni rasti. To je čas prepoznavanja klica naše duše," je opisala numerologinja Lili Sorum.
Tako kot je zaželen dolgo pričakovani november, so toplo dobrodošli novembrski dojenčki. Prav posebni in dragoceni so; intuitivni so, kajti rojeni so v mojstrskem mesecu. "November smatramo za mojstrski mesec, zato so rojeni v 11. mesecu običajno zelo intuitivni. Ker je število 11 močno, so seveda intenzivne tudi takrat rojene osebe," je pojasnila.
Njihovo življenje in tudi odzivi "gredo lahko kaj hitro iz enega ekstrema v drugega. Sicer pa govorimo o posameznikih, ki razmišljajo s svojo glavo in ki včasih težje sprejemajo ukaze. Predvsem, če so povelja nespoštljiva." Novembrčki torej zahtevajo in si tudi zaslužijo spoštovanje.
Da bo njihovo življenje kar se da harmonično, Lili Sorum za punčke, rojene novembra, predlaga imena Sanja, Janja in Anja, za dečke pa Simon, Janez in Arne. "Vse kombinacije (z izjemo imena Arne) posnemajo število 11, saj se začenjajo s črkami števila 1, ki se ponovijo. Tudi sami seštevki so energijsko zelo harmonični z energijo posebnega števila 11," je razložila.
Zgornja numerološko izbrana imena nosijo zanimive pomene. Južni Slovani povezujejo Sanjo z glagolom sanjati in s samostalnikom sanje. V ruskem jeziku je ime ljubkovalna oblika imena Aleksandra, kar preneseno pomeni branilka, zaščitnica. Janja izvira iz latinskega Agnes, ki pomeni jagnje in preneseno nežna, nedolžna, čista. Anja preko ruskega imena Anya izhaja iz vsem dobro znanega svetopisemskega imena Ana ali hebrejsko Channah, kar pomeni milina, milost, ljubkost.
Svetopisemski Simon izvira iz hebrejskega Šimona, kar pomeni poslušati, uslišati, slišati. Janez izvirno izhaja iz Jahve v pomenu, da je Bog milostljiv. Je tudi dragi, milostljiv, milosten, nekoč pa so tako poimenovali predvsem dolgo pričakovane otroke kot poklon in zahvalo Bogu. Arne prihaja iz Arnolda ter pomeni vladar, orel, vladajoči.
Ime človeka spremlja vse življenje in lepo je, če prinaša harmonijo
Za zgoraj nanizanimi imeni se skrivajo prav posebni pomeni in po numerologiji v življenje rojenih novembra prinašajo harmonijo. Numerologi namreč verjamejo, da lahko z imenom vsaj delno zarišemo življenjsko pot otročka. Numerologija že stoletja uči, da ime skupaj s priimkom in datumom rojstva vpliva na osebnost in dušo ter narekuje usodo.
Izbira imena je pomemben dejavnik za življenjsko pot otročka, čeprav je v resnici le delček numeroloških osebnih izračunov, kajti za celotni izračun je treba upoštevati tudi rojstni datum. Dokončni izračuni in izbira imena se zato običajno zgodijo, ko se otroček rodi, saj imamo lahko šele takrat celosten in globok vpogled, je obrazložila Lili Sorum.
Ime človeka običajno spremlja vse življenje in ga zaznamuje. Lepih imen je veliko in konec koncev je najlepše in idealno ime, ki razveseljuje tako starše kot tudi otroka. Če je obenem še usklajeno z mesecem in števili, pa je sploh čudovito. V povezavo med črkami in števili so namreč verjeli že naši predniki, ki so bili prepričani, da lahko dajo otroku s premišljeno izbiro imena dobro popotnico za življenje. Zagotovo lepe želje in prava gesta za začetek.
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