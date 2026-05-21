Imena, ki jih v Sloveniji nosi manj kot 5 ljudi

S.B.
Otroška imena 2
21. 05. 2026 04.00

V Sloveniji imamo več kot 60.000 različnih osebnih imen, a med njimi se skrivajo tudi takšna, ki jih nosi le peščica ljudi, včasih celo manj kot pet. To so imena, ki skoraj izginejo iz vsakdanjega življenja, a prav zato vzbujajo največ radovednosti.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se zaradi varovanja zasebnosti točnih seznamov imen z manj kot petimi nosilci celo ne objavlja, kar še dodatno poudarja njihovo redkost. 

A kljub temu v javnosti in med medijskimi objavami pogosto zasledimo primere izjemno redkih imen, ki razkrivajo, kako raznolika in ustvarjalna je izbira imen v Sloveniji.

Fantovsko ime, ki se v Sloveniji pojavlja manj kot 5-krat
Fantovsko ime, ki se v Sloveniji pojavlja manj kot 5-krat

Ko ime postane skoraj unikat

Med redkimi imeni, ki se pojavljajo izjemno poredko, najdemo predvsem stare, skoraj pozabljene oblike imen, nova, sodobna in "izmišljena" imena ter imena z močno simboliko iz narave ali mitologije. V zadnjih letih se vse pogosteje pojavljajo tudi imena, ki jih nosi le nekaj posameznikov v celotni državi, pogosto le 1 do 5 ljudi.

"Unikatna ali skoraj unikatna" imena v Sloveniji

Yara
Kaia
Elya
Anel
Leya
Nira
Zayn
Lian
Ayla
Rayan
Soraya
Kairo 
Nea
Teya

Zakaj starši izberejo tako redka imena?

Razlogi so različni. Od želje po unikatnosti, izogibanja "modnim" imenom, močne osebne simbolike (narava, zgodovina, kultura) ter vpliva tujine in globalnih trendov.

Strokovnjaki pri tem opozarjajo, da starši vse pogosteje iščejo imena, ki bodo otroka ločila od množice, hkrati pa nosila poseben pomen.

Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko

Globalni vplivi in kreativnost brez meja

Z globalizacijo so se odprle tudi meje pri izbiri imen. Tako v Sloveniji danes najdemo imena skandinavskega izvora, angleška in ameriška imena pa tudi popolnoma unikatne kombinacije glasov, ki nimajo jasnega izvora.

Po podatkih Statističnega urada je kar velik delež imen v Sloveniji danes unikatnih, takih, ki jih nosi le ena oseba v državi. 

Kaj pomeni imeti "skoraj edinstveno" ime?

Redko ime lahko pomeni več pozornosti v šoli in družbi, lažjo prepoznavnost, a včasih tudi napačne izgovorjave ali radovedne poglede.

Kljub temu pa mnogi odrasli z redkimi imeni poudarjajo, da so prav zaradi tega bolj samozavestni in ponosni na svojo identiteto.

Vir: SURS

osebna imena redka imena izbira imena za dojenčka statistični urad unikatna imena
Komentarji (2)

mamma 21. 05. 2026 10.24
imamo v Slo se enega, edinega!!! KUBA- fant
Kimberley Echo 21. 05. 2026 14.13
Moji nečakinji je ime Iana in je tudi edina.
