Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo

Najpogostejši razlogi, zakaj starši kasneje obžalujejo izbiro imena in vzorci, ki se pri tem ponavljajo:

Preveč "trendovska" imena

Eden najpogostejših razlogov za kasnejše obžalovanje je izbira imena, ki je bilo v trenutku rojstva zelo moderno. Takšna imena pogosto hitro postanejo "povsod prisotna" v generaciji, izgubijo občutek edinstvenosti, čez čas pa lahko zvenijo zastarelo ali vezano na določen trend. Starši kasneje pogosto rečejo, da bi raje izbrali bolj brezčasno ime, ki ne sledi modnim trendom.

Preveč nenavadna ali težko izgovorljiva imena

Nekateri starši izberejo ime, ki je zelo unikatno, redko ali tuje zveneče. Sprva se to zdi posebna in lepa odločitev, kasneje pa se pokažejo praktične težave, kot so recimo napačna izgovorjava v šoli ali službi, nenehno popravljanje sogovornikov, napačno zapisovanje imena ter občutek, da otrok vedno "izstopa" na silo. Otroci v šolskem obdobju pogosto ne marajo tega, da morajo stalno razlagati svoje ime.

Imena, ki so bila "čustvena odločitev trenutka"

Nekatera imena so izbrana pod vplivom filmov ali serij, slavnih osebnosti ali trenutnih življenjskih dogodkov in čustvenih obdobij (npr. izguba, selitev, zaljubljenost). Kasneje, ko čustva niso več tako močna, se lahko starši vprašajo: "Ali bi to ime izbrali tudi danes, če bi lahko izbirali znova?" Ta tip obžalovanja ni povezan z imenom samim, ampak z načinom odločitve.

Imena, ki se ne ujemajo s priimkom

Na začetku starši pogosto ne preverijo, kako ime zveni skupaj s priimkom. Kasneje pa se pokažejo težave, kot so preveč podobnih zlogov (zveni smešno ali nerodno), preveč "trdo" ime + "trd" priimek, rimanje ali nenamerni humor. To je ena najpogostejših praktičnih napak, ki jo starši opazijo šele, ko otrok začne uporabljati polno ime.

Imena, ki omejujejo v odraslosti

Nekatera imena so zelo prikupna za otroka, a manj primerna za odraslo osebo. Na primer zelo otročje zveneča imena, pomanjševalnice uradnega imena, preveč "mehka" ali igriva imena za poslovno okolje. Starši kasneje razmišljajo: "Kako bo to ime zvenelo v življenjepisu ali na poslovnem sestanku?"

Imena, ki povzročajo neželene asociacije

Včasih ime dobi dodatno "težo" zaradi znane osebe z negativnim ugledom, viralnih dogodkov ali sprememb v kulturi ali jeziku. Ime, ki je bilo nekoč nevtralno, lahko čez leta dobi povsem drugačen pomen.

Preveč podobna imena v družini

Starši včasih izberejo ime, ki je zelo podobno imenu sorojenca, se rima z drugimi družinskimi člani in ustvarja zmedo pri klicanju otrok. Kasneje to lahko povzroča vsakodnevno praktično zmedo, zlasti v večjih družinah.

Kako se temu izogniti?