Imena, ki jih starši kasneje obžalujejo

S.B.
Otroška imena 0
23. 04. 2026 04.00

Izbira imena za otroka je ena tistih odločitev, ki se zdi preprosta, a ni. Ime spremlja človeka vse življenje, zato se nekateri starši šele kasneje zavejo, da bi se odločili drugače. Ne gre za "slaba" imena, ampak za okoliščine, v katerih se ime izkaže kot manj praktično, manj prilagodljivo ali preprosto ne več skladno z družino.

deklica

Najpogostejši razlogi, zakaj starši kasneje obžalujejo izbiro imena in vzorci, ki se pri tem ponavljajo:

Preveč "trendovska" imena

Eden najpogostejših razlogov za kasnejše obžalovanje je izbira imena, ki je bilo v trenutku rojstva zelo moderno.

Takšna imena pogosto hitro postanejo "povsod prisotna" v generaciji, izgubijo občutek edinstvenosti, čez čas pa lahko zvenijo zastarelo ali vezano na določen trend. Starši kasneje pogosto rečejo, da bi raje izbrali bolj brezčasno ime, ki ne sledi modnim trendom.

Preveč nenavadna ali težko izgovorljiva imena

Nekateri starši izberejo ime, ki je zelo unikatno, redko ali tuje zveneče. Sprva se to zdi posebna in lepa odločitev, kasneje pa se pokažejo praktične težave, kot so recimo napačna izgovorjava v šoli ali službi, nenehno popravljanje sogovornikov, napačno zapisovanje imena ter občutek, da otrok vedno "izstopa" na silo. Otroci v šolskem obdobju pogosto ne marajo tega, da morajo stalno razlagati svoje ime.

Imena, ki so bila "čustvena odločitev trenutka"

Nekatera imena so izbrana pod vplivom filmov ali serij, slavnih osebnosti ali trenutnih življenjskih dogodkov in čustvenih obdobij (npr. izguba, selitev, zaljubljenost). Kasneje, ko čustva niso več tako močna, se lahko starši vprašajo: "Ali bi to ime izbrali tudi danes, če bi lahko izbirali znova?" Ta tip obžalovanja ni povezan z imenom samim, ampak z načinom odločitve.

Imena, ki se ne ujemajo s priimkom

Na začetku starši pogosto ne preverijo, kako ime zveni skupaj s priimkom. Kasneje pa se pokažejo težave, kot so preveč podobnih zlogov (zveni smešno ali nerodno), preveč "trdo" ime + "trd" priimek, rimanje ali nenamerni humor. To je ena najpogostejših praktičnih napak, ki jo starši opazijo šele, ko otrok začne uporabljati polno ime.

Imena, ki omejujejo v odraslosti

Nekatera imena so zelo prikupna za otroka, a manj primerna za odraslo osebo. Na primer zelo otročje zveneča imena, pomanjševalnice uradnega imena, preveč "mehka" ali igriva imena za poslovno okolje. Starši kasneje razmišljajo: "Kako bo to ime zvenelo v življenjepisu ali na poslovnem sestanku?"

Imena, ki povzročajo neželene asociacije

Včasih ime dobi dodatno "težo" zaradi znane osebe z negativnim ugledom, viralnih dogodkov ali sprememb v kulturi ali jeziku. Ime, ki je bilo nekoč nevtralno, lahko čez leta dobi povsem drugačen pomen.

Preveč podobna imena v družini

Starši včasih izberejo ime, ki je zelo podobno imenu sorojenca, se rima z drugimi družinskimi člani in ustvarja zmedo pri klicanju otrok. Kasneje to lahko povzroča vsakodnevno praktično zmedo, zlasti v večjih družinah.

Kako se temu izogniti?

Čeprav popolnega recepta ni, si starši lahko pomagajo z nekaj preprostimi vprašanji:

- Ali bo ime delovalo tudi, ko bo otrok odrasel?

- Kako ime zveni skupaj s priimkom?

- Ali ga bo otrok moral pogosto razlagati ali popravljati?

- Ali je ime še vedno všeč, če ga slišimo vsak dan več let?

- Ali je odločitev čustvena ali premišljena?

Obžalovanje pri izbiri imena ni redko, a skoraj vedno izhaja iz hitre odločitve, trenutnega trenda ali pomanjkanja praktičnega razmisleka. Najboljša imena niso nujno najbolj redka ali najbolj modna, ampak tista, ki zdržijo čas, delujejo v otroštvu in odraslosti in se naravno zlijejo z družino. Ime ni le izbira, je dolgoročna zgodba, ki jo otrok nosi s seboj vse življenje, zato je vredno dobrega premisleka.

5 znakov, da ste izbrali popolno ime za svojega otroka
izbira imena za dojenčka otroška imena nasveti za starše bodoča mamica rojstvo otroka
Naslednji članek
Otroška imena

Ime za fantke, ki ga v Sloveniji slišimo zelo redko

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

