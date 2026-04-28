Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let

Izbira otroškega imena v Sloveniji se v zadnjih letih hitro spreminja. Starši vse pogosteje iščejo kratka, moderna in mednarodno razumljiva imena, hkrati pa se vračajo tudi klasična slovenska imena, ki ponovno pridobivajo na priljubljenosti. Trendi kažejo, da bodo v prihodnjih petih letih (2026–2031) prevladovala imena, ki so kratka in enostavna, mednarodna ter mehko zveneča ali pa tradicionalna, a ponovno "osvežena".

Glavni trendi otroških imen v Sloveniji

Pri napovedi popularnih imen je pomembno razumeti, da so trenutno precej priljubljena kratka imena, s 3–5 črkami, kot so npr. imena Mia, Leo, Tim. Starši si hkrati želijo otrokom nadeti mednarodna imena, ki so razumljiva tudi v tujini. Hkrati pa se jih veliko odloča tudi za stara slovenska imena, kot so Vita, Lovro in Ajda, ki se ponovno vračajo.

Imena za dečke, ki bodo priljubljena čez 5 let

Spodaj so imena za dečke, ki imajo največji potencial rasti:

Luka

Eden najbolj stabilnih favoritov v Sloveniji in Evropi. Ime ostaja brezčasna izbira.

Liam

Globalno priljubljeno ime, ki hitro raste tudi v Sloveniji.

Lovro

Vrnitev tradicionalnih slovenskih imen v moderni obliki.

Enej

Sodobno zveneče ime z mednarodnim občutkom.

Tim

Kratko, jasno in vedno priljubljeno ime.

Lan

Trend ultra-kratkih imen, ki so v porastu.

Imena za deklice, ki bodo priljubljena čez 5 let

Ema

Ena najpogostejših izbir že danes, trend se bo nadaljeval.

Mia

Mednarodno ime, ki ostaja močan globalni trend.

Eva

Večno ime, ki ne izgublja priljubljenosti.

Vita

Del trenda vračanja naravnih in klasičnih imen.

Zala

Slovensko ime z modernim občutkom.

Ela

Minimalistično, kratko in globalno ime.

Nora

Vse bolj priljubljeno evropsko ime.

Vrnitev tradicionalnih slovenskih imen

Eden najzanimivejših trendov prihodnosti je vračanje starih slovenskih imen, kot so Ajda, Vida, Neža, Anja in Katarina. Ta imena so ponovno priljubljena, ker starši iščejo ravnotežje med tradicijo in modernostjo.

Vpliv globalizacije na otroška imena

Svetovni vplivi (serije, glasba, družbena omrežja) močno vplivajo na izbiro imen. V porastu so tako tudi imena, kot so Noah, Leo, Aria in Aurora. Ta imena so priljubljena zaradi svoje enostavne izgovorjave in mednarodne prepoznavnosti.

Napoved: katera imena bodo "zmagovalci" čez 5 let?