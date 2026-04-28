Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let

Izbira otroškega imena v Sloveniji se v zadnjih letih hitro spreminja. Starši vse pogosteje iščejo kratka, moderna in mednarodno razumljiva imena, hkrati pa se vračajo tudi klasična slovenska imena, ki ponovno pridobivajo na priljubljenosti.
Trendi kažejo, da bodo v prihodnjih petih letih (2026–2031) prevladovala imena, ki so kratka in enostavna, mednarodna ter mehko zveneča ali pa tradicionalna, a ponovno "osvežena".
Glavni trendi otroških imen v Sloveniji
Pri napovedi popularnih imen je pomembno razumeti, da so trenutno precej priljubljena kratka imena, s 3–5 črkami, kot so npr. imena Mia, Leo, Tim. Starši si hkrati želijo otrokom nadeti mednarodna imena, ki so razumljiva tudi v tujini. Hkrati pa se jih veliko odloča tudi za stara slovenska imena, kot so Vita, Lovro in Ajda, ki se ponovno vračajo.
Imena za dečke, ki bodo priljubljena čez 5 let
Spodaj so imena za dečke, ki imajo največji potencial rasti:
Luka
Eden najbolj stabilnih favoritov v Sloveniji in Evropi. Ime ostaja brezčasna izbira.
Liam
Globalno priljubljeno ime, ki hitro raste tudi v Sloveniji.
Lovro
Vrnitev tradicionalnih slovenskih imen v moderni obliki.
Enej
Sodobno zveneče ime z mednarodnim občutkom.
Tim
Kratko, jasno in vedno priljubljeno ime.
Lan
Trend ultra-kratkih imen, ki so v porastu.
Imena za deklice, ki bodo priljubljena čez 5 let
Ema
Ena najpogostejših izbir že danes, trend se bo nadaljeval.
Mia
Mednarodno ime, ki ostaja močan globalni trend.
Eva
Večno ime, ki ne izgublja priljubljenosti.
Vita
Del trenda vračanja naravnih in klasičnih imen.
Zala
Slovensko ime z modernim občutkom.
Ela
Minimalistično, kratko in globalno ime.
Nora
Vse bolj priljubljeno evropsko ime.
Vrnitev tradicionalnih slovenskih imen
Eden najzanimivejših trendov prihodnosti je vračanje starih slovenskih imen, kot so Ajda, Vida, Neža, Anja in Katarina. Ta imena so ponovno priljubljena, ker starši iščejo ravnotežje med tradicijo in modernostjo.
Vpliv globalizacije na otroška imena
Svetovni vplivi (serije, glasba, družbena omrežja) močno vplivajo na izbiro imen. V porastu so tako tudi imena, kot so Noah, Leo, Aria in Aurora. Ta imena so priljubljena zaradi svoje enostavne izgovorjave in mednarodne prepoznavnosti.
Napoved: katera imena bodo "zmagovalci" čez 5 let?
Največjo rast bodo imela imena, ki združujejo kratkost, melodičnost, mednarodno razumljivost ali pa nostalgično slovensko tradicijo. Kombinacija teh lastnosti bo ključ do priljubljenosti v obdobju 2026–2031. Najbolj priljubljena bodo tista, ki uspejo združiti preprostost, zvok in brezčasnost.
