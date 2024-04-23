Ime za deklice, ki vas bo očaralo

Aurora je bilo ime antične rimske boginje – jutranje zvezde, kronane krilate deklice, ki je lebdela po nebu. Je sestra Sola, boga Sonca in Lune, boginje Zemljinega naravnega satelita Lune. Leta 1621 pa je francoski astronom Pierre Gassendi to besedo uporabil za poimenovanje severnega sija – aurora borealis. Enak pojav pa je na južni polobli leta 1773 britanski raziskovalec James Cook imenoval aurora australis . To ime je torej povezano s svetlobo, z nečim nebeškim, sijočim.

Karakteristike oseb z imenom Aurora:

So izjemno mile in mirne osebe, hkrati pa znajo globoko čustvovati z ostalimi ljudmi in imajo izjemno močan značaj. Nerade se spuščajo v prepire, vendar pa, kadar do tega pride, ne spreminjajo svojega stališča in so neomajne. Niso vihrave in v življenju nikoli ne hitijo. Aurore imajo rade stabilnost – tako pri delu kot v življenju. Kot slabo lastnost se jim očita to, da so preveč resne in dajejo vtis 'ledene kraljice'. Napak ne oproščajo rade – ne sebi, ne drugim, zato so izjemno stroge mame ali delodajalke. Izjemno rade imajo laskanje.

V Sloveniji se to ime pojavlja že veliko desetletij, še vseeno pa je relativno redko, saj se pojavi le 216-krat. Največ prebivalk s tem imenom živi v obalno-kraški regiji, in sicer kar 67.

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