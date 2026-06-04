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Staro slovensko ime z močnim pomenom in globokimi koreninami

S.B.
Otroška imena 0
04. 06. 2026 04.00

Ime Urh je eno tistih moških imen, ki v Sloveniji ni med najpogostejšimi, a ima zelo bogato zgodovino in zanimiv pomen. Gre za ime, ki zveni kratko, odločno in tradicionalno hkrati.

fantek

Od kod izvira ime Urh?

Ime Urh izvira iz srednjeveške oblike nemškega imena Ulrich. To ime je sestavljeno iz dveh starih germanskih besed 'uodal',' ki pomeni dediščino, premoženje in 'rich', ki pomeni vladar, močan.

Skupaj se pomen imena pogosto razlaga kot "vladar dediščine" ali "tisti, ki je močan in premožen vladar". V slovenskem prostoru se je ime Urh razvilo kot skrajšana in prilagojena oblika, ki se uporablja že stoletja.

Kako pogosto je ime Urh v Sloveniji?

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ime Urh sodi med redkejša moška imena, vendar se še vedno pojavlja, predvsem med mlajšimi generacijami. V Sloveniji je 888 prebivalcev z imenom Urh. To ime je po pogostnosti med moškimi imeni na 205. mestu, med vsemi imeni pa na 426. mestu. Največ Urhov živi v savinjski regiji.

Čeprav ni med najpogostejšimi imeni, ga starši izberejo, kadar želijo kratko in močno ime, tradicionalno, a ne preveč pogosto izbiro ter ime z zgodovinskim ozadjem.

Kakšen značaj se pogosto pripisuje imenu Urh?

Čeprav ime samo po sebi ne določa značaja, se mu pogosto pripisujejo simbolni pomeni, kot so odločnost, stabilnost, močan občutek identitete ter zvestoba tradiciji. Zaradi svoje kratke oblike deluje tudi zelo samozavestno in jasno.

Zanimivost o imenu

Ime Urh je eno tistih imen, ki se ga ne da skrajšati, nima veliko vzdevkov in ostaja v svoji izvirni, močni obliki. Zato ga mnogi dojemajo kot posebno, unikatno izbiro v sodobnem času. Čeprav ni med najpogostejšimi v Sloveniji, ga prav njegova redkost dela še bolj zanimivega. Gre za ime, ki združuje tradicijo, moč in preprostost. To pa so lastnosti, ki jih mnogi starši iščejo pri izbiri imena za svojega otroka.

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