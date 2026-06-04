Staro slovensko ime z močnim pomenom in globokimi koreninami

Od kod izvira ime Urh?

Ime Urh izvira iz srednjeveške oblike nemškega imena Ulrich. To ime je sestavljeno iz dveh starih germanskih besed 'uodal',' ki pomeni dediščino, premoženje in 'rich', ki pomeni vladar, močan. Skupaj se pomen imena pogosto razlaga kot "vladar dediščine" ali "tisti, ki je močan in premožen vladar". V slovenskem prostoru se je ime Urh razvilo kot skrajšana in prilagojena oblika, ki se uporablja že stoletja.

Kako pogosto je ime Urh v Sloveniji?

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ime Urh sodi med redkejša moška imena, vendar se še vedno pojavlja, predvsem med mlajšimi generacijami. V Sloveniji je 888 prebivalcev z imenom Urh. To ime je po pogostnosti med moškimi imeni na 205. mestu, med vsemi imeni pa na 426. mestu. Največ Urhov živi v savinjski regiji. Čeprav ni med najpogostejšimi imeni, ga starši izberejo, kadar želijo kratko in močno ime, tradicionalno, a ne preveč pogosto izbiro ter ime z zgodovinskim ozadjem.

Kakšen značaj se pogosto pripisuje imenu Urh?