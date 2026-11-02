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Iščete kratko ime za deklico? To ime skriva zanimivo zgodbo

S.B.
Otroška imena 0
02. 11. 2026 04.00

Iščete kratko, zveneče in nekoliko drugačno ime za deklico? Tisa je eno tistih imen, ki izstopajo prav zaradi svoje preprostosti. Ima le štiri črke, zveni nežno, obenem pa se povezuje z mogočnim drevesom, ki lahko živi več stoletij. Njegove korenine so povezane s slovenskim jezikom, zato je zanimiva izbira tudi za starše, ki si želijo imena z domačim značajem.

dojenček
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Ime Tisa je v slovenskem prostoru povezano z istoimenskim drevesom, ki mu botaniki pravijo navadna tisa (Taxus baccata). Gre za zimzeleni iglavec, ki raste kot drevo ali grm in je znan po svoji izjemni dolgoživosti.

Ime tako nima le prijetnega zvena, temveč je povezano tudi z naravo. Čeprav se mu včasih pripisujejo različni simbolni pomeni, je najbolj zanesljiva razlaga prav njegova povezava z drevesom.

Drevo, ki lahko živi stoletja

Tisa je posebna rastlina. Raste počasi, je zimzelena in lahko doseže izjemno starost. Nekateri primerki v Evropi naj bi bili stari več tisoč let, čeprav je njihovo dejansko starost zaradi posebnosti rasti pogosto težko natančno določiti.

V preteklosti je bila tisa cenjena tudi zaradi svojega lesa, ki je trden in hkrati prožen. Uporabljali so ga za izdelavo lokov, saj je zaradi svojih lastnosti primeren za takšno uporabo. Drevo je pomembno mesto dobilo tudi v evropski kulturni in ljudski tradiciji, v kateri so ga zaradi dolgoživosti povezovali z večnostjo in trajnostjo.

Prav povezava z dolgoživim drevesom daje imenu Tisa zanimivo naravno ozadje. Starši, ki izbirajo imena po rastlinah, drevesih in drugih naravnih motivih, lahko v njem najdejo lepo alternativo bolj uveljavljenim imenom.

Ob tem velja opozoriti, da je navadna tisa strupena rastlina. Njene iglice, semena in drugi deli vsebujejo strupene snovi, zato drevesa ne gre enačiti z nenevarno vrtno rastlino.

Tisa
TisaFOTO: Shutterstock

Kako pogosto je ime Tisa v Sloveniji?

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v Sloveniji 575 prebivalk z imenom Tisa. To ime je po pogostnosti med ženskimi imeni na 282. mestu, med vsemi imeni pa na 559. mestu.

Tisa je zanimiva izbira za starše, ki si želijo kratkega imena, ki je preprosto za zapis in izgovorjavo ter ima povezavo s slovenskim jezikom. Njegova posebnost je v tem, da ne potrebuje zapletene razlage. Že sama beseda nas spomni na drevo, ki je del evropske naravne in kulturne dediščine.

Če iščete dekliško ime, ki je kratko, nekoliko drugačno in povezano z naravo, je Tisa zagotovo vredna razmisleka.

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