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Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo

S.B.
Otroška imena 0
29. 10. 2026 01.15

Pri izbiri imena za otroka se nekateri starši odločijo za dolga, zveneča imena, drugi pa prisegajo na kratka in preprosta. Med slednjimi je tudi Ota, dekliško ime, ki je v Sloveniji precej redko, a ima zanimivo zgodovino. Njegove korenine segajo v germanski jezikovni prostor, pomen pa je povezan z bogastvom in premoženjem.

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Od kod izvira ime Ota?

Ime Ota je povezano s starimi germanskimi imeni, zlasti z imenom Otto, ki se je razvilo iz starejših oblik imen s korenom ot- oziroma aud-. Ta je v starih germanskih jezikih označeval bogastvo, imetje ali blaginjo.

Podobno razlago najdemo tudi pri sorodnih zgodovinskih imenih, med katerimi je Oton. Ime se je skozi stoletja razširilo po različnih delih Evrope, njegove različice pa so se uveljavile v več jezikih.

Ime Ota je zanimivo tudi zato, ker je v nekaterih evropskih jezikovnih okoljih povezano z moškimi oblikami imena Otto oziroma Oto, medtem ko se v Sloveniji uporablja kot žensko osebno ime.

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Kaj pomeni ime Ota?

Čeprav se lahko razlage imen razlikujejo glede na njihov jezikovni izvor in zgodovinski razvoj, ime Ota najpogosteje povezujejo s pomenom bogastva, premoženja oziroma blaginje.

V preteklosti je bogastvo pomenilo več kot zgolj materialno obilje. Povezovali so ga tudi z dobrim položajem, varnostjo in družinsko dediščino. Ime ima zato zanimivo simboliko, ki jo lahko starši razumejo tudi kot željo po blagostanju in dobrem življenju otroka.

Ota je obenem kratko ime, ki si ga je preprosto zapomniti. Zaradi svoje zvočne preprostosti deluje odločno in nekoliko starinsko, a hkrati dovolj sodobno, da se lepo ujema s trendom kratkih osebnih imen.

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Kako pogosto je ime Ota v Sloveniji?

Ime Ota v Sloveniji ni med najbolj razširjenimi ženskimi imeni, vendar se pojavlja v uradnih statističnih podatkih.

Po podatkih Statističnega urada republike Slovenije je v Sloveniji 511 prebivalk s tem imenom. To ime je po pogostnosti med ženskimi imeni na 300. mestu , med vsemi imeni pa na 598. mestu.

Podatki kažejo, da gre za ime, ki ga ne srečamo tako pogosto kot nekatera tradicionalno priljubljena slovenska imena. Prav redkost pa je lahko za starše, ki iščejo nekaj posebnega, tudi njegova prednost.

Znana Slovenka z imenom Ota

Ko pomislimo na znane Slovenke s tem imenom, je med prvimi zagotovo Ota Širca Roš, slovenska radijska in televizijska voditeljica, ki je bila dolga leta prepoznaven obraz rubrike POP IN v oddaji 24UR.

Širca Roš je s svojim sproščenim nastopom, humorjem in intervjuji z znanimi osebnostmi postala dobro poznana slovenskemu občinstvu. 

Ota Širca Roš
Ota Širca RošFOTO: Darja Štravs Tisu

Ime z dolgo evropsko zgodovino

Ime Ota ima tudi zgodovinske soimenjakinje. Med njimi je bila Ota, žena Arnulfa Koroškega, ki je živela ob koncu 9. in na začetku 10. stoletja ter je bila kot njegova žena povezana z vzhodnofrankovsko kraljevsko družino.

Takšni zgodovinski primeri kažejo, da ime ni novodobna domislica, temveč ima korenine v evropski zgodovini.

Če starši iščejo kratko dekliško ime z zanimivim izvorom, je Ota ena od možnosti, ki jo velja spoznati. Njegova posebnost je prav v preprostosti, redkosti in pomenu, ki se navezuje na bogastvo in blaginjo.

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