Redko dekliško ime, ki pomeni bogastvo

Od kod izvira ime Ota?

Ime Ota je povezano s starimi germanskimi imeni, zlasti z imenom Otto, ki se je razvilo iz starejših oblik imen s korenom ot- oziroma aud-. Ta je v starih germanskih jezikih označeval bogastvo, imetje ali blaginjo. Podobno razlago najdemo tudi pri sorodnih zgodovinskih imenih, med katerimi je Oton. Ime se je skozi stoletja razširilo po različnih delih Evrope, njegove različice pa so se uveljavile v več jezikih. Ime Ota je zanimivo tudi zato, ker je v nekaterih evropskih jezikovnih okoljih povezano z moškimi oblikami imena Otto oziroma Oto, medtem ko se v Sloveniji uporablja kot žensko osebno ime.

Kaj pomeni ime Ota?

Čeprav se lahko razlage imen razlikujejo glede na njihov jezikovni izvor in zgodovinski razvoj, ime Ota najpogosteje povezujejo s pomenom bogastva, premoženja oziroma blaginje. V preteklosti je bogastvo pomenilo več kot zgolj materialno obilje. Povezovali so ga tudi z dobrim položajem, varnostjo in družinsko dediščino. Ime ima zato zanimivo simboliko, ki jo lahko starši razumejo tudi kot željo po blagostanju in dobrem življenju otroka. Ota je obenem kratko ime, ki si ga je preprosto zapomniti. Zaradi svoje zvočne preprostosti deluje odločno in nekoliko starinsko, a hkrati dovolj sodobno, da se lepo ujema s trendom kratkih osebnih imen.

Kako pogosto je ime Ota v Sloveniji?

Ime Ota v Sloveniji ni med najbolj razširjenimi ženskimi imeni, vendar se pojavlja v uradnih statističnih podatkih. Po podatkih Statističnega urada republike Slovenije je v Sloveniji 511 prebivalk s tem imenom. To ime je po pogostnosti med ženskimi imeni na 300. mestu , med vsemi imeni pa na 598. mestu. Podatki kažejo, da gre za ime, ki ga ne srečamo tako pogosto kot nekatera tradicionalno priljubljena slovenska imena. Prav redkost pa je lahko za starše, ki iščejo nekaj posebnega, tudi njegova prednost.

Znana Slovenka z imenom Ota

Ko pomislimo na znane Slovenke s tem imenom, je med prvimi zagotovo Ota Širca Roš, slovenska radijska in televizijska voditeljica, ki je bila dolga leta prepoznaven obraz rubrike POP IN v oddaji 24UR. Širca Roš je s svojim sproščenim nastopom, humorjem in intervjuji z znanimi osebnostmi postala dobro poznana slovenskemu občinstvu.

icon-expand Ota Širca Roš FOTO: Darja Štravs Tisu

Ime z dolgo evropsko zgodovino