Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas

S.B.
Otroška imena
25. 04. 2026 04.00

Iščete ime za deklico, ki nosi globlji pomen? Potem bo morda to ime kot nalašč za vašo hčerko.

deklica

V numerologiji ime Nina odzvanja s številom 6, ki predstavlja harmonijo, negovanje in ravnovesje. Za ljudi z imenom Nina se pogosto misli, da so sočutni, skrbni in odgovorni. V nekaterih tradicijah menijo, da ime Nina nosi ognjeno energijo ovna ali leva zaradi povezave s pomenom "ogenj" v kečuanščini. Povezava imena s starodavnimi božanstvi, zlasti v mezopotamski mitologiji, dodaja tudi plast duhovne ali mistične globine.

Pomen imena Nina se razlikuje glede na kulturni ali jezikovni kontekst

Španščina: V španščini Nina dobesedno pomeni "majhna deklica" ali "dekle". Včasih se uporablja kot izraz naklonjenosti mladim dekletom. 

Hebrejščina: V hebrejščini je Nina lahko kratka oblika imen, kot sta "Janina" ali "Ninette". Pogosto je povezana s pomenom "milosti" ali "naklonjenosti"

Ruska in slovanska: V Rusiji in drugih slovanskih državah je Nina priljubljeno ime, ki naj bi izhajalo iz imena svete Nine, krščanske svetnice iz 4. stoletja, ki je zaslužna za spreobrnitev Iberskega kraljestva (sodobna Gruzija ) krščanstvu. 

Kečuanščina: V avtohtonem inkovskem jeziku kečuanščini, Nina pomeni "ogenj". Povezovali so jo z močjo, toplino in strastjo. 

Grščina: Nekatere razlage kažejo, da bi ime Nina lahko izhajalo iz grškega imena "Antonina" ali "Konstantina".

Ime Nina med drugimi pri nas nosi tudi čudovita pevka, Nina Pušlar.
Ime Nina med drugimi pri nas nosi tudi čudovita pevka, Nina Pušlar. FOTO: Erazem Gliha

Čeprav se osebnostne lastnosti lahko zelo razlikujejo, je ime Nina pogosto povezano z naslednjimi lastnostmi:

Sočutna in skrbna: Nina običajno velja za nežno, skrbno in empatično osebo, nekoga, ki prevzema odgovornost za druge.

Ustvarjalne in umetniške: Mnoge Nine, kot so recimo svetovno znane Nina Simone, Nina Dobrev in Nina Ricci, so se ukvarjale z ustvarjalnimi področji, kot so glasba, moda in umetnost.

Neodvisna in močna: Zaradi svojih zgodovinskih in mitoloških povezav ljudje z imenom Nina pogosto poosebljajo moč in neodvisnost.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je pri nas ime Nina precej pogosto. Nosi ga namreč kar 10 596 žensk in je po pogostnosti na šestem mestu med ženskimi imeni, med vsemi imeni pa zaseda 19. mesto. Največ žensk z imenom Nina živi v osrednjeslovenski regiji. 

ime za deklice žensko ime nina pomen imena razlaga imena ime Nina numerologija imena izbira imena imenik
