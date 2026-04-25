Le 4 črke, pa toliko skrivnosti: to ime osvaja tudi pri nas

V numerologiji ime Nina odzvanja s številom 6, ki predstavlja harmonijo, negovanje in ravnovesje. Za ljudi z imenom Nina se pogosto misli, da so sočutni, skrbni in odgovorni. V nekaterih tradicijah menijo, da ime Nina nosi ognjeno energijo ovna ali leva zaradi povezave s pomenom "ogenj" v kečuanščini. Povezava imena s starodavnimi božanstvi, zlasti v mezopotamski mitologiji, dodaja tudi plast duhovne ali mistične globine.

Pomen imena Nina se razlikuje glede na kulturni ali jezikovni kontekst :

Španščina: V španščini Nina dobesedno pomeni "majhna deklica" ali "dekle". Včasih se uporablja kot izraz naklonjenosti mladim dekletom.

Hebrejščina: V hebrejščini je Nina lahko kratka oblika imen, kot sta "Janina" ali "Ninette". Pogosto je povezana s pomenom "milosti" ali "naklonjenosti".

Ruska in slovanska: V Rusiji in drugih slovanskih državah je Nina priljubljeno ime, ki naj bi izhajalo iz imena svete Nine, krščanske svetnice iz 4. stoletja, ki je zaslužna za spreobrnitev Iberskega kraljestva (sodobna Gruzija ) krščanstvu.

Kečuanščina: V avtohtonem inkovskem jeziku kečuanščini, Nina pomeni "ogenj". Povezovali so jo z močjo, toplino in strastjo.

Grščina: Nekatere razlage kažejo, da bi ime Nina lahko izhajalo iz grškega imena "Antonina" ali "Konstantina".