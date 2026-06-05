To je eno najbolj "močnih" imen v Sloveniji

Izvor in pomen imena Leon
Ime Leon izvira iz grščine in latinščine. Temelji na besedi "leon" oziroma latinskem "leo, leonis", kar pomeni lev. Lev je v simboliki skoraj vseh kultur povezan z močjo, pogumom, voditeljstvom in plemenitostjo.
Zato ime Leon tradicionalno nosi pomen "tisti, ki je močan kot lev" ali "pogumen kot lev".
V nekaterih primerih je Leon tudi skrajšana oblika imena Leonard / Lenart, ki izhaja iz germanskih korenin ("lev + močan").
Leon v Sloveniji
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se ime Leon uvršča med pogostejša moška imena. Njegova priljubljenost se je posebej povečala po letu 1980 in predvsem po letu 2000.
V Sloveniji je 3.815 prebivalcev z imenom Leon, po pogostnosti med moškimi imeni se nahaja na 71. mestu , med vsemi imeni pa na 142. mestu. Najpogosteje se pojavlja v osrednjeslovenski regiji. Gre za starejše, klasično ime, a je v zadnjih desetletjih spet zelo priljubljeno pri novorojenčkih.
Različice in sorodna imena
Ime Leon ima več različic in sorodnih oblik:
Leo
Leonard
Lenart
Leonid
Lev (slovanska različica pomena "lev")
Ženske oblike:
Leona
Leonida
Leonarda
Zanimivosti o imenu Leon
Ime Leon je prisotno v številnih evropskih jezikih (angleščina, nemščina, francoščina, slovenščina). Ime so nosili tudi številni papeži in vladarji v zgodovini. V simboliki imena se pogosto pojavlja motiv leva kot kralja živali.
Znane osebnosti z imenom Leon
Ime Leon nosi več znanih osebnosti po svetu in v Sloveniji:
Slovenija
Leon Štukelj, eden največjih slovenskih športnikov vseh časov, olimpijski gimnastični prvak.
Svetovno znani Leoni
Leonardo DiCaprio
Leonardo da Vinci
Papež Leon I. Veliki
Ime Leon združuje klasičen izvor, močno simboliko in sodobno priljubljenost. Njegov pomen "lev" mu daje univerzalno sporočilo moči in poguma, zaradi česar ostaja eno najbolj brezčasnih moških imen v Evropi.
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