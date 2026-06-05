To je eno najbolj "močnih" imen v Sloveniji

Ime Leon izvira iz grščine in latinščine. Temelji na besedi "leon" oziroma latinskem "leo, leonis", kar pomeni lev. Lev je v simboliki skoraj vseh kultur povezan z močjo, pogumom, voditeljstvom in plemenitostjo.

Zato ime Leon tradicionalno nosi pomen "tisti, ki je močan kot lev" ali "pogumen kot lev".

V nekaterih primerih je Leon tudi skrajšana oblika imena Leonard / Lenart, ki izhaja iz germanskih korenin ("lev + močan").