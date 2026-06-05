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To je eno najbolj "močnih" imen v Sloveniji

S.B.
Otroška imena 0
05. 06. 2026 04.00

Ime Leon je kratko, zveneče in mednarodno prepoznavno moško ime, ki je v Sloveniji že dolgo prisotno, v zadnjih desetletjih pa ponovno pridobiva na priljubljenosti.

otrok

Izvor in pomen imena Leon

Ime Leon izvira iz grščine in latinščine. Temelji na besedi "leon" oziroma latinskem "leo, leonis", kar pomeni lev. Lev je v simboliki skoraj vseh kultur povezan z močjo, pogumom, voditeljstvom in plemenitostjo.

Zato ime Leon tradicionalno nosi pomen "tisti, ki je močan kot lev" ali "pogumen kot lev".

V nekaterih primerih je Leon tudi skrajšana oblika imena Leonard / Lenart, ki izhaja iz germanskih korenin ("lev + močan").

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Leon v Sloveniji

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se ime Leon uvršča med pogostejša moška imena. Njegova priljubljenost se je posebej povečala po letu 1980 in predvsem po letu 2000. 

V Sloveniji je 3.815 prebivalcev z imenom Leon, po pogostnosti med moškimi imeni se nahaja na 71. mestu , med vsemi imeni pa na 142. mestu. Najpogosteje se pojavlja v osrednjeslovenski regiji. Gre za starejše, klasično ime, a je v zadnjih desetletjih spet zelo priljubljeno pri novorojenčkih.

Ime Leon tradicionalno nosi pomen "tisti, ki je močan kot lev" ali "pogumen kot lev".
Ime Leon tradicionalno nosi pomen "tisti, ki je močan kot lev" ali "pogumen kot lev".FOTO: Shutterstock

Različice in sorodna imena

Ime Leon ima več različic in sorodnih oblik:

Leo

Leonard

Lenart

Leonid

Lev (slovanska različica pomena "lev")

Ženske oblike:

Leona

Leonida

Leonarda

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Zanimivosti o imenu Leon

Ime Leon je prisotno v številnih evropskih jezikih (angleščina, nemščina, francoščina, slovenščina). Ime so nosili tudi številni papeži in vladarji v zgodovini. V simboliki imena se pogosto pojavlja motiv leva kot kralja živali.

V simboliki imena se pogosto pojavlja motiv leva kot kralja živali.
V simboliki imena se pogosto pojavlja motiv leva kot kralja živali.FOTO: Adobe Stock

Znane osebnosti z imenom Leon

Ime Leon nosi več znanih osebnosti po svetu in v Sloveniji:

Slovenija

Leon Štukelj, eden največjih slovenskih športnikov vseh časov, olimpijski gimnastični prvak.

Svetovno znani Leoni

Leonardo DiCaprio

Leonardo da Vinci

Papež Leon I. Veliki 

Ime Leon združuje klasičen izvor, močno simboliko in sodobno priljubljenost. Njegov pomen "lev" mu daje univerzalno sporočilo moči in poguma, zaradi česar ostaja eno najbolj brezčasnih moških imen v Evropi.

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