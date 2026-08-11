To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic

Marina je nežno, zveneče in mednarodno žensko ime, ki že stoletja ohranja svojo priljubljenost. Zaradi povezave z morjem, širino, svobodo in naravo ima ime posebno simboliko, zato se zanj pogosto odločajo starši, ki iščejo klasično, a še vedno sveže ime za deklico.

Če se ne spominjate priljubljenega italijanskega šansona z naslovom Marina, Marina, ki so ga oboževale generacije naših starih staršev, pa prav gotovo še poznate slovensko popevko z naslovom Povej mi, Marina, ki je bila pred leti priljubljen hit.

O Marini je prepeval tudi priljubljen jugo rock bend Azra, spominjamo pa se tudi nostalgičnih ritmov pesmi Marina iz moje ulice nekoč slavnega hrvaškega benda Novi fosili.

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