To ime je bilo nekoč pravi hit: oboževale so ga generacije naših babic

Marina je nežno, zveneče in mednarodno žensko ime, ki že stoletja ohranja svojo priljubljenost. Zaradi povezave z morjem, širino, svobodo in naravo ima ime posebno simboliko, zato se zanj pogosto odločajo starši, ki iščejo klasično, a še vedno sveže ime za deklico.
Če se ne spominjate priljubljenega italijanskega šansona z naslovom Marina, Marina, ki so ga oboževale generacije naših starih staršev, pa prav gotovo še poznate slovensko popevko z naslovom Povej mi, Marina, ki je bila pred leti priljubljen hit.
O Marini je prepeval tudi priljubljen jugo rock bend Azra, spominjamo pa se tudi nostalgičnih ritmov pesmi Marina iz moje ulice nekoč slavnega hrvaškega benda Novi fosili.
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Kaj pomeni ime Marina?
Ime Marina nosi čudovit pomen, in sicer pomeni'tista, ki je bila rojena iz morja', 'rojena iz morskih valov', 'poznavalka morskih globin', 'nežna in lepa kot morska pena', 'nedosegljiva kot morski val', 'morska deklica' in'tista, ki je skrivnostna kot širno morje'.
V italijanščini Marina v dobesednem prevodu pomeni pristanišče. Ime Marina sicer izvira iz latinščine in pomeni 'morska pena, morski val'. V starogrški mitologiji je bila Marina boginja in zaščitnica pomorščakov, saj naj bi bila potomka morske pene in valov.
Izvor imena Marina
Marina je ženska oblika imena Marinus, ki je bilo uporabljeno že v času starega Rima. Kasneje se je ime razširilo po Evropi, zlasti v krščanskih okoljih, saj so ga nosile nekatere zgodnje svetnice.
Ime je danes razširjeno v številnih državah, med drugim v Italiji, Španiji, na Portugalskem, v Grčiji, Rusiji, na Hrvaškem, v Srbiji, Sloveniji in številnih drugih evropskih državah.
Marina v krščanski tradiciji
Ime Marina je povezano z več svetnicami. Ena najbolj znanih je sveta Marina Antiohijska, ki jo v vzhodnem krščanstvu pogosto enačijo s sveto Margareto Antiohijsko. Zaradi njenega čaščenja se je ime skozi stoletja ohranilo v številnih pravoslavnih in katoliških skupnostih.
Različice imena: Mara, Meri, Maša, Mari, Marica.
Znane osebe z imenom Marina
Ime Marina nosijo številne znane osebnosti, med njimi:
Marina Abramović: ena najbolj prepoznavnih umetnic performansa na svetu.
Marina Squerciati: ameriška igralka.
Marina Diamandis: pevka, znana pod umetniškim imenom Marina.
Ime se pojavlja tudi v literaturi. Ena bolj znanih literarnih nosilk imena je Marina iz Shakespearove igre Pericles, kjer ime dodatno poudarja povezavo z morjem.
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