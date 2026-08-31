To nežno ime za deklice skriva čudovit pomen, povezan z eno najlepših rož

Ime Jasmina je slovanska oblika imena Jasmine, ki ima korenine v perzijskem jeziku. Izvira iz besede yāsamīn, ki označuje rastlino jasmin oziroma dišeči cvet. Beseda se je nato prek arabskega sveta razširila v različne jezike in kulture.

Jasmin je že stoletja cenjen zaradi svojih belih, nežnih cvetov in omamnega vonja, zato je ime skozi zgodovino dobilo simbolne pomene, povezane z lepoto, nežnostjo in prefinjenostjo.

V nekaterih razlagah se ime povezuje tudi s pomenom "božji dar" oziroma "dar od Boga", vendar je najbolj neposredna povezava prav z istoimensko dišečo rastlino.