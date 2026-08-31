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To nežno ime za deklice skriva čudovit pomen, povezan z eno najlepših rož

S.B.
Otroška imena 0
31. 08. 2026 01.15

Med imeni za deklice, ki nikoli ne izgubijo svoje elegance, je tudi Jasmina. Ime zveni nežno, ženstveno in nekoliko skrivnostno, hkrati pa je povezano z eno najbolj priljubljenih dišečih rož na svetu, jasminom.

Porodne babice so zraven, ko se rodi novo življenje.

Ime Jasmina je slovanska oblika imena Jasmine, ki ima korenine v perzijskem jeziku. Izvira iz besede yāsamīn, ki označuje rastlino jasmin oziroma dišeči cvet. Beseda se je nato prek arabskega sveta razširila v različne jezike in kulture.

Jasmin je že stoletja cenjen zaradi svojih belih, nežnih cvetov in omamnega vonja, zato je ime skozi zgodovino dobilo simbolne pomene, povezane z lepoto, nežnostjo in prefinjenostjo.

V nekaterih razlagah se ime povezuje tudi s pomenom "božji dar" oziroma "dar od Boga", vendar je najbolj neposredna povezava prav z istoimensko dišečo rastlino.

Jasmin simbolizira ljubezen, srečo in notranji mir.
Jasmin simbolizira ljubezen, srečo in notranji mir.FOTO: Adobe Stock

Jasmina v Sloveniji in okolici

Ime Jasmina je dobro poznano tudi v Sloveniji ter na območju Balkana, predvsem v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji, Severni Makedoniji in Sloveniji.

Njegove različice so še: Jasmine, Yasmin, Yasmine, Yasmina, Jasminka.

Moška različica imena je Jasmin.

Znane osebe z imenom Jasmina

Ime Jasmina nosijo številne uspešne ženske z različnih področij: 

Jasmina Tešanović, srbska pisateljica, prevajalka in feministična aktivistka
Jasmina Keber, slovenska športnica, ki je dosegala uspehe v crossmintonu, 
Jasmina Đokić, srbska igralka, znana po nastopih v gledališču, filmu in televiziji.

Jasmina v svetu zabave

Ena najbolj znanih nosilk sorodnega imena je zagotovo princesa Jasmine iz Disneyjeve risanke Aladin. Po izidu filma leta 1992 je ime Jasmine v številnih državah močno pridobilo na priljubljenosti, zlasti v angleško govorečem svetu.

Prav zaradi te povezave mnogi ime povezujejo z neodvisnostjo, pogumom in željo po svobodi.

Jasmina v risanki Aladin.
Jasmina v risanki Aladin.FOTO: Profimedia

Kakšna deklica naj bi bila Jasmina?

Čeprav ime samo po sebi ne določa osebnosti, se Jasmino pogosto opisuje kot ime, ki zveni nežno, a samozavestno, romantično in elegantno, povezano z naravo ter toplo in prijazno. Je ime, ki ni preveč modno minljivo, vendar ima dovolj posebnosti, da izstopa.

Jasmina je eno izmed tistih imen, ki združujejo več svetov: ima starodavne perzijske korenine, močno prisotnost v slovanskih jezikih in svetovno prepoznavnost zaradi kulture ter filma. Je ime, ki diši po cvetju in nosi simboliko nežne moči.

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