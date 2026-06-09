Zato se mladi starši vedno pogosteje odločajo za to ime

Ime Jaka je slovenska oblika oziroma skrajšana različica imena Jakob, ki ima pomembno svetopisemsko ozadje.

To ime izvira iz hebrejskega imena Yaaqov (). Najpogosteje se njegov pomen razlaga kot tisti, ki drži za peto ali tisti, ki sledi, v širšem simbolnem smislu tudi zamenjevalec ali tisti, ki prihaja za nekom

Jaka se je v slovenskem prostoru uveljavil kot samostojno ime, ne zgolj vzdevek za Jakob. Danes ga mnogi starši izberejo prav zaradi njegove kratkosti, zvenečnosti in "domačnosti".