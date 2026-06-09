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Zato se mladi starši vedno pogosteje odločajo za to ime

S.B.
Otroška imena 0
09. 06. 2026 04.00

Ime Jaka je eno najbolj prepoznavnih in tradicionalnih moških imen v Sloveniji. Kljub svoji preprostosti ima bogato zgodovino, svetopisemske korenine in močno prisotnost v slovenskem prostoru.

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Izvor in pomen imena Jaka

Ime Jaka je slovenska oblika oziroma skrajšana različica imena Jakob, ki ima pomembno svetopisemsko ozadje.

To ime izvira iz hebrejskega imena Yaaqov (). Najpogosteje se njegov pomen razlaga kot tisti, ki drži za peto ali tisti, ki sledi, v širšem simbolnem smislu tudi zamenjevalec ali tisti, ki prihaja za nekom

Jaka se je v slovenskem prostoru uveljavil kot samostojno ime, ne zgolj vzdevek za Jakob. Danes ga mnogi starši izberejo prav zaradi njegove kratkosti, zvenečnosti in "domačnosti".

Ime Jaka je eno najbolj prepoznavnih in tradicionalnih moških imen v Sloveniji.
Ime Jaka je eno najbolj prepoznavnih in tradicionalnih moških imen v Sloveniji.FOTO: Adobe Stock

Jaka v Sloveniji

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije in analitičnih prikazih imen Jaka spada med pogostejša moška imena v Sloveniji in je posebej priljubljeno pri mlajših generacijah. V Sloveniji je 6.238 prebivalcev z imenom Jaka, po pogostnosti med moškimi imeni se nahaja na 43. mestu , med vsemi imeni pa na 75. mestu.

Vrhunec priljubljenosti je doseglo v zadnjih desetletjih (po letu 1990 in 2000), največ prebivalcev s tem imenom pa živi v osrednjeslovenski regiji. Čeprav se natančne številke razlikujejo glede na leto, ime Jaka sodi v širši vrh slovenskih moških imen.

V Sloveniji je 6.238 prebivalcev z imenom Jaka.
V Sloveniji je 6.238 prebivalcev z imenom Jaka.FOTO: Shutterstock

Različice in sorodna imena

Ime Jaka je del velike družine imen, ki izhajajo iz Jakob:

Jakob

Jakov

Jake

Jaša

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Znane osebnosti z imenom Jaka

V Sloveniji in širše je ime Jaka precej prisotno tudi v javnem življenju. Med najbolj znanimi so:

Jaka Blažič, profesionalni košarkar, slovenski reprezentant

Jaka Hvala, nekdanji vrhunski smučarski skakalec

Jaka Racman, eden najbolj prepoznavnih risanih likov v slovenskem prevodu

Ime Jaka združuje svetopisemske korenine, slovensko tradicijo in sodobno priljubljenost. Je primer imena, ki je iz vzdevka postalo popolnoma samostojno osebno ime in danes spada med najbolj značilna slovenska moška imena.

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