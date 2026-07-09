Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen

Žensko ime Brina je v zadnjem obdobju pri nas precej priljubljeno. Že leta 2015 se je zavihtelo na zavidanja vredno 18. mesto najpogostejših imen za novorojenke pri nas, medtem ko je danes v Sloveniji 2.242 žensk s tem imenom.
Ime, ki ga skoraj ne najdemo zunaj Slovenije
Posebnost imena Brina je, da se pojavlja skoraj izključno v Sloveniji. Prav zato številni jezikoslovci in raziskovalci menijo, da gre za ime domačega izvora.
Nekateri trdijo, da gre pri imenu Brina za krajšo različico imen Sabrina in Briana. Ena izmed najbolj razširjenih razlag pa pravi, da ime izvira iz gorenjskega narečnega poimenovanja za smreko. Hkrati ga povezujejo tudi z moškim imenom Brin oziroma z brinom, zimzelenim iglastim grmom, ki je znan po svojih modrikastih jagodah in prijetnem vonju. Ker je brin v slovenski ljudski tradiciji pogosto simbol vzdržljivosti, zdravja in zaščite, nekateri v imenu vidijo tudi te lastnosti.
Spet drugi pa se zatekajo k razlagi, da je ime lahko nastalo tudi kot prilagojena ženska oblika slovanskega imena Branimir, in torej nosi pomen 'braniteljice/tiste, ki ščiti, varuje'.
Znana Slovenka s tem imenom je Brina Knauss, ki se jo lahko spomnimo še iz priljubljenega tria B.B.T., ki so ga sestavljale zmagovalke 2. sezone resničnostnega šova Popstars.
Po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije je ime Brina po pogostnosti med ženskimi imeni pri nas na 130. mestu, medtem ko se med vsemi imeni nahaja na 247. mestu.
Sabrina je romansko-britansko legendarno ime, saj naj bi nastalo iz keltske legende, v kateri je bilo zapisano ime reke Severn, ki se nahaja v Walesu, v Angliji. Iz tega imena pa naj bi nastalo ime Sabrina. Deklice s tem imenom naj bi bile izjemno aktivne in neodvisne. Kljub temu pa tudi zadržane in kdaj prestrašene.
Narava jih je obdarila z izjemno veliko domišljije in kreativnosti, zato jih je treba spodbujati in jim izkazati dovolj pozornosti, predvsem pa jim dopustiti tudi dovolj odgovornosti za lastna dejanja.
Briana pa je ženska različica moškega irskega imena Brian, katerega glavni element je keltska beseda 'bre', ki pomeni vzpetino. Nekateri posledično izhajajo iz tega, da ime Briana pomeni 'veličastno', 'vzvišeno'.
Kratko ime z močnim značajem
Ime Brina je sestavljeno iz le petih črk, vendar deluje nežno, sodobno in hkrati tradicionalno. Zaradi svoje preprostosti je lahko izgovorljivo, dobro zveni tudi v tujih jezikih, obenem pa ohranja izrazito slovensko identiteto.
Prav zato ga številni starši izberejo za svoje hčerke, saj združuje domačnost, naravo in brezčasnost. Čeprav ime Brina danes nosi nekaj več kot dva tisoč Slovenk, njegova priljubljenost ostaja velika. Z nežnim zvenom, domačimi koreninami in večplastnim pomenom je eno tistih imen, ki uspešno povezuje slovensko tradicijo s sodobnimi trendi.
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