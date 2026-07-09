Eno najlepših slovenskih imen skriva poseben pomen

Žensko ime Brina je v zadnjem obdobju pri nas precej priljubljeno. Že leta 2015 se je zavihtelo na zavidanja vredno 18. mesto najpogostejših imen za novorojenke pri nas, medtem ko je danes v Sloveniji 2.242 žensk s tem imenom.

Posebnost imena Brina je, da se pojavlja skoraj izključno v Sloveniji. Prav zato številni jezikoslovci in raziskovalci menijo, da gre za ime domačega izvora.

Nekateri trdijo, da gre pri imenu Brina za krajšo različico imen Sabrina in Briana. Ena izmed najbolj razširjenih razlag pa pravi, da ime izvira iz gorenjskega narečnega poimenovanja za smreko. Hkrati ga povezujejo tudi z moškim imenom Brin oziroma z brinom, zimzelenim iglastim grmom, ki je znan po svojih modrikastih jagodah in prijetnem vonju. Ker je brin v slovenski ljudski tradiciji pogosto simbol vzdržljivosti, zdravja in zaščite, nekateri v imenu vidijo tudi te lastnosti.

Spet drugi pa se zatekajo k razlagi, da je ime lahko nastalo tudi kot prilagojena ženska oblika slovanskega imena Branimir, in torej nosi pomen 'braniteljice/tiste, ki ščiti, varuje'.

Znana Slovenka s tem imenom je Brina Knauss, ki se jo lahko spomnimo še iz priljubljenega tria B.B.T., ki so ga sestavljale zmagovalke 2. sezone resničnostnega šova Popstars.