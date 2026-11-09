Močno moško ime z dolgo zgodovino

Ime Boris ima več možnih razlag. Gre za zloženko iz velelnika 'bori' glagola 'boriti se' in sestavine 'slav' v pomenu slaven'. Ime Borislav je torej prvotno pomenilo kdor je slaven po borjenju, kdor naj bi se boril za slavo'. Ime Boris izvorno povezujejo tudi z imenom bolgarskega vladarja Bogoris. Po tej razlagi bi lahko ime Boris povezovali z bojevitostjo, borbenostjo ali slavo, vendar je treba poudariti, da gre za eno od možnih etimoloških razlag, ne za nesporno potrjen pomen.

Ime, ki ga poznamo že več kot tisoč let

Ena najpomembnejših zgodovinskih osebnosti s tem imenom je bil Boris I. Bolgarski, vladar iz 9. stoletja. Pomembno vlogo je imel pri pokristjanjevanju Bolgarije, saj je njegovo sprejetje krščanstva leta 864 zaznamovalo verski in kulturni razvoj države. V pravoslavni tradiciji ga častijo kot svetnika. Ime se je pozneje uveljavilo tudi v drugih vzhodnoevropskih deželah. Med znanimi nosilci je bil ruski pisatelj Boris Pasternak, avtor romana Doktor Živago, ki je leta 1958 prejel Nobelovo nagrado za književnost, vendar je nagrado pozneje zavrnil. Ime Boris tako ni povezano le z zgodovino in vladarji, temveč tudi s književnostjo in kulturo.

icon-expand Ime je kratko, jasno in mednarodno prepoznavno, hkrati pa ima bogato zgodovinsko ozadje. FOTO: Adobe Stock

V katerih državah je ime Boris razširjeno?

Ime Boris poznajo v številnih državah, med drugim v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bolgariji, Rusiji, na Češkem in Slovaškem. Uporablja se tudi v nekaterih zahodnoevropskih državah, zato je prepoznavno tudi zunaj slovanskega jezikovnega prostora. Njegova prednost je preprosta oblika, ki se v različnih jezikih večinoma ohranja. Ime je kratko, jasno in mednarodno prepoznavno, hkrati pa ima bogato zgodovinsko ozadje. Boris je tako ime s starodavnimi koreninami in več možnimi razlagami pomena. Prav skrivnostnost njegovega izvora je del njegove zanimive zgodbe, ki sega od srednjeveške Bolgarije do sodobne evropske kulture. Število prebivalcev Slovenije z imenom Boris je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 7.437. To ime je po pogostnosti med moškimi imeni na 33. mestu , med vsemi imeni pa na 57. mestu.