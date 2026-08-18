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Če se bo rodil poleti, je to eno najlepših imen za dečka

S.B.
Otroška imena 1
18. 08. 2026 03.15

Med imeni, ki v sebi nosijo občutek topline, svetlobe in poletja, je tudi Elio: kratko, elegantno in mednarodno ime za dečka, ki v zadnjih letih pridobiva pozornost staršev, ki iščejo nekaj posebnega, a ne preveč zapletenega.

dojenček

Ime Elio zveni sodobno, vendar ima korenine v starodavni mitologiji in zgodovini. Njegov pomen je povezan z eno najmočnejših naravnih sil: soncem.

Kaj pomeni ime Elio

Ime Elio je italijanska oblika imena, povezanega z grškim imenom Helios, ki pomeni sonce. V grški mitologiji je bil Helios Titan in bog sonca, ki je po legendah vsak dan s kočijo prečkal nebo in prinašal svetlobo svetu.

Zaradi te povezave se ime Elio pogosto povezuje s simboliko svetlobe, topline, energije, življenja, optimizma in novega začetka.

Za starše, ki iščejo ime z močnim pomenom, je Elio zanimiva izbira, kot majhen sončni žarek v družini.

Ime Elio je italijanska oblika imena, povezanega z grškim imenom Helios, ki pomeni sonce.
Ime Elio je italijanska oblika imena, povezanega z grškim imenom Helios, ki pomeni sonce. FOTO: Adobe Stock

Izvor imena Elio

Ime ima dvojno zgodovinsko ozadje. Najpogosteje se razlaga kot italijanska različica imena Helios, povezana s soncem in grško mitologijo. Nekateri viri pa ga povezujejo tudi z rimskim imenom Aelius, starim rimskim rodbinskim imenom, ki ga je nosil tudi rimski cesar Hadrijan.

Prav zaradi te dvojne zgodovine združuje nekaj zelo zanimivega: starodavno mitološko simboliko in klasičen rimski pridih.

Zakaj je Elio priljubljeno med sodobnimi starši?

Elio sodi med imena, ki sledijo več sodobnim trendom izbire imen. Je kratko, enostavno izgovorljivo v različnih jezikih, zveni nežno, a moško, povezano je z naravo in ima lepo zgodbo.

Danes mnogi starši iščejo imena, ki niso nujno med najbolj pogostimi, vendar imajo poseben pomen in dobro zvenijo tudi v mednarodnem okolju.

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Priljubljenost imena Elio raste

Ime Elio je tradicionalno prisotno predvsem v Italiji in špansko govorečih okoljih, v zadnjih letih pa postaja zanimivo tudi širše. V Italiji je bilo ime Elio leta 2024 uvrščeno med prvih približno 130 najpogostejših imen za dečke, kar kaže na njegovo ponovno priljubljenost.

Po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije pa v Sloveniji zaenkrat živi 36 prebivalcev z imenom Elio.

K priljubljenosti imena so pripomogli tudi sodobna kultura in mediji. Med drugim ga poznamo iz filma Call Me by Your Name, kjer je glavni lik poimenovan Elio, ter iz sodobnih seznamov priljubljenih otroških imen, kjer se pojavlja kot naravno in sončno ime.

Kakšen značaj povezujemo z imenom Elio?

Seveda ime ne določa osebnosti človeka, vendar ljudska simbolika imen pogosto povezuje Elia z lastnostmi, ki jih predstavlja sonce:

- toplina

-ustvarjalnost

- odprtost

- življenjska energija

- radovednost

- notranja moč

Ime daje občutek nekoga, ki prinaša svetlobo in dobro voljo.

Ime daje občutek nekoga, ki prinaša svetlobo in dobro voljo.
Ime daje občutek nekoga, ki prinaša svetlobo in dobro voljo.FOTO: Adobe Stock

Kako se ime Elio ujema s poletnim dojenčkom?

Elio je eno tistih imen, ki skoraj takoj prikliče poletne podobe: zlato sonce, dolge večere, toplino, mediteransko obalo in brezskrbne dni.

Prav zato se pogosto znajde na seznamih imen, ki jih starši izberejo za otroke, rojene v toplih mesecih.

Znane osebe z imenom Elio

Med bolj znanimi nosilci imena je:

Elio e le Storie Tese, umetniško ime italijanskega glasbenika Stefana Belisarija, vodje priljubljene italijanske glasbene skupine.

Ime je znano tudi iz literature in filma, predvsem zaradi lika Elia v romanu in filmu Call Me by Your Name.

Ljubkovalne različice imena

Čeprav je Elio že samo po sebi kratko ime, lahko starši uporabljajo tudi ljubkovalne oblike: Eli, Lio, Leo. Prav povezava z vzdevkom Leo je ena od stvari, zaradi katerih je ime privlačno staršem, ki iščejo kratko in moderno ime.

Sorodna imena: Helios, Hélio, Helio, Aelius

 Vir: Behind the Name

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Komentarji (1)

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zakaj me to ime spominja na jude? dejte otrokom slovenska imena, a vas ni sram de si zmišljujete vse mogoče
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