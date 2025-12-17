Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno

Na Slovenskem se je ime Žanet začelo pojavljati že nekje v šestdesetih letih, a kljub temu da gre za ime z lepo dobo, še vedno ostaja precej redko. Priljubljenost imena je začela naraščati v zadnjih nekaj letih in trenutno po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije pri nas živi 108 žensk s tem imenom.

Gre za žensko različico hebrejskega imena Jehohannan, iz katerega izvira tudi moško slovensko ime Janez. Ime nosi pomen 'Bog se je usmilil' ali 'Bog je milostljiv'. Ženske z imenom Žanet naj bi imele numerološko dober občutek za ljudi in veliko bolje delujejo v skupini kot same. Mnogokrat preveč zaupajo ljudem in polagajo vse upe v njihovo dobroto, a se večkrat posledično tudi opečejo. So dobro organizirane in ljudje jih imajo radi v svoji družbi. Veliko časa posvečajo družini in domu, rade ohranjajo harmonične odnose. So tudi dobrosrčne in radodarne osebe.

Ime Žanet je po pogostosti med ženskimi imeni v Sloveniji na 704. mestu, med vsemi imeni pa na 1.424. mestu. Največ žensk z imenom Žanet prebiva v Podravski regiji.