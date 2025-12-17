Bibaleze.si
Čudovito žensko ime, ki postaja vse bolj priljubljeno

S.B.
Otroška imena 2
17. 12. 2025 12.08

V zadnjih nekaj letih je priljubljenost tega krasnega ženskega imena pri nas narasla. Po zadnjih statističnih podatkih v Sloveniji živi 108 prebivalk s tem imenom.

deklica

Na Slovenskem se je ime Žanet začelo pojavljati že nekje v šestdesetih letih, a kljub temu da gre za ime z lepo dobo, še vedno ostaja precej redko. Priljubljenost imena je začela naraščati v zadnjih nekaj letih in trenutno po podatkih Statističnega Urada Republike Slovenije pri nas živi 108 žensk s tem imenom. 

Deklice z imenom Žanet imajo rade harmonične odnose v družini.
Deklice z imenom Žanet imajo rade harmonične odnose v družini. FOTO: Shutterstock

Gre za žensko različico hebrejskega imena Jehohannan, iz katerega izvira tudi moško slovensko ime Janez. Ime nosi pomen 'Bog se je usmilil' ali 'Bog je milostljiv'. Ženske z imenom Žanet naj bi imele numerološko dober občutek za ljudi in veliko bolje delujejo v skupini kot same. Mnogokrat preveč zaupajo ljudem in polagajo vse upe v njihovo dobroto, a se večkrat posledično tudi opečejo. So dobro organizirane in ljudje jih imajo radi v svoji družbi. Veliko časa posvečajo družini in domu, rade ohranjajo harmonične odnose. So tudi dobrosrčne in radodarne osebe. 

Ime Žanet je po pogostosti med ženskimi imeni v Sloveniji na 704. mestu, med vsemi imeni pa na 1.424. mestu. Največ žensk z imenom Žanet prebiva v Podravski regiji. 

Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum
Od svetnice do priljubljene igrače: ime, ki skriva moč in pogum
ime imena žanet dekliško žensko razlaga pomen
To ime nosi več kot 2.400 Slovenk

Komentarji (2)

SpamEx 17. 12. 2025 12.53
Jana
York 28. 09. 2024 21.54
+3
Opažam, da novodobni starši radi poberejo kakršno koli tuje ime ali si izmislijo spakedranko in si mislijo, da so nekaj posebnega. O ljuba preproščina. Ubogi otrok, ki je Kik, Dik, Pip, ... misliš, da nekdo kliče psa, a ugotoviš, da otroka.
