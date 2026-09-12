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Staro slovensko ime, ki počasi izginja

S.B.
Otroška imena 0
12. 09. 2026 01.15

Medtem ko bodoči starši vse pogosteje posegajo po kratkih, modernih in mednarodnih imenih, nekatera tradicionalna imena počasi izginjajo iz vsakdana. Eno takšnih je tudi Ciril. Ime z dolgo zgodovino, močnim pomenom in prav posebnim mestom v slovenski kulturni dediščini.

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Danes ga med mlajšimi generacijami slišimo precej redkeje, nekoč pa je bilo bistveno bolj razširjeno. Po podatkih, objavljenih na podlagi Statističnega urada Republike Slovenije, je v Sloveniji 1.330 moških z imenom Ciril. Ženska različica imena je Cirila, ki jo je imelo 473 Slovenk.

Od kod izvira ime Ciril?

Ciril ima grški izvor. Izhaja iz grškega imena Kýrillos, ki je povezano z besedama kýrios in kyriakós. Pomen imena je mogoče razlagati kot "pripadajoč Bogu" oziroma "božji".

Ime je v slovenskem prostoru še posebej povezano s svetim Cirilom, ki je skupaj z bratom Metodom v 9. stoletju pomembno zaznamoval zgodovino Slovanov. Ciril je bil rojen v Solunu okoli leta 827 oziroma 828, njegovo rojstno ime pa je bilo Konstantin. Meniško ime Ciril je prevzel pred smrtjo.

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jesenFOTO: Adobe Stock

Ime, ki je povezano z začetki slovanske pismenosti

Prav zaradi svetega Cirila ima to staro ime posebno mesto tudi v slovenski kulturni zgodovini.

Ciril in Metod sta bila bizantinska misijonarja, ki sta v drugi polovici 9. stoletja delovala med Slovani. Za potrebe svojega misijonskega dela sta oblikovala glagolico, Ciril pa je v starocerkvenoslovanščino prevajal bogoslužne knjige in dele Svetega pisma. Njuno delo je postavilo temelje slovanski književnosti.

Po Cirilu je dobila ime tudi cirilica, čeprav sama pisava ni njegovo neposredno delo. Nastala je nekoliko pozneje, na prelomu 9. in 10. stoletja, v Makedoniji.

Ciril in Metod imata pomembno mesto tudi v slovenski zgodovinski zavesti. Leta 1961 sta bila razglašena za glavna zavetnika ljubljanske nadškofije, leta 1980 pa ju je papež Janez Pavel II. imenoval za sozavetnika Evrope.

Nekoč precej bolj priljubljeno

Ime Ciril je bilo v Sloveniji nekoč bistveno bolj pogosto kot danes. Raziskava o prisotnosti imen Ciril in Metod med Slovenci kaže, da je bilo pred drugo svetovno vojno ime precej razširjeno. Med moškimi, rojenimi do leta 1930, je bilo na primer na 17. mestu po pogostosti, pozneje pa je njegova priljubljenost desetletja postopoma upadala.

Danes je zato Ciril predvsem ime starejših generacij, vendar ima prav zaradi svoje zgodovine in kratkega, prepoznavnega zvena potencial tudi za starše, ki iščejo nekoliko drugačno tradicionalno ime.

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Znani Slovenci z imenom Ciril

Ime Ciril so nosili številni pomembni Slovenci.

Med bolj znanimi je Ciril Zlobec, slovenski pesnik, novinar, urednik in politik. Poznamo tudi pesnika in prevajalca Cirila Berglesa, pisatelja Cirila Kosmača, arhitekta Cirila Metoda Kocha ter ilustratorja in karikaturista Cirila Horjaka.

Ime je nosil tudi Ciril Drekonja, slovenski pisatelj, pedagog in zbiralec narodnega blaga.

Ciril ali Cirila?

Ženska oblika imena je Cirila, obstaja pa tudi redkejša oblika Cirilka. Med različicami moškega imena najdemo še ime Kiril.

Ime ima več godovnih dni, med najbolj znanimi pa je 5. julij, ko godujeta sveta Ciril in Metod.

Bi danes izbrali Cirila?

Ciril je ime, ki je danes dovolj redko, da otrok z njim skoraj zagotovo ne bo eden izmed več sošolcev z enakim imenom, hkrati pa ni tako nenavadno, da bi ga bilo težko izgovoriti ali zapisati.

Je kratko, tradicionalno in povezano z eno najpomembnejših zgodb slovanske kulturne zgodovine. Za starše, ki iščejo staro slovensko ime z močnimi koreninami, zgodovino in pomenom, je zato lahko zanimiva alternativa sodobnejšim izbiram.

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