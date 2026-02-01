Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji

Ime Čarna je v Sloveniji eno izmed redkejših ženskih imen, ki nosi močan simbolični pomen. Izhaja iz slovenskega besednega korena čar, kar pomeni čarobna, magična ali s posebnim čarom. Ime pogosto simbolizira skrivnostnost, posebno energijo in očarljiv značaj, kar ga loči od bolj pogostih imen in ga naredi edinstvenega.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ima Slovenija 35 prebivalk z imenom Čarna. Po pogostnosti med ženskimi imeni je Čarna na 1.332. mestu, med vsemi imeni pa na 2.654. mestu.

Največ prebivalk s tem imenom (16) živi v osrednjeslovenski statistični regiji, kar kaže na lokalno koncentracijo tega redkega imena. Po pogostnosti je ime Čarna najvišje rangirano v zasavski statistični regiji, kjer zaseda 671. mesto.