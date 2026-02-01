Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Čarobno ime, ki redko zazveni v Sloveniji

B.R.
Otroška imena 0
01. 02. 2026 02.27

Ime je v Sloveniji eno izmed redkejših ženskih imen, ki nosi močan simbolični pomen.

Princeska.

Ime Čarna je v Sloveniji eno izmed redkejših ženskih imen, ki nosi močan simbolični pomen. Izhaja iz slovenskega besednega korena čar, kar pomeni čarobna, magična ali s posebnim čarom. Ime pogosto simbolizira skrivnostnost, posebno energijo in očarljiv značaj, kar ga loči od bolj pogostih imen in ga naredi edinstvenega.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije ima Slovenija 35 prebivalk z imenom Čarna. Po pogostnosti med ženskimi imeni je Čarna na 1.332. mestu, med vsemi imeni pa na 2.654. mestu.

Največ prebivalk s tem imenom (16) živi v osrednjeslovenski statistični regiji, kar kaže na lokalno koncentracijo tega redkega imena. Po pogostnosti je ime Čarna najvišje rangirano v zasavski statistični regiji, kjer zaseda 671. mesto.

Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
Preberi še
Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic
To je najlepše ime na svetu
Preberi še
To je najlepše ime na svetu
Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika
Preberi še
Dvojno presenečenje za slovenskega glasbenika
Čarna ime redko žensko ime pomen imena statistika imen Slovenija unikatno ime otroško ime ime za deklico redko dekliško ime Čarna ženska imena pomen imen redka imena v Sloveniji slovenska imena
Naslednji članek
Otroška imena

Unikatno ime, ki ga ima v Sloveniji le šest deklic

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1500