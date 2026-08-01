Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več

Po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji danes živi 652 moških z imenom Avgust, njihova povprečna starost pa presega 65 let. Gre torej za ime, ki je bilo priljubljeno predvsem v preteklosti.

Izpeljave imena:

Avgustin – Zelo redko ime, v Sloveniji jih je samo še 17.

Avguštin – nekoliko redkejša, starejša oblika (tudi ime svetnika: sv. Avguštin). Samo 351 oseb v Sloveniji ima to ime.

Gust/ Gušt / Gustelj – pogovorna ali okrajšana oblika

Gusti/ Gušti – ljubkovalna/okrajšana oblika

Gustek – pomanjševalnica, stara varianta (pogosta v narečjih ali starejši literaturi)