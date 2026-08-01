Redko staro ime, ki ga danes skoraj ne slišimo več

Ime Avgust – redko ime, a z zgodovinsko težo
Po podatkih Statističnega urada RS v Sloveniji danes živi 652 moških z imenom Avgust, njihova povprečna starost pa presega 65 let. Gre torej za ime, ki je bilo priljubljeno predvsem v preteklosti.
Izpeljave imena:
Avgustin – Zelo redko ime, v Sloveniji jih je samo še 17.
Avguštin – nekoliko redkejša, starejša oblika (tudi ime svetnika: sv. Avguštin). Samo 351 oseb v Sloveniji ima to ime.
Gust/ Gušt / Gustelj – pogovorna ali okrajšana oblika
Gusti/ Gušti – ljubkovalna/okrajšana oblika
Gustek – pomanjševalnica, stara varianta (pogosta v narečjih ali starejši literaturi)
Ime Avgusta – skoraj povsem izginilo
Ženska različica imena, Avgusta, je danes izjemno redka. Trenutno v Sloveniji živi le 35 žensk s tem imenom.
Po letu 1950 zanimanje za to ime drastično upada. Med letoma 1981 in 1990 ni bilo zabeleženo niti eno rojstno poimenovanje z imenom Avgusta.
Izpeljave imena:
Avgustina – izredno redko ime, samo še 6 oseb v Sloveniji ima to ime.
Avguština – različica, lahko pa tudi pridevniška oblika (npr. Avguštinova hči). Še 79 oseb v Sloveniji ima to ime.
Gusta, Gustika – pogovorne ali narečne okrajšave (v starejših besedilih)
Poreklo in pomen
Imeni Avgust in Avgusta izvirata iz latinske besede Augustus, ki pomeni vzvišen, spoštovan ali veličasten. To je bil tudi častni naziv rimskih cesarjev. Prvi med njimi, cesar Avgust, je dal ime mesecu avgustu, ki še danes nosi njegovo zapuščino.
Zaradi bogate zgodovine in pomena imeni simbolizirata dostojanstvo, moč in tradicijo.
Imeni Avgust in Avgusta sta danes redki in skoraj povsem izginjata iz slovenskega prostora. A njuna zgodovinska globina, pomen in lep zven ostajajo. Morda ju bo prihodnost znova odkrila – kot poklon tradiciji, jeziku in času, ko so imena nosila močna sporočila.
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