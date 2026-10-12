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Kratko fantovsko ime, ki v Sloveniji ostaja prava redkost

S.B.
Otroška imena 0
12. 10. 2026 01.30

Iščete kratko, moderno in nekoliko drugačno ime za fantka? Arlo je eno tistih imen, ki zveni sodobno, a ima za seboj precej zanimivo zgodovino. V zadnjih letih je postalo priljubljeno predvsem v angleško govorečem svetu, vse pogosteje pa se pojavlja tudi med imeni, ki jih starši izbirajo za svoje otroke drugod po svetu.

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Ime je kratko, zvočno in preprosto za izgovorjavo, zaradi česar je zanimivo tudi za starše, ki iščejo ime, ki bi dobro delovalo v različnih jezikih.

Kaj pomeni ime Arlo?

Ime Arlo nima povsem enega samega potrjenega izvora, zato se njegovi razlagi nekoliko razlikujeta.

Po eni od razlag je Arlo različica imena Harlow, ki izhaja iz staroangleških besed, povezanih s pomenom kamnit hrib oziroma hrib iz skal.

Druga razlaga ga povezuje z irskim oziroma galskim krajevnim imenom Aherlow, ki naj bi pomenilo med dvema višavama.

Zanimivo je, da se ime Arlo v literaturi pojavi že zelo zgodaj. Edmund Spenser ga je leta 1590 uporabil v svoji znameniti pesnitvi The Faerie Queene kot ime izmišljenega kraja.

Prav zato je zgodovina imena precej bolj nenavadna, kot bi lahko sklepali po njegovem sodobnem zvenu.

Tudi pri nas ime Arlo obstaja, vendar za zdaj zagotovo ne spada med množično razširjena slovenska imena.
Tudi pri nas ime Arlo obstaja, vendar za zdaj zagotovo ne spada med množično razširjena slovenska imena.FOTO: Adobe Stock

Arlo je danes predvsem fantovsko ime

Čeprav ga je mogoče uporabljati tudi kot spolno nevtralno ime, se Arlo danes večinoma povezuje s fanti.

V ZDA je ime v začetku 20. stoletja že dosegalo lestvico tisoč najbolj priljubljenih fantovskih imen, nato pa je za več desetletij precej izgubilo priljubljenost. Na lestvico se je pozneje vrnilo in se je leta 2024 uvrstilo na 146. mesto med fantovskimi imeni.

Prav takšna imena, ki so kratka, nekoliko nenavadna in mednarodno uporabna, so v zadnjih letih med starši vse bolj priljubljena.

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Kaj pa Arlo v Sloveniji?

Tudi pri nas ime Arlo obstaja, vendar za zdaj zagotovo ne spada med množično razširjena slovenska imena.

Podatki Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) kažejo, da pri nas biva samo 6 prebivalcev z imenom Arlo. Po pogostnosti se med moškimi imeni nahaja na 3.410. mestu.

Kratko, moderno in mednarodno

Ena od največjih prednosti imena Arlo je njegova preprostost.

Ima le štiri črke, izgovorjava je razmeroma enostavna, obenem pa ime ne zveni izrazito tradicionalno. Dobro se lahko poda k slovenskemu priimku, hkrati pa je uporabno tudi zunaj Slovenije.

Prav zaradi tega bi lahko bilo zanimivo za starše, ki ne iščejo klasičnega slovenskega imena, ampak želijo nekaj kratkega, posebnega in nekoliko drugačnega.

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Ime z umetniškim pridihom

Arlo so nosile oziroma nosijo tudi nekatere znane osebnosti. Med njimi sta ameriški pisatelj Arlo Bates in britanska glasbenica Arlo Parks, kar imenu daje tudi nekoliko umetniški pridih.

Čeprav Arlo pri nas še zdaleč ni med najpogostejšimi imeni, bi lahko prav njegova redkost pritegnila starše, ki si želijo, da njihov otrok ne bi imel imena, ki ga ima v vrtcu ali šoli še več sošolcev.

Bi izbrali Arla?

Arlo je tako zanimiva kombinacija kratkega sodobnega imena, ne povsem jasnega izvora in pomenov, povezanih s hribom oziroma višavami. V Sloveniji ostaja precej redko, kar je lahko njegova prednost za starše, ki iščejo nekaj manj običajnega.

Čeprav se njegova priljubljenost v Sloveniji za zdaj ne more primerjati z imeni, kot so Mark, Luka, Filip ali Jakob, bi se lahko tudi Arlo znašel na seznamu imen, ki jih bodo slovenski starši v prihodnjih letih izbirali vse pogosteje.

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Vir: Parents, SURS

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