Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek

S.B.
Otroška imena 4
30. 12. 2025 02.00

Čeprav zveni moderno, pa gre v resnici za dlje časa pozabljeno ime, ki se je pred kratkim znova vrnilo v modo.

dojenček

Aria je lahko moško, žensko ali celo nevtralno ime, odvisno od države izvora. V sanskrtu pomeni "plemenit/a" ali "častit/a". V italijanščini Aria pomeni "zrak" ali "melodija". V albanskem jeziku Aria ali Ari pomeni "zaklad", "zlato" oziroma "visoka vrednost". V hebrejščini Arye pomeni "lev", medtem ko Ariyah pomeni "trganje fig". Perzijsko ime Arya je moško ime, uporablja pa se tudi v hindiju in malajalamščini tako za dečke kot deklice.

Ime, ki je sestavljeno iz samo štirih črk, v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljeno, predvsem po zaslugi poimenovanja likov z enakim imenom v priljubljenih serijah, kot sta Igra prestolov (Arya) in Ljubke lažnivke (Aria).

Numerološko so deklice z imenom Aria rade lepo urejene, po naravi so družabne in rade nastopajo. Arie se tudi izjemno dobro znajdejo na vodilnih položajih, ne dajejo praznih obljub, ampak se takoj lotijo dela. Nenehno se rade gibljejo ali kaj počnejo. Rade pa tudi potujejo in raziskujejo svet.

V Sloveniji je trenutno 257 deklic z imenom Aria in po pogostnosti to ime zaseda 435. mesto med ženskimi imeni. Največ deklic s tem imenom živi v osrednjeslovenski regiji, in sicer kar 86. Deklice s tem zanimivim imenom pa so bile vse rojene po letu 2011.

Dolgo je sanjala o tem trenutku – zdaj v naročju drži svojo Ario
Preberi še
Dolgo je sanjala o tem trenutku – zdaj v naročju drži svojo Ario
Zaradi hčerke zapravila 50.000 evrov: Otroška soba kot iz pravljice
Preberi še
Zaradi hčerke zapravila 50.000 evrov: Otroška soba kot iz pravljice
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Preberi še
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
aria ime za deklice ime za punčke imena otroška imena pomen imena
Prejšnji članek
Otroška imena

Koliko Boltežarjev živi v Sloveniji?

Naslednji članek
Otroška imena

To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence

Komentarji (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lakala28 06. 01. 2026 19.29
Sveta mati, poleg Taj, Tian, Gej še Aria. Pa komu se trga?
ODGOVORI
0 0
Miran1960 06. 01. 2026 15.33
Zadnje čase se množijo razne Taje, Tiani in podobne skovanke brez pomena, ki jih ni med imeni nikjer.
ODGOVORI
0 0
Gekla 12. 07. 2024 09.15
-1
Italija za nekatere Primorce ni naša sosednja država. Drugače pa aria v italijanščini pomeni zrak, že si lahko predstavljam, koliko bi njeni sovrstniki pri nas imeli nesrečno punčko za norca zaradi tega imena.
ODGOVORI
0 1
York 09. 01. 2024 16.35
-1
Imate v naboru pozbljenih imen tudi kakšno slovensko?
ODGOVORI
0 1
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440