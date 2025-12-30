Pozabljeno ime za deklico, ki doživlja velik povratek

Aria je lahko moško, žensko ali celo nevtralno ime, odvisno od države izvora. V sanskrtu pomeni "plemenit/a" ali "častit/a". V italijanščini Aria pomeni "zrak" ali "melodija". V albanskem jeziku Aria ali Ari pomeni "zaklad", "zlato" oziroma "visoka vrednost". V hebrejščini Arye pomeni "lev", medtem ko Ariyah pomeni "trganje fig". Perzijsko ime Arya je moško ime, uporablja pa se tudi v hindiju in malajalamščini tako za dečke kot deklice.

Ime, ki je sestavljeno iz samo štirih črk, v zadnjih letih postaja vse bolj priljubljeno, predvsem po zaslugi poimenovanja likov z enakim imenom v priljubljenih serijah, kot sta Igra prestolov (Arya) in Ljubke lažnivke (Aria).

Numerološko so deklice z imenom Aria rade lepo urejene, po naravi so družabne in rade nastopajo. Arie se tudi izjemno dobro znajdejo na vodilnih položajih, ne dajejo praznih obljub, ampak se takoj lotijo dela. Nenehno se rade gibljejo ali kaj počnejo. Rade pa tudi potujejo in raziskujejo svet.

V Sloveniji je trenutno 257 deklic z imenom Aria in po pogostnosti to ime zaseda 435. mesto med ženskimi imeni. Največ deklic s tem imenom živi v osrednjeslovenski regiji, in sicer kar 86. Deklice s tem zanimivim imenom pa so bile vse rojene po letu 2011.