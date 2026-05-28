Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke

S.B.
Otroška imena 0
28. 05. 2026 04.00

Izbira imena za otroka je ena najlepših, a hkrati tudi najtežjih odločitev bodočih staršev. Ime Alina se v zadnjih letih pogosto pojavlja na seznamih sodobnih in mednarodno prepoznavnih imen, ki lepo zvenijo v različnih jezikih in kulturah. Prav zato je lahko odličen navdih za starše, ki iščejo preprosto, a elegantno ime za deklico.

Ime Alina je pri nas postalo prepoznavno v 70. letih, največ deklic s tem imenom pa se je rodilo po letu 2000 (kar 90%). Ima več možnih izvorov, kar mu daje bogato kulturno ozadje. 

Po jezikovnih virih je najpogosteje razloženo kot različica imen Adelina oziroma Adela, ki izhajajo iz staronemškega korena adal, kar pomeni plemenit ali plemenitega rodu.

V različnih kulturah pa ima ime še dodatne pomene. V germanskem in vzhodnoevropskem prostoru se povezuje s pomenom plemenitosti in svetlobe, v nekaterih interpretacijah (npr. armenskem izročilu) se razlaga kot tista, ki prinaša svetlobo, v francoski različici lahko pomeni tudi skromna.

Alina je posledično ime, ki nosi simboliko lepote, svetlobe, nežnosti in plemenitosti. Za svojo hčerko pa sta si ga izbrali tudi znani Slovenki, Alenka Košir in Alenka Husić.

Tudi Alenka Husić ima hčerko z imenom Alina.FOTO: Sara Golob

Kako priljubljeno je ime Alina?

Alina je mednarodno razširjeno ime, ki ga najdemo po vsej Evropi in tudi širše. To ime je pogosto v Rusiji, Italiji, na Poljskem, v Nemčiji ter v državah Vzhodne Evrope.

V Sloveniji je ime prisotno, a ne med najpogostejšimi ženskimi imeni, kar pomeni, da ostaja dovolj posebno, hkrati pa ne preveč nenavadno.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije število prebivalk Slovenije z imenom Alina znaša 1.478. To ime je po pogostnosti med ženskimi imeni na 166. mestu , med vsemi imeni pa na 306. mestu. Najpogosteje pa se pojavlja v osrednjeslovenski regiji.

Zakaj starši izbirajo ime Alina?

Ime Alina je v zadnjih letih priljubljeno predvsem zaradi kratke in enostavne izgovorjave, mehkega, ženskega zvena, mednarodne razumljivosti ter pozitivne simbolike (svetloba, lepota, plemenitost). Dobro se ujema tudi z večino slovenskih priimkov, kar je za mnoge starše pomemben kriterij.

Če iščete ime, ki zveni nežno, a moderno, ki ni preveč pogosto, ima pozitiven pomen in "raste" z otrokom skozi vse življenje, potem je Alina ena tistih izbir, o kateri je vredno resno razmisliti.

Priljubljenost imena Alina v Evropi in stabilna prisotnost v Sloveniji kažeta, da gre za ime, ki ostaja aktualno in ljubljeno tudi v prihodnjih letih.

alina otroško ime ime za deklice ime za punčke pomen imena alina izbira imena
