Ime, ki ga za svoje hčere vse pogosteje izbirajo znane Slovenke

Ime Alina je pri nas postalo prepoznavno v 70. letih, največ deklic s tem imenom pa se je rodilo po letu 2000 (kar 90%). Ima več možnih izvorov, kar mu daje bogato kulturno ozadje.

Po jezikovnih virih je najpogosteje razloženo kot različica imen Adelina oziroma Adela, ki izhajajo iz staronemškega korena adal, kar pomeni plemenit ali plemenitega rodu.

V različnih kulturah pa ima ime še dodatne pomene. V germanskem in vzhodnoevropskem prostoru se povezuje s pomenom plemenitosti in svetlobe, v nekaterih interpretacijah (npr. armenskem izročilu) se razlaga kot tista, ki prinaša svetlobo, v francoski različici lahko pomeni tudi skromna.

Alina je posledično ime, ki nosi simboliko lepote, svetlobe, nežnosti in plemenitosti. Za svojo hčerko pa sta si ga izbrali tudi znani Slovenki, Alenka Košir in Alenka Husić.